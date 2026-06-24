Công an thông báo khẩn: Ai từng mua 2 loại thuốc “Đông y gia truyền Cụ Tòng” hoặc “Thuốc dạ dày Cụ Tòng” cần liên hệ làm việc ngay
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo về việc truy tìm các bị hại trong vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại xã Sơn Dương và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh đã ban hành thông báo về việc truy tìm các bị hại trong vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 57/QĐ-CSKT ngày 6/2/2026.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, một nhóm gồm ba đối tượng đã phối hợp thực hiện hành vi lừa đảo bài bản. Nhóm đối tượng gồm: Đ.V.T (SN 1996, trú tại thôn 3, xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ); C.T.H (SN 2000, trú tại thôn Tân An, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); N.T.K.N (SN 2000, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).
Các đối tượng này đã mua thuốc nam dạng thô, hoàn toàn không có nhãn mác, không có hồ sơ kiểm nghiệm, chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành hay công nhận là bài thuốc gia truyền.
Để tạo lòng tin và đánh vào tâm lý người bệnh, các bị can đã tự đặt tên thương mại cho sản phẩm là "Đông y gia truyền Cụ Tòng" và "Thuốc dạ dày Cụ Tòng".
Nhóm đối tượng đã tự thiết kế, in ấn tem nhãn giả với nội dung quảng cáo thuốc có công dụng điều trị các bệnh về dạ dày, đại tràng, vi khuẩn HP rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Đồng thời, chúng còn sử dụng trái phép hình ảnh, giấy phép hành nghề khám chữa bệnh của người khác để giả mạo uy tín nhằm dụ dỗ khách hàng.
Mọi hoạt động bán hàng, giao hàng và thu tiền đều do các bị can trực tiếp chỉ đạo. Khách hàng được hướng dẫn liên hệ mua thuốc qua hai số điện thoại: 0932.278.989 và 0985.446.528.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị: Những ai đã từng mua các sản phẩm thuốc "Đông y gia truyền Cụ Tòng" hoặc "Thuốc dạ dày Cụ Tòng" qua hai số điện thoại 0932.278.989 và 0985.446.528, cần khẩn trương đến Công an xã, phường nơi cư trú để khai báo, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Địa chỉ tiếp nhận thông tin trực tiếp: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang.
+ Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
+ Thông tin liên hệ: Điều tra viên Trần Quốc Tuấn, Số điện thoại: 0963.956.235.
+ Hoặc: Người dân có thể liên hệ trực tiếp với Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, thành phố (qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường nơi cư trú).
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