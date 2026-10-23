Điểm danh các dự án nhà ở xã hội sắp được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội
GĐXH - Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời định hướng phát triển linh hoạt quỹ nhà ở đa mục tiêu trong trung và dài hạn.
Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội
Theo báo cáo kết quả giám sát của HĐND TP Hà Nội về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố (giai đoạn từ 01/08/2024 đến nửa cuối năm 2026), thành phố đã và đang ban hành nhiều cơ chế, kế hoạch đột phá nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp.
Cụ thể, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời định hướng phát triển linh hoạt quỹ nhà ở đa mục tiêu trong trung và dài hạn.
Qua công tác giám sát thực tế cho thấy, quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô đang từng bước được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức đầu tư và địa điểm bố trí. Nhiều dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư, một số dự án đã hoàn thành khởi công hoặc đang tăng tốc triển khai xây dựng.
Danh sách 54 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư
Dưới đây là tổng hợp chi tiết 54 dự án nhà ở xã hội dân sự đã hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội:
STT
Têndự án
Địa điểm
Chủ đầu tư
Diện tích (ha)
1
Xây dựng NOXH cho cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước và các đối tượng khác
Phường Bồ Đề
Công ty CP Tập đoàn TPG
0,77
2
NOXH tại ô đất CT1 và CT2 (Khu đấu giá phía Đông Nam thônBầu, xã Thiên Lộc)
Xã Thiên Lộc
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9
0,65
3
Khu NOXH Tây Cổ Loa
Xã Đông Anh
Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng
1,06
4
Đầu tư xây dựng NOXH Phúc Thịnh tại ô đất II-CT (Thôn Lương Nỗ)
Xã Phúc Thịnh
Công ty CP Kehin
0,54
5
Đầu tư xây dựng NOXH tại ô đất NO2 (Khu đấu giá A3)
Xã Phúc Thịnh
Côngty TNHH M8
0,89
6
Khu NOXH Dược Thượng
Xã Sóc Sơn
Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Hà Thành
0,14
7
NOXH tại ô đất VII.3.2 (Phân khu N7, thôn Trung Oai)
Xã Phúc Thịnh
Công ty CP Đầu tư Năng lượng Thanh Xuân Việt Nam
1,13
8
NOXH Khu B cầu Thăng Long
Xã Vĩnh Thanh
Công ty CP Đầu tư Địa ốc HK
0,53
9
NOXHCT4 Phúc Thịnh (Khu đấu giá A2)
Xã Phúc Thịnh
Công ty CP Kehin
0,64
10
Khu NOXH Tây Thố Bảo
Xã Phúc Thịnh
Công ty CP Dịch vụ Trường Học Quang Minh
1,18
11
Khu NOXH tại ô đất OM.21 thuộc Đô thị số 3 (Khu K2)
Xã Thường Tín
Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Đô thị Minh An
0,91
12
NOXH La Tinh Đông La
Phường Dương Nội và xã An Khánh
Công ty CP Đầu tư Tư vấn và Xây dựng Việt Nam
2,87
13
NOXH tại ô đất CT-02 (Khu nhà ở để bán Phú Diễn)
Phường Phú Diễn
Côngty CP Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội
0,28
14
Đầu tư xây dựng nhà ở Đan Phượng
Xã Đan Phượng
Công ty CP Vật liệu xanh Đông Dương
0,16
15
NOXH Bồ Đề tại ô đất A4/HH1
Phường Bồ Đề
Công ty CP Đầu tư Xây dựng IMC Việt Nam
1,73
16
Khu NOXH Nam hồ Linh Đàm (Ô đất CT-02)
Phường Hoàng Liệt
Công ty CP Tập đoàn Bắc Hà
1,29
17
Khu NOXH Nam hồ Linh Đàm (Ô đất CT-01)
Phường Hoàng Liệt
Côngty CP ETC Gold
1,13
18
Khu NOXH Thanh Trì
Xã Thanh Trì
Công ty CP Tập đoàn HOUSINCO
1,71
19
NOXH tại ô đất CT1B và CT2 (Nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì)
Phường Từ Liêm
Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội
0,48
20
Khu NOXH tại xã Sơn Đồng
Xã Sơn Đồng
Công ty CP Đầu tư Việt Đô
1,13
21
