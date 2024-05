Công an bắt nhanh 3 kẻ tạt sơn 'khủng bố' nhà dân

Ngày 19/5, Công an Quận 6 , TPHCM cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Võ Ngọc Nhi (SN 1987), Võ Ngọc Nhị (em trai Nhi, SN 1990, cùng ngụ P.4,Q.6) và Dương Ngọc Hiền (SN 1996, ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ba đối tượng thực hiện vụ tạt sơn vào một cửa hàng tạp hóa bị Công an bắt giữ

Trước đó, chị T.T.P.N (SN 1973, HKTT: Q.8) đến cơ quan Công an trình báo về việc tiệm tạp hóa nằm trên đường Chu Văn An (P.2, Q.6) nhiều lần bị kẻ xấu tạt sơn vào tối 7/5 và rạng sáng 8/5/2024. Chị N nghi vấn nguyên nhân có thể do liên quan đến việc chuyển nhượng căn nhà ở hẻm số 79 Phạm Đình Hổ, P.2, Q.6 do chị đứng tên chủ sở hữu…

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, các trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an Q.6 nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh trong khu vực, các trinh sát đã nhanh chóng khoanh vùng và đưa được ba đối tượng thực hiện hành vi về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, ba đối tượng Nhi, Nhị và Hiền khai nhận được một đối tượng tên T.T.Đ thuê đi tạt sơn nhà chị N với giá mỗi lần 1 triệu đồng.

Lần tạt sơn thứ nhất, Hiền chở Nhị đi thực hiện, Nhi chạy xe theo sau để quan sát. Lần tạt sơn thứ hai vào rạng sáng 8/5/2024, Nhi chở Nhị đi thực hiện.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Minh