Bất ngờ bị vợ sếp đánh ghen còn livestream lên mạng xã hội

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 phim "Bước chân vào đời", Trang (Ngọc Thủy) bị vợ của sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) tới tận công ty đánh ghen và livestream trên mạng xã hội. Các đồng nghiệp của Thương (Quỳnh Kool) ở trường cũng xem được clip. Thương vội vã đi tìm em gái để tìm hiểu xem sự việc đó có đúng hay không.

Trong khi đó, tại công ty của Trang, các đồng nghiệp chỉ nhìn cô bị đánh ghen mà không ai ra tay bảo vệ, bởi trong số đó, đa phần đều không ưa Trang. Thực tế, Trang đang nhận được sự ưu ái từ sếp Dũng nhưng đó là sự thỏa thuận công việc, giữa hai người chưa hề có mối quan hệ tình cảm.

Khi sếp Dũng biết vụ ầm ĩ xảy ra tại công ty mình, anh đã xuất hiện để can ngăn vợ mình. Trong khi đó, Trang bình thường vốn lanh lợi, không dễ bị bắt nạt nhưng lần này, cô lại co rúm người sợ hãi, chỉ biết giải thích trong sự yếu ớt, đơn độc.

Đúng lúc đó, Hưng có thể đã xem được livestream nên đã lao tới giải cứu. Anh nhanh trí kéo Trang rời khỏi công ty trong sự tức giận của vợ sếp Dũng.

Khi Trang về nhà, vẫn chưa hết hoảng sợ, Thương không hỏi han em về sự tình vụ việc mà lại liên tiếp trách móc em, như thể em là "tiểu tam" thực sự.

Tập 16 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 30/3 trên VTV3.