NOXH tại ô đất B3 (Khu đấu giá phía Đông Nam thôn TiênKha)
Xã Phúc Thịnh
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9
0,54
22
Khu NOXH HH5 Long Biên (Lô đất A4/HH5 Phân khu N10)
Phường Bồ Đề
Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holding
1,17
23
Khu NOXH tại ô đất B1/CT4 (C14/NO1)
Phường Phúc Lợi
Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes
3,69
24
NOXH tại ô đất CT thuộc ô quy hoạch CT1
Phường Long Biên
Công ty CP Đầu tư Cổ Linh
0,47
25
NOXH tại ô đất NOXH1 và NOXH2 (Khu đấu giá A7)
Xã Đông Anh
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9
0,70
26
NOXH tại ô đất CT2 (Khu đấu giá A8)
Xã Đông Anh
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9
1,28
27
NOXH tại ô đất OXH (Khu đất TQ, Trâu Quỳ & Dương Xá)
Xã Gia Lâm
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9
1,95
28
NOXHKhu đô thị N10 (Ô đất E6-NO2)
PhườngLong Biên
Côngty CP Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu
0,52
29
NOXH Liên Hà (Khu X6, thôn Hà Lỗ)
Xã Thu Lâm
Công ty CP Công nghệ Môi trường Sugina
0,24
30
NOXHtại khu đấu giá B4 (Thôn Tuân Lề)
XãPhúc Thịnh
Côngty TNHH M8
1,22
31
NOXHVân Hà 1 (Ô quy hoạch OXH01)
XãThu Lâm
Côngty CP Xây dựng và Dịch vụ An Sinh
0,89
32
NOXH tại khu dân dụng Bắc Phú Cát
Xã Hòa Lạc
Công ty TNHH Hùng Hưng
3,16
33
NOXH Đồng Trúc - Thạch Thất
Xã Hạ Bằng
Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt
0,41
34
NOXH Tân Xã - Thạch Thất
XãHạ Bằng
Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt
0,20
35
Khu NOXH Tây Nam Kim Giang (Các ô CT6B, CT7, CT8)
Phường Định Công
Công ty CP Tập đoàn Bắc Hà
4,97
36
NOXH X1 Sơn Đồng
Xã Sơn Đồng
Tổng Công ty CP Phát triển Bất động sản Thành Đô Capital
0,29
37
NOXH tại xứ đồng Đống Đanh
Phường Phú Lương
Công ty CP Phú Hòa An Phát
0,35
38
NOXH B9 Phú Lương (Xứ đồng Bo, Chúc, Cửa Cầu, Men)
Phường Phú Lương
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bắc 9
0,33
39
Khu NOXH K3 xã Thanh Oai
Xã Thanh Oai
Công ty CP Phát triển Bất động sản Thành Đô Capital
0,80
40
NOXH tại khu đấu giá xứ đồng Hạ Khâu
Phường Phú Lương
Công ty CP BV Land
0,46
41
NOXH tại ô quy hoạch C6/NO12
PhườngViệt Hưng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD)
3,06
42
Khu NOXH tập trung Bát Khối - Bát Tràng
Xã Bát Tràng
Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính ViệtNam
11,21
43
NOXHQuang Trung - Thạch Thất
Xã Tây Phương
Côngty TNHH Xây dựng Tiến Đạt
6,34
44
NOXH Ngọc Hồi
Xã Ngọc Hồi
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội
2,03
45
NOXH Đại Mỗ (Đường Nguyễn Văn Luyện)
Phường Đại Mỗ
Công ty CP Thảo Nguyên Invest
2,67
46
Khu NOXH tập trung Bắc Sông Hồng
XãThuận An
Công ty CP Tập đoàn ECOLAND
19,00
47
Khu NOXH sinh thái Đầm Sen
Xã Phù Đổng
Công ty CP Ecolux Holdings
1,72
48
Khu NOXH Thư Lâm
Xã Thư Lâm
Công ty CP Phát triển Bất động sản Thành Đô Capital
0,81
49
Khu NOXH Bình Minh
Xã Bình Minh
Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest
20,00
50
Khu NOXH Bích Hòa
Xã Bình Minh
Công ty CP Đầu tư Phát triển Nam Anh INVEST
1,91
51
Khu NOXH Bình Đà
Xã Bình Minh
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
15,36
52
Khu NOXH Tam Hưng
Xã Tam Hưng
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị TCG
20,26
53
Khu NOXH Tây Vành đai 4
Xã Bình Minh
Công ty CP Đô thị Bình Minh Invest
27,13
54
NOXH Tây Tựu - Hải An
PhườngTây Tựu
Công ty CP Phát triển Nhà Hải An
0,44
Thông tin tổng hợp dựa trên báo cáo kết quả giám sát của HĐND TP Hà Nội.
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