Thần đồng gốc Việt đỗ đại học năm 13 tuổi, suýt bị trục xuất vì quá giỏi, hiện ra sao sau 5 năm nổi tiếng?

Cuộc đời trượt dốc của thần đồng tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa: Khi tuổi thơ bị kiểm soát bởi tham vọng người lớn GĐXH - Được mang danh thần đồng, tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa danh giá nhưng Thích Kha ở tuổi xấp xỉ 50 vẫn thất nghiệp, phải ăn bám bố mẹ.

Thần đồng gốc Việt từng đứng trước nguy cơ bị trục xuất vì quá thông minh

Vicky Ngô. Ảnh: Internet.





Vicky Ngô (tên tiếng Việt là Ngô Ngọc Châu, SN 2007) là cái tên không còn quá xa lạ với nhiều người. Vicky Ngô được mẹ nuôi hỗ trợ tài chính và định hướng học tập.

Năm 2017, cô cùng gia đình mẹ nuôi chuyển sang New Zealand định cư. Tại đây, cô theo học trường St Thomas và trở thành cái tên nổi tiếng bởi loạt thành tích xuất sắc.

Vicky lọt top 6 giải vô địch toán toàn quốc dành cho học sinh lớp 7 do Đại học Otago tổ chức vào năm 2018. Cùng năm, cô bé xuất sắc trở thành thành viên trẻ nhất của Mensa - một cộng đồng những người có IQ thuộc nhóm 2% dân số thế giới ở New Zealand. Một năm sau, Vicky lọt top 30 trong cuộc thi Toán học dành cho học sinh lớp 9 và nằm trong nhóm 2% học sinh đạt điểm Toán cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với loạt thành tích ấn tượng này, Vicky được báo chí truyền thông quan tâm, trở thành hiện tượng mạng với loạt biệt danh như "thần đồng", "thiên tài nhí".

Bộ Di trú New Zealand đã cảnh báo vì còn nhỏ tuổi, Vicky không được phép lưu trú tại nước này bằng thị thực học tập.





Khi học cấp 2, Vicky luôn mong muốn được vào đội tuyển Olympic Toán, nhưng vì không có quốc tịch New Zealand nên cô không được chấp nhận. Vì thế, cô bé bắt đầu học vượt cấp, cố gắng vào đại học vào năm 13 tuổi để chứng minh thực lực của mình. Như mong đợi, năm 2020, cô bé năm đó mới 13 tuổi đã đỗ vào trường Đại học Công nghệ Auckland (AUT) với hai chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính. Những tưởng việc học vượt cấp, song song hai ngành sẽ khiến Vicky khó khăn nhưng không, chỉ sau 2 năm, cô bé đã tốt nghiệp Đại học, hoàn thành toàn bộ tín chỉ.

Không lâu sau đó, mẹ nuôi của Vicky báo tin vui con gái bà đã nhận được lời đề nghị thực tập và làm việc cho một công ty tài chính nhưng sẽ cần thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp. Điều này khiến Vicky gặp không ít khó khăn.

Liên tục "gây bão" truyền thông vì tài năng của mình nhưng Vicky lại gặp một số rắc rối. Theo đó, cô bị Bộ Di trú New Zealand cảnh báo vì còn nhỏ tuổi, Vicky không được phép lưu trú tại nước này bằng thị thực học tập cũng như không đủ điều kiện để xin phép đi làm sau khi tốt nghiệp. Bởi vì thị thực này chỉ áp dụng đối với sinh viên nước ngoài trên 18 tuổi.

Trước tình thế đó, mẹ nuôi cô đã nhờ đến sự can thiệp của luật sư để bảo vệ quyền lợi học tập và làm việc cho con gái. Được biết, Vicky từng sử dụng thị thực du học để hoàn thành toàn bộ chương trình trung học kéo dài 5 năm chỉ trong vỏn vẹn... 10 tháng – một kỳ tích hiếm có. Thành tích này giúp cô trở thành một trong những người trẻ nhất tại New Zealand và Việt Nam trúng tuyển đại học.

Thần đồng gốc Việt ra sao khi 18 tuổi?

Vicky Ngô (váy hồng) và em gái. Ảnh: New Zealand Woman's Weekly.





Tới khi 15 tuổi, Vicky Ngô đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn khó khăn trong việc đi làm vì vướng quy định. "Em tốt nghiệp xuất sắc đại học văn bằng kép tại Đại học AUT năm 15 tuổi, được thư mời làm việc từ các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng như New Zealand nhưng lại không thể đi làm hợp pháp. Bế tắc nên em mới lựa chọn ở lại học tiến sĩ như một giải pháp tình thế", Vicky từng giãi bày.

Hiện ở độ tuổi 18, cô đã hoàn thành bằng Cử nhân Khoa học, Thạc sĩ Triết học với chuyên ngành An ninh mạng và Học máy. Hiện tại, Vicky đang là Tiến sĩ trẻ nhất toàn quốc. Đồng thời, cô cũng làm việc toàn thời gian tại bộ phận an ninh mạng của Air New Zealand. Bây giờ, Vicky đã là thiếu nữ xinh đẹp.