Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ 2 đối tượng và làm rõ phương thức thủ đoạn giả đồng ý kết hôn với người nước ngoài, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Do đã có thời gian sinh sống ở Trung Quốc nên đối tượng Hoàng Thị Hà Trang (SN 1998, trú tại xóm Chính Bình, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) biết một số nam giới người Trung Quốc, muốn kết hôn với phụ nữ là người Việt Nam thường sẽ trả số tiền sính lễ cao.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với đối tượng Hoàng Thị Hà Trang. Ảnh: CACC

Lợi dụng tâm lý đó, Hoàng Thị Hà Trang dù biết rõ em họ của mình là Hoàng Châm Anh (SN 2007, cùng trú tại xóm Chính Bình, xã Phú Lương) đã đăng ký kết hôn với một người quốc tịch Trung Quốc và chưa làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, Trang và Châm Anh đã bàn bạc, thống nhất sử dụng giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả và các thủ đoạn gian dối khác để anh LIN HUIJIN (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) kết hôn với Châm Anh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với đối tượng Hoàng Châm Anh. Ảnh: CACC

Anh LIN HUIJIN đã chuyển tiền sính lễ cho Trang với tổng số tiền là 495.970.000 đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Trang và Châm Anh chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để điều tra xử lý nghiêm theo quy định.