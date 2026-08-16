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Phát hiện 2 thùng giấy chứa gần 24 tỷ đồng tiền mặt nằm lăn lóc giữa đường cao tốc

Số tiền lên tới gần 24 tỷ đồng được đựng trong thùng giấy.

Thông tin từ antt.nguoiduatin.vn dịch từ ACB.com, một sĩ quan của Đội Tuần tra Xa lộ California (CHP) đã thu giữ gần 1 triệu USD tiền mặt sau khi các nghi phạm ném 2 thùng các-tông chứa tiền ra bên lề đường trong lúc bỏ chạy.

Theo CHP Merced, vụ việc xảy ra trên quốc lộ liên bang số 5, thuộc hạt Fresno, bang California.

Trong quá trình tuần tra, sĩ quan CHP phát hiện 3 ô tô di chuyển cùng nhau và ra hiệu cho một chiếc dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, buộc cảnh sát phải truy đuổi.

Trong lúc bỏ chạy, một trong 2 xe còn lại đã cố tình chặn đầu xe tuần tra nhằm cản trở lực lượng chức năng, nhưng viên sĩ quan vẫn vượt qua được.

Cơ quan chức năng xử lý ra sao?

Kiểm tra số tang vật thu được, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 915.000 USD (24 tỷ VNĐ) tiền mặt bên trong thùng. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều bộ đàm. Điều này cho thấy 3 phương tiện đã sử dụng thiết bị này để liên lạc và phối hợp trong suốt hành trình.

Trong quá trình kiểm tra, chó nghiệp vụ K9 Beny đã phát hiện mùi ma túy bám trên số tiền mặt. Điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm đang lái xe về phía bắc để mua cần sa.

Hai nghi phạm đã bị bắt giữ và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng (felony). Cơ quan chức năng chưa công bố danh tính các đối tượng cũng như nguồn gốc của số tiền gần 1 triệu USD.

Có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc trên. Trước đó, markettimes.vn dịch từ CNN vụ việc tương tự. Theo đó, một gia đình tại bang Virginia (Mỹ) đang lái xe đường thì bất ngờ nhìn thấy túi tiền mặt trị giá gần 1 triệu USD (26 tỷ VNĐ) nằm ngay giữa đường.

Thiếu tá Scott Moser thuộc Phòng Cảnh sát trưởng Quận Caroline chia sẻ với CNN rằng chiếc xe chạy phía trước gia đình Schantz đã đánh lái để né một vật trông giống như một túi rác lớn. Tuy nhiên, gia đình Schantz đã không kịp phản ứng như vậy.

Họ còn nhìn thấy một chiếc túi khác nằm gần đó và cũng nhặt luôn chiếc túi đó lên. Sau khi về đến nhà vào cuối buổi tối hôm đó, họ định mang rác từ cả 2 chiếc túi đi vứt.

Sau đó, gia đình Schantz đã gọi điện cho cơ quan chức năng để trình báo.

Bên trong 2 chiếc túi lớn là những chiếc túi nhỏ hơn, mỗi túi đều chứa một số thông tin về nơi mà số tiền này đáng lẽ phải được gửi vào.

Phòng Cảnh sát trưởng đã tiến hành cuộc điều tra riêng trước khi bàn giao vụ việc cho Cơ quan Bưu chính Hoa Kỳ (USPS).