Cuộc sống siêu mẫu Thanh Hằng hiện ra sao sau khi lấy chồng nhạc trưởng?

Gây sự với Thanh Hằng, Hoàng Thùy tự đưa mình vào thế khó Dùng Facebook để "khiêu chiến" khiến Hoàng Thùy rơi vào rắc rối. Mới nhất, Thanh Hằng đã gửi đơn tố cáo.

Siêu mẫu Thanh Hằng khép lại lùm xùm với Hoàng Thùy

Thanh Hằng được khen ngợi hết lời vì cách phản pháo ý nhị mà thâm sâu





Những ngày qua là việc á hậu Hoàng Thùy đăng tải những status "kêu oan" khi bất ngờ bị "loại" khỏi vị trí giám khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 đang diễn ra khiến nhiều người chú ý. Dù những người có liên quan trong ồn ào do Hoàng Thùy tạo ra gồm nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 đã chính thức lên tiếng nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.

Đỉnh điểm của sự việc là việc Hoàng Thùy gọi tên siêu mẫu Thanh Hằng. Những chia sẻ của Hoàng Thùy khiến cư dân mạng hiểu rằng siêu mẫu Thanh Hằng chính là người thúc đẩy nhà sản xuất loại Hoàng Thùy khỏi vị trí giám khảo.

Không những chỉ trích nữ siêu mẫu mà một bộ phận cư dân mạng còn tràn vào trang cá nhân của Thanh Hằng để thả cảm xúc phẫn nộ. Bên cạnh đó, nhiều người còn "đào" lại những vụ việc cũ của Thanh Hằng và bàn tán với thái độ mỉa mai.

Đứng trước làn sóng phản ứng dữ dội, Thanh Hằng không có động thái đáp trả trực tiếp, mà gây chú ý bằng một story ẩn ý trên trang cá nhân.

Cụ thể, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh một bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr. V really wants you" (tạm dịch: Mr. V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được cư dân mạng bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố của mình.

Thanh Hằng là chân dài có tiếng bậc nhất ở showbiz. Ảnh: Chụp màn hình

Những chia sẻ của siêu mẫu Thanh Hằng cho thấy người mà chủ tịch Miss Universe Vietnam cần ngồi vào vị trí giám khảo vẫn luôn là Thanh Hằng. Cách phản ứng nhẹ nhàng, không đụng chạm và đầy sức nặng của Thanh Hằng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cư dân mạng khẳng định "Thanh Hằng đã chính thức lên tiếng, Hoàng Thùy thua trắng. Và như vậy, drama "có phần vô lý" này nên khép lại.

Đồng thời, siêu mẫu Thanh Hằng đã gửi đơn tố cáo Hoàng Thùy đến Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM và Công an quận Bình Thạnh, TPHCM. Thanh Hằng cho rằng, Hoàng Thùy đã đưa ra những thông tin bịa đặt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và công việc của cô.

Cuộc sống hôn nhân hiện tại của siêu mẫu Thanh Hằng

Siêu mẫu Thanh Hằng đăng tải loạt ảnh tình tứ bên ông xã

Cách đây ít lâu, siêu mẫu Thanh Hằng thu hút sự quan tâm với bài viết chia sẻ tình trạng hôn nhân hiện tại. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1983 bày tỏ: "Vượt ngoài vị trí người Chồng! Đó là người bạn tâm giao, đồng hành để chia sẻ tư duy, công việc và các sự kiện diễn ra hàng ngày. Cùng sở thích ăn uống, du lịch,thích khám phá, thích coi tranh, thích xem hòa nhạc, thích xe hơi, thích tốc độ. Điểm chung khá nhiều, lâu lâu nghe tôi "lên máu" chút thôi.

Có thể thấy, sau khi về chung một nhà, Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng có cuộc sống hôn nhân ngày càng mặn nồng. Họ trao cho nhau sự tin tưởng, thấu hiểu và trở thành người bạn tâm giao. Trên trang cá nhân, nàng mẫu thường đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào khi cả hai cùng xuống phố mua sắm, ăn uống hay thậm chí đến xem người thương biểu diễn.

Thanh Hằng cho rằng, ai cũng muốn hướng tới hạnh phúc, nhưng đôi khi hay suy nghĩ xa quá. Có người nghĩ phải có biệt thự, xe hơi, quyền lực mới là hạnh phúc.

Sau thời gian về chung nhà, cuộc sống của Thanh Hằng có nhiều thay đổi tích cực

Nhưng Thanh Hằng lại quan niệm, hạnh phúc đến từ những điều đơn giản như được ăn một món ngon, được gặp một người có thể trò chuyện tâm đắc, được mặc một bộ đồ, mình cảm thấy tự tin.

Ngoài ra, hạnh phúc còn là được tự do, độc lập, chủ động làm những gì mình muốn. "Tôi thấy mình hạnh phúc, xinh đẹp nhất là khi có thể làm chủ mọi hành động, tư duy xung quanh cuộc sống của mình. Không điều gì đong đếm được nó. Giá trị đó lớn hơn tất cả", Thanh Hằng cho biết.

