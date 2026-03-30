Lam Anh đi cùng người đàn ông bí ẩn
GĐXH - Sau khi Hà Lê được giải cứu, Minh Kiên quan tâm chăm sóc cho cô hơn, trong khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn bên cạnh Lam Anh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 "Không giới hạn", cấp dưới đã báo cáo Thượng tướng Hà Đình Quân về tình hình hiện tại của quá trình giải cứu các con tin đang bị mắc kẹt dưới hầm mỏ. Toàn bộ nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, Lam Anh hiện đang mất tích cùng với một nhóm chống phá gồm khoảng 3 - 4 đối tượng, tất cả được cho là vẫn còn trong hầm mỏ.
Điểm mất tích được xác định ở khu vực giao nhau nhánh E06. Trung tá Minh Kiên đã đưa ra 2 nhận định để có thể xác định vị trí của Lam Anh. Thứ nhất, Lam Anh vẫn đang bị giữ lại và bị lôi sâu vào trong hướng E06.
Thứ hai, nhóm chống phá đã lợi dụng lối thoát cũ ở hướng Tây để tẩu thoát và đưa Lam Anh ra ngoài. Và quả nhiên nhận định thứ hai đã đúng, Lam Anh đã rời khỏi hầm và ra khu vực biên giới, trên mình phải đeo "trái bóng sắt" có thể "vỡ" bất kỳ lúc nào. Vậy nên phương án giải cứu sẽ rất phức tạp.
Dường như cuộc giải cứu Lam Anh sau đó cũng thành công, nhưng chuyện tình cảm của cô và Minh Kiên có diễn biến thay đổi bất ngờ. Thấy Minh Kiên tới chăm sóc Hà Lê, Khánh Linh đã gọi điện thoại để nói về chuyện tình cảm của Lam Anh. Cô cho rằng Lam Anh xứng đáng có được một người yêu thương, chiều chuộng hết mực chứ không phải một người "đứng núi này trông núi nọ".
Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán về việc Lam Anh đi cùng một người con trai khác. Lợi cho rằng Minh Kiên và Lam Anh đã chia tay nên việc này không liên quan đến Minh Kiên, nhưng tâm trạng của những người trong cuộc lại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Ngay lúc đó, Khánh Linh đã hớt hải chạy về báo tin khẩn cấp rằng nhìn thấy Lam Anh bị một người đàn ông lạ mặt vồ vập. Dù Lam Anh cố đẩy ra nhưng người đàn ông đó đã kéo cô đi mất tích. Khánh Linh lập tức gửi định vị để Minh Kiên đi tìm kiếm Lam Anh.
Tập 34 "Không giới hạn" phát sóng vào lúc 21h ngày 30/3 trên VTV3.
Thành 'choáng' khi biết mẹ ngỏ ý muốn Linh Chi làm con dâuXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Bà Hoà rất có thiện cảm với Linh Chi, bà không ngần ngại bày tỏ mong muốn cô làm con dâu của mình.
Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Trạm yêu thương: Có nhau là hạnh phúc" trên VTV1 tuần này mang đến câu chuyện của Nguyễn Đăng Tú - hành trình đi qua những tổn thương sâu sắc, để rồi chạm tới ánh sáng của nghị lực, sự hồi sinh và niềm hy vọng.
Đêm hội Youth Fest 2026: Nghệ sĩ trẻ 'cháy' cùng đoàn viên VTVXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Youth Fest 2026, chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi.
Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bố đẻ không chỉ bỏ rơi mẹ con Thành mà còn vào tù ra tội, ngược đãi và bạo lực...
Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi "nhá hàng" bằng loạt poster nhân vật, bộ phim hành động "Phi vụ cuối cùng" tiếp tục tung teaser chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim gangster.
Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mìnhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi biết bố mình chưa chết như lời mẹ nói, Thành quyết định đi tìm người đã sinh ra mình.
Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình QuânXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Minh Kiên và đồng đội đã cứu được Linh, Yến và Hà Lê nhưng anh vẫn chưa thể tìm thấy Lam Anh.
Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi bộ phim "Không giới hạn" kết thúc, phim "Ngược đường ngược nắng" sẽ nối sóng hứa hẹn mang đến những câu chuyện cảm động về tình người.
Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi kích hoạt mìn nổ trong hầm mỏ, Khải Phong và Phương Trang đã bỏ trốn, để lại đồng bọn đang mắc kẹt cùng con tin.
Bị cấm cản yêu đương, 'thiếu gia' bỏ nhà để níu kéo bạn gáiXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Sau trận cãi vã với mẹ, Quân bỏ nhà ra ngoài sống để có cơ hội gần Thương và chứng minh bản thân đã trưởng thành.
Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tinXem - nghe - đọc
GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.