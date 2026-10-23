Điểm danh các dự án nhà ở xã hội sắp được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội

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GĐXH - Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời định hướng phát triển linh hoạt quỹ nhà ở đa mục tiêu trong trung và dài hạn.

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội

Theo báo cáo kết quả giám sát của HĐND TP Hà Nội về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố (giai đoạn từ 01/08/2024 đến nửa cuối năm 2026), thành phố đã và đang ban hành nhiều cơ chế, kế hoạch đột phá nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp.

Cụ thể, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời định hướng phát triển linh hoạt quỹ nhà ở đa mục tiêu trong trung và dài hạn.

Qua công tác giám sát thực tế cho thấy, quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô đang từng bước được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức đầu tư và địa điểm bố trí. Nhiều dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư, một số dự án đã hoàn thành khởi công hoặc đang tăng tốc triển khai xây dựng.

Điểm danh các dự án nhà ở xã hội sắp được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội - Ảnh 1.

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn NOXH trong giai đoạn 2026 – 2030.

Danh sách 54 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư

Dưới đây là tổng hợp chi tiết 54 dự án nhà ở xã hội dân sự đã hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội:

STT

Têndự án

Địa điểm

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

1

Xây dựng NOXH cho cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước và các đối tượng khác

Phường Bồ Đề

Công ty CP Tập đoàn TPG

0,77

2

NOXH tại ô đất CT1 và CT2 (Khu đấu giá phía Đông Nam thônBầu, xã Thiên Lộc)

Xã Thiên Lộc

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9

0,65

3

Khu NOXH Tây Cổ Loa

Xã Đông Anh

Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

1,06

4

Đầu tư xây dựng NOXH Phúc Thịnh tại ô đất II-CT (Thôn Lương Nỗ)

Xã Phúc Thịnh

Công ty CP Kehin

0,54

5

Đầu tư xây dựng NOXH tại ô đất NO2 (Khu đấu giá A3)

Xã Phúc Thịnh

Côngty TNHH M8

0,89

6

Khu NOXH Dược Thượng

Xã Sóc Sơn

Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Hà Thành

0,14

7

NOXH tại ô đất VII.3.2 (Phân khu N7, thôn Trung Oai)

Xã Phúc Thịnh

Công ty CP Đầu tư Năng lượng Thanh Xuân Việt Nam

1,13

8

NOXH Khu B cầu Thăng Long

Xã Vĩnh Thanh

Công ty CP Đầu tư Địa ốc HK

0,53

9

NOXHCT4 Phúc Thịnh (Khu đấu giá A2)

Xã Phúc Thịnh

Công ty CP Kehin

0,64

10

Khu NOXH Tây Thố Bảo

Xã Phúc Thịnh

Công ty CP Dịch vụ Trường Học Quang Minh

1,18

11

Khu NOXH tại ô đất OM.21 thuộc Đô thị số 3 (Khu K2)

Xã Thường Tín

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Đô thị Minh An

0,91

12

NOXH La Tinh Đông La

Phường Dương Nội và xã An Khánh

Công ty CP Đầu tư Tư vấn và Xây dựng Việt Nam

2,87

13

NOXH tại ô đất CT-02 (Khu nhà ở để bán Phú Diễn)

Phường Phú Diễn

Côngty CP Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội

0,28

14

Đầu tư xây dựng nhà ở Đan Phượng

Xã Đan Phượng

Công ty CP Vật liệu xanh Đông Dương

0,16

15

NOXH Bồ Đề tại ô đất A4/HH1

Phường Bồ Đề

Công ty CP Đầu tư Xây dựng IMC Việt Nam

1,73

16

Khu NOXH Nam hồ Linh Đàm (Ô đất CT-02)

Phường Hoàng Liệt

Công ty CP Tập đoàn Bắc Hà

1,29

17

Khu NOXH Nam hồ Linh Đàm (Ô đất CT-01)

Phường Hoàng Liệt

Côngty CP ETC Gold

1,13

18

Khu NOXH Thanh Trì

Xã Thanh Trì

Công ty CP Tập đoàn HOUSINCO

1,71

19

NOXH tại ô đất CT1B và CT2 (Nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì)

Phường Từ Liêm

Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội

0,48

20

Khu NOXH tại xã Sơn Đồng

Xã Sơn Đồng

Công ty CP Đầu tư Việt Đô

1,13

21

NOXH tại ô đất B3 (Khu đấu giá phía Đông Nam thôn TiênKha)

Xã Phúc Thịnh

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9

0,54

22

Khu NOXH HH5 Long Biên (Lô đất A4/HH5 Phân khu N10)

