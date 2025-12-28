Concert Anh Trai “Say Hi” 2025: Hoành tráng, sôi động nhưng vẫn còn nhiều tiếc nuối
Concert Anh Trai “Say Hi” 2025 mang đến một đêm diễn bùng nổ, hội tụ đầy đủ yếu tố của một sự kiện giải trí đại chúng cuối năm với quy mô hoành tráng. Tuy vậy, phía sau sự cuồng nhiệt của sân khấu và văn hóa fan là những điểm còn gây tranh luận.
Tối 27/12, concert Anh Trai “Say Hi” 2025 chính thức diễn ra, trở thành một trong những điểm nhấn giải trí đáng chú ý nhất dịp cuối năm. Không gian biểu diễn kín chỗ, bầu không khí sôi động lan tỏa suốt đêm cùng hàng loạt khoảnh khắc được chia sẻ rầm rộ các nền tảng mạng xã hội. Việc gần 30 “anh trai” cùng dàn khách mời xuất hiện đồng loạt đã mang đến cảm giác như một lễ hội âm nhạc thực thụ, giúp đêm diễn thu hút đông đảo khán giả ngay từ những phút đầu tiên.
Về mặt sản xuất, chương trình cho thấy mức độ đầu tư rõ rệt khi sân khấu, hệ thống ánh sáng, trang phục và đạo cụ đều được dàn dựng chỉn chu, hướng đến tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt, cách vận hành máy quay của đêm diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực, được đánh giá là cải thiện rõ rệt so với các concert trước đó thuộc “vũ trụ Say Hi”. Việc mang đến cho khán giả gần 30 tiết mục trong một đêm tạo nên trải nghiệm phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, do mang đặc thù của concert xuất phát từ một chương trình thực tế, các ca khúc ít có sự liên kết về mặt chủ đề và cảm xúc, khiến tổng thể đêm diễn có phần dàn trải.
Nhiều tiết mục trong đêm diễn nhận được phản hồi tích cực nhờ nỗ lực “nâng tầm” so với bản gốc. Các màn vũ đạo được dàn dựng đồng bộ hơn, phần phối khí được làm mới và một số tiết mục kết hợp mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả. Đáng chú ý, phần trình diễn ca khúc Hermosa của cặp đôi Sơn.K - CONG B nhanh chóng viral bởi năng lượng bùng nổ trên sân khấu. Đây được xem là điểm cộng lớn của concert, cho thấy đội ngũ sản xuất biết cách đáp ứng thị hiếu khán giả đại chúng, đồng thời khai thác hiệu quả thế mạnh và cá tính riêng của từng nghệ sĩ.
Một điểm nổi bật khác được nhắc đến nhiều sau đêm diễn là văn hóa fan ngày càng thể hiện rõ vai trò trung tâm trong trải nghiệm concert. Trước giờ diễn, khu vực bên ngoài địa điểm tổ chức đã trở nên sôi động với hàng loạt fan project được chuẩn bị công phu: Banner , standee , backdrop cỡ lớn, các booth check-in cầu kỳ mang đậm dấu ấn từng FC. Điều này tạo nên một không gian lễ hội thực thụ, nơi khán giả không chỉ đến xem biểu diễn mà còn chủ động góp phần khuấy động bầu không khí và tăng mức độ tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.
Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng các fan project đang dần trở thành một cuộc cạnh tranh về quy mô, mức độ hoành tráng và khả năng gây chú ý giữa các FC. Với một bộ phận khán giả, sự phô trương này phần nào làm lu mờ trọng tâm nghệ thuật của concert, khiến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc bị phân tán bởi quá nhiều yếu tố bên lề.
Concert Anh Trai “Say Hi” 2025 có thể xem là một sự kiện thành công về mặt thương mại lẫn trải nghiệm đại chúng. Đêm diễn đáp ứng đúng kỳ vọng của một “bữa tiệc văn hóa” dành cho cộng đồng người hâm mộ, nơi cảm xúc, sự cuồng nhiệt và tinh thần cổ vũ được đẩy lên cao độ. Tuy nhiên, chương trình cũng bộc lộ những thách thức quen thuộc khi phải cân bằng giữa tính giải trí đại chúng, tiêu chí nghệ thuật và một nền văn hóa người hâm mộ đang ngày càng mang màu sắc thương mại hóa.