Đối với Thanh Hằng, thang điểm hạnh phúc là 10. Siêu mẫu luôn cảm thấy hài lòng với bản thân, thấy năng động, vui vẻ, nhất là khi được làm việc. Cô nghĩ rằng, chỉ khi bản thân có cảm giác vui thì mới làm, chỉ khi đó mới hiệu quả, lan tỏa tới không gian xung quanh mình.

Hiện tại, nữ siêu mẫu sống cùng ông xã Nhật Minh tại nhà riêng.

Thanh Hằng tâm sự, mọi người đã thấy được sự gian nan cô đã phấn đấu suốt hơn 20 năm làm nghề để có được những giá trị như bây giờ, nhưng đối với cô đó là hạnh phúc.

"Tôi luôn là người tích cực. Có lúc tôi cũng hơi trách móc, tự hỏi tại sao mình không may mắn, nhưng tôi đã rút ra khỏi cái vòng suy nghĩ đó, nghĩ rằng, những gì diễn ra đều có lý do. Nó sẽ có cái vui, cái không vui, cái tốt, cái không tốt, để giúp cho mình có được sự cân bằng của ngày hôm nay", nữ siêu mẫu nhận định.

Trong chặng đường đó, đối với Thanh Hằng không có từ "đánh đổi", mà đều là sự lựa chọn. Cô chọn một cuộc sống bận rộn với công việc, được nhận lại cảm giác hạnh phúc với những gì mình làm. "Bạn lựa chọn một ngày làm việc bận rộn, ít ngủ hay chọn là một người nhàn hạ, không mang tới giá trị nào trong cuộc sống và mọi thứ trải qua yên lành? Yên lành quá đôi lúc lại dẫn tới nhạt nhẽo", cô nói.

Thanh Hằng cũng nói về mối quan hệ với ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Một số ý kiến cho rằng, trong những bức ảnh Thanh Hằng chia sẻ trên mạng xã hội, cô thường chủ động khoác vai hay ôm chồng, trong khi đa số phụ nữ đều ngược lại.

Thanh Hằng giải thích: "Trong mối quan hệ này, tôi được thoải mái thể hiện bản thân, chồng tôi cũng hiểu được đây là sự thoải mái của người vợ và không gian của hôn nhân. Chúng tôi không đi theo những định kiến hay suy nghĩ phụ nữ phải mềm mại hơn, để chồng khoác vai, hoặc không chủ động làm những điều đó. Chúng tôi có suy nghĩ khác, miễn là thấy hạnh phúc, thoải mái'.

Về việc phụ nữ nên bộc lộ những suy nghĩ của mình với chồng hay để người ấy phải tự tìm hiểu, Thanh Hằng nói phụ nữ có cái khó có cái dễ, đôi lúc không cần tìm hiểu quá sâu hoặc quá rõ về họ. Họ chỉ cần người đàn ông yêu thương họ là mọi thứ tự động êm đẹp.

Siêu mẫu thừa nhận, từng mang tâm lý nửa kia phải tự hiểu, tự đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng rồi đến một lúc cô thấy điều đó sai. "Mình muốn gì thì phải nói ra, vì trong 10 chuyện - người đàn ông của mình chỉ có thể đoán được 5 thôi. Tâm lý phụ nữ biến chuyển rất nhanh. Nếu hôm nay, mình cảm thấy giữa hai người có nguy cơ gây nhau thì buộc phải nói ra bằng một thái độ, cảm xúc, không gian phù hợp", Thanh Hằng chia sẻ.

Về phần nhạc trưởng, anh cùng cũng bày tỏ sự yêu thương và nuông chiều người đẹp. Trong những buổi hò hẹn, ông xã Thanh Hằng không ngại canh góc máy để cho ra khung ảnh mãn nhãn nhất dành cho cô. Tại các sự kiện giải trí, anh cũng sẵn sàng nắm tay và sóng bước bên Thanh Hằng.

Trước đó, siêu mẫu Thanh Hằng từng bật mí lí do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chinh phục trái tim cô. Nàng mẫu bộc bạch: "Điều tôi bị thu hút nhất ở anh Minh là sự điềm đạm, đáng tin cậy. Tất nhiên mỗi người đều có những câu chuyện xung quanh và mình cần thời gian tìm hiểu, nhưng cảm giác đầu tiên anh ấy mang đến cho tôi là sự tin tưởng".

Ở thời điểm hiện tại, người đẹp Đà Nẵng cho biết cô hài lòng vì mọi thứ trọn vẹn, đón nhận nhân duyên đến tự nhiên và có bạn đời giỏi giang, đồng cảm nhiều điều trong cuộc sống.

Chiều tối 22/10/2023, đám cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng chính thức được diễn ra hoành tráng tại khách sạn bậc nhất tại TP.HCM.

Được biết, chồng siêu mẫu Thanh Hằng lớn hơn cô hai tuổi, sinh năm 1981. Anh từng tốt nghiệp bằng Thạc sĩ ngành Chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow (Nga) và đang đảm nhận vai trò nhạc trưởng tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP. HCM.