Phường Bồ Đề

Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holding

1,17

23

Khu NOXH tại ô đất B1/CT4 (C14/NO1)

Phường Phúc Lợi

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes

3,69

24

NOXH tại ô đất CT thuộc ô quy hoạch CT1

Phường Long Biên

Công ty CP Đầu tư Cổ Linh

0,47

25

NOXH tại ô đất NOXH1 và NOXH2 (Khu đấu giá A7)

Xã Đông Anh

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9

0,70

26

NOXH tại ô đất CT2 (Khu đấu giá A8)

Xã Đông Anh

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9

1,28

27

NOXH tại ô đất OXH (Khu đất TQ, Trâu Quỳ & Dương Xá)

Xã Gia Lâm

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9

1,95

28

NOXHKhu đô thị N10 (Ô đất E6-NO2)

PhườngLong Biên

Côngty CP Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu

0,52

29

NOXH Liên Hà (Khu X6, thôn Hà Lỗ)

Xã Thu Lâm

Công ty CP Công nghệ Môi trường Sugina

0,24

30

NOXHtại khu đấu giá B4 (Thôn Tuân Lề)

XãPhúc Thịnh

Côngty TNHH M8

1,22

31

NOXHVân Hà 1 (Ô quy hoạch OXH01)

XãThu Lâm

Côngty CP Xây dựng và Dịch vụ An Sinh

0,89

32

NOXH tại khu dân dụng Bắc Phú Cát

Xã Hòa Lạc

Công ty TNHH Hùng Hưng

3,16

33

NOXH Đồng Trúc - Thạch Thất

Xã Hạ Bằng

Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt

0,41

34

NOXH Tân Xã - Thạch Thất

XãHạ Bằng

Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt

0,20

35

Khu NOXH Tây Nam Kim Giang (Các ô CT6B, CT7, CT8)

Phường Định Công

Công ty CP Tập đoàn Bắc Hà

4,97

36

NOXH X1 Sơn Đồng

Xã Sơn Đồng

Tổng Công ty CP Phát triển Bất động sản Thành Đô Capital

0,29

37

NOXH tại xứ đồng Đống Đanh

Phường Phú Lương

Công ty CP Phú Hòa An Phát

0,35

38

NOXH B9 Phú Lương (Xứ đồng Bo, Chúc, Cửa Cầu, Men)

Phường Phú Lương

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9

0,33

39

Khu NOXH K3 xã Thanh Oai

Xã Thanh Oai

Công ty CP Phát triển Bất động sản Thành Đô Capital

0,80

40

NOXH tại khu đấu giá xứ đồng Hạ Khâu

Phường Phú Lương

Công ty CP BV Land

0,46

41

NOXH tại ô quy hoạch C6/NO12

PhườngViệt Hưng

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD)

3,06

42

Khu NOXH tập trung Bát Khối - Bát Tràng

Xã Bát Tràng

Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính ViệtNam

11,21

43

NOXHQuang Trung - Thạch Thất

Xã Tây Phương

Côngty TNHH Xây dựng Tiến Đạt

6,34

44

NOXH Ngọc Hồi

Xã Ngọc Hồi

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội

2,03

45

NOXH Đại Mỗ (Đường Nguyễn Văn Luyện)

Phường Đại Mỗ

Công ty CP Thảo Nguyên Invest

2,67

46

Khu NOXH tập trung Bắc Sông Hồng

XãThuận An

Công ty CP Tập đoàn ECOLAND

19,00

47

Khu NOXH sinh thái Đầm Sen

Xã Phù Đổng

Công ty CP Ecolux Holdings

1,72

48

Khu NOXH Thư Lâm

Xã Thư Lâm

Công ty CP Phát triển Bất động sản Thành Đô Capital

0,81

49

Khu NOXH Bình Minh

Xã Bình Minh

Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest

20,00

50

Khu NOXH Bích Hòa

Xã Bình Minh

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nam Anh INVEST

1,91

51

Khu NOXH Bình Đà

Xã Bình Minh

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

15,36

52

Khu NOXH Tam Hưng

Xã Tam Hưng

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị TCG

20,26

53

Khu NOXH Tây Vành đai 4

Xã Bình Minh

Công ty CP Đô thị Bình Minh Invest

27,13

54

NOXH Tây Tựu - Hải An

PhườngTây Tựu

Công ty CP Phát triển Nhà Hải An

0,44

 Thông tin tổng hợp dựa trên báo cáo kết quả giám sát của HĐND TP Hà Nội.

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