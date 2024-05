Để chó lái ô tô phóng vun vút gây kinh hãi, người đàn ông bị cảnh sát phạt

Mới đây, một chiếc xe điện Tesla màu hồng trở thành đối tượng chú ý và bàn tán ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) do phóng với tốc độ cao trên đường phố nhưng tài xế lại không phải con người mà là một chú chó nhỏ màu trắng. Chứng kiến cảnh này, nhiều người choáng váng, sợ hãi, lập tức báo cáo cảnh sát giao thông Vũ Hán, yêu cầu lực lượng chức năng can thiệp ngay.

Trong video được gửi cho cảnh sát, chiếc Tesla màu hồng chạy nhanh trên đường, một chú chó màu trắng ngồi ở ghế lái, thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn xung quanh. Ngay sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát lập tức liên lạc với chủ xe, triệu tập người này đến trụ sở để làm việc.

Hình ảnh được gửi cho cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, chủ xe thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông của mình, cho biết anh đã bật chức năng lái tự động của xe điện Tesla, cảm thấy không có gì nguy hiểm nên mới đặt chú chó cưng vào ghế lái, không ngờ lại bị người đi đường chụp lại và tố cáo.

Nghe chủ xe trình bày, cảnh sát liền phổ biến cho anh này về các quy định pháp luật, yêu cầu phải nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Cuối cùng, chủ xe bị phạt hành chính 200 nhân dân tệ (hơn 700 nghìn đồng) và trừ 3 điểm công dân do vi phạm pháp luật, có những hành vi cản trở an toàn khi lái xe.

Chủ xe phải nộp phạt vì để chó cưng ngồi ghế lái.

Từ trước tới nay, hãng Tesla nhận nhiều chỉ trích về các tính năng Autopilot (tcho phép xe tự lái trên đường cao tốc) và Full Self-Driver (hoàn toàn tự lái, chủ xe không cần thao tác). Tuy nhiên, hãng tuyên bố rằng những hệ thống lái tự động này vượt qua các tiêu chuẩn mà con người đặt ra.

Hồi tháng 9/2023, một người đàn ông ở Slovakia bị cảnh sát phạt sau khi qua camera giao thông phát hiện anh ta để chó lái ô tô . Theo thông báo của cảnh sát, vi phạm xảy ra tại làng Šterusy, miền tây nước này. Camera giao thông ghi lại cảnh con chó ngồi sau tay lái; trong khi chiếc xe vượt quá tốc độ cho phép tới 11km/h.

"Hình ảnh trích xuất từ camera giao thông cho thấy một con chó màu nâu đang ngồi ngoan ngoãn sau tay lái của một chiếc Škoda”, bài đăng trên trang Facebook của cảnh sát cho biết.

Chủ xe, một người đàn ông 31 tuổi, phân trần rằng lúc đó con chó bất ngờ nhảy lên đùi anh ta. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định camera giao thông không ghi nhận bất kỳ chuyển động đột ngột nào trên xe, vì thế chắc chắn con chó đã lái xe trong đoạn đường rất dài.

Người đàn ông này bị phạt vì vi phạm luật giao thông, tuy nhiên mức phạt không được công bố.

Tháng 5/2023, do say rượu, một nam tài xế 52 tuổi ở Colorado (Mỹ) đổi chỗ cho con chó của mình trên xe. Cảnh sát phát hiện ra điều này và ông ta bị phạt nặng.

Theo nghiên cứu do hãng xe Volvo thực hiện tại Mỹ năm 2019, những tài xế không kiểm soát chó cưng trong xe có nguy cơ mất tập trung cao hơn đáng kể do hành vi bất ngờ từ vật nuôi. Tỷ lệ “có hành vi lái xe không an toàn” do chó không được cố định đúng cách trên ô tô khiến tài xế mất tập trung tăng 137%, từ 274 lên 649 trường hợp.