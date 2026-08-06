Bóc trần màn kịch của những kẻ sản xuất, buôn bán thuốc Đông y giả

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Pha trộn thuốc hóa dược, tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc Đông y bán cho người bệnh, Hà Quang Phước và Bùi Thị Tiết bị Công an TP Hà Nội khởi tố về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Quang Phước (SN 1952, trú tại số 34 khu tập thể Ngân hàng, phường Dương Nội, TP Hà Nội) và Bùi Thị Tiết (SN 1988, trú tại xóm Mý Thượng, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2024, do thuốc Đông y bán chậm vì hiệu quả không nhanh, Phước nảy sinh ý định pha trộn thuốc hóa dược, tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc Đông y, thuốc cổ truyền nhằm tạo tác dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn và thu hút người mua.

Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc Đông y giả - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng số thuốc hóa dược, tân dược và sản phẩm thuốc Đông y bị Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ trong quá trình điều tra vụ án. Ảnh: CATP Hà Nội

Phước đã mua nhiều loại thuốc, gồm: OPHAZIDON có thành phần Paracetamol; PARACETAMOL; DEXONE; Deltal-Amtex có thành phần Prednisolone; CLORPHENIRAMIN; FUROSEMIDE và INDOMETHACIN. Số thuốc trên được nghiền thành bột, trộn với thuốc Đông y, thuốc cổ truyền có nguồn gốc thảo dược, sau đó đóng vào túi nilon và dán nhãn "Thuốc Đông y gia truyền".

Thông qua quá trình tham gia sinh hoạt tại Hội thầy thuốc Đông y, Phước quen biết Bùi Thị Tiết và hướng dẫn Tiết cách sản xuất thuốc Đông y. Phước giao Tiết thu mua thảo dược của người dân tộc miền núi, đem phơi khô rồi nghiền thành bột.

Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc Đông y giả - Ảnh 2.

Lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ số lượng lớn thuốc Đông y đóng gói cùng máy móc, phương tiện phục vụ việc sản xuất. Ảnh: CATP Hà Nội

Sau đó, Phước mang thuốc hóa dược, tân dược đến nhà Tiết để cùng nghiền nhỏ và pha trộn theo tỷ lệ 100 gam thuốc Đông y với 3 viên thuốc có thành phần giảm đau. Hai đối tượng cùng đóng gói, cho nhãn thuốc có nguồn gốc thảo dược vào túi nilon để bán cho người bệnh.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hà Quang Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố thu giữ 2.772 gói thuốc mang nhãn "ĐÔNG Y GIA TRUYỀN", giới thiệu được bào chế từ cây bách bệnh và một số cây thuốc nam; nhiều lọ, hộp thuốc hóa dược, tân dược; vỏ thuốc đã qua sử dụng cùng các bao nguyên liệu dạng bột màu nâu.

Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc Đông y giả - Ảnh 3.

Máy móc, nguyên liệu, bao bì và nhiều loại thuốc được sử dụng để pha trộn, đóng gói sản phẩm “Thuốc Đông y gia truyền”. Ảnh: CATP Hà Nội

Tại nơi ở, nơi làm việc của Bùi Thị Tiết, lực lượng chức năng thu giữ 3.000 gói sản phẩm thuốc Đông y gia truyền "BÁCH BỆNH"; 3 quyển sổ ghi chép hoạt động buôn bán; tem, nhãn và túi nilon đóng gói sản phẩm; 1 máy ép nhiệt; 1 máy nghiền cùng nhiều loại thuốc hóa dược, tân dược.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục khám xét, thu giữ thêm nhiều sản phẩm thuốc Đông y có pha trộn thuốc tân dược do Hà Quang Phước sản xuất, buôn bán.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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