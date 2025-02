Công an xác minh clip "giang hồ mạng" Phú Lê đánh bạc

Tối 19-2, Công an TP Hà Nội thông tin đang xác minh clip trên mạng xã hội quay cảnh đánh bạc có sự xuất hiện của Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 45 tuổi, quê Yên Bái) cùng một số người khác.



Hình ảnh clip quay cảnh Phú Lê đánh bạc dưới hình thức "xóc bầu cua". Ảnh cắt từ clip

Theo đó, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh Phú Lê cùng một nhóm người cả nam và nữ đánh bạc dưới hình thức "xóc bầu cua". Trong clip, Phú Lê ngồi cầm trịch đánh bạc khi đó có bát, đĩa, 3 quân vị có 6 mặt, giấy chia 6 ô với 6 hình vẽ là bầu, tôm, cua, cá, hươu, gà. Nội dung clip còn cho thấy một số vật giống tiền.

Được biết, Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái), được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội, từng tham gia đóng một số video âm nhạc hay phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực.

Tháng 8-2020, "giang hồ mạng" Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung 2 người phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Tuy nhiên, do gia định bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho Phú Lê cùng 2 "đàn em".