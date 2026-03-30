Lam Anh đi cùng người đàn ông bí ẩn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 "Không giới hạn", cấp dưới đã báo cáo Thượng tướng Hà Đình Quân về tình hình hiện tại của quá trình giải cứu các con tin đang bị mắc kẹt dưới hầm mỏ. Toàn bộ nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, Lam Anh hiện đang mất tích cùng với một nhóm chống phá gồm khoảng 3 - 4 đối tượng, tất cả được cho là vẫn còn trong hầm mỏ.

Thượng tướng Hà Đình Quân trực tiếp chỉ đạo cuộc giải cứu con tin. Ảnh VTV

Điểm mất tích được xác định ở khu vực giao nhau nhánh E06. Trung tá Minh Kiên đã đưa ra 2 nhận định để có thể xác định vị trí của Lam Anh. Thứ nhất, Lam Anh vẫn đang bị giữ lại và bị lôi sâu vào trong hướng E06.



Thứ hai, nhóm chống phá đã lợi dụng lối thoát cũ ở hướng Tây để tẩu thoát và đưa Lam Anh ra ngoài. Và quả nhiên nhận định thứ hai đã đúng, Lam Anh đã rời khỏi hầm và ra khu vực biên giới, trên mình phải đeo "trái bóng sắt" có thể "vỡ" bất kỳ lúc nào. Vậy nên phương án giải cứu sẽ rất phức tạp.

Hà Lê được Minh Kiên quan tâm, chăm sóc. Ảnh VTV

Dường như cuộc giải cứu Lam Anh sau đó cũng thành công, nhưng chuyện tình cảm của cô và Minh Kiên có diễn biến thay đổi bất ngờ. Thấy Minh Kiên tới chăm sóc Hà Lê, Khánh Linh đã gọi điện thoại để nói về chuyện tình cảm của Lam Anh. Cô cho rằng Lam Anh xứng đáng có được một người yêu thương, chiều chuộng hết mực chứ không phải một người "đứng núi này trông núi nọ".

Chuyện tình của Lam Anh và Minh Kiên tiếp tục gặp sóng gió. Ảnh VTV

Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán về việc Lam Anh đi cùng một người con trai khác. Lợi cho rằng Minh Kiên và Lam Anh đã chia tay nên việc này không liên quan đến Minh Kiên, nhưng tâm trạng của những người trong cuộc lại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Ngay lúc đó, Khánh Linh đã hớt hải chạy về báo tin khẩn cấp rằng nhìn thấy Lam Anh bị một người đàn ông lạ mặt vồ vập. Dù Lam Anh cố đẩy ra nhưng người đàn ông đó đã kéo cô đi mất tích. Khánh Linh lập tức gửi định vị để Minh Kiên đi tìm kiếm Lam Anh.

Tập 34 "Không giới hạn" phát sóng vào lúc 21h ngày 30/3 trên VTV3.