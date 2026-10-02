2 dự án nhà ở xã hội mới khởi động tại Hưng Yên

Chiều 1/10, UBND xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho hai dự án nhà ở xã hội lớn trên địa bàn, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đô thị và đưa xã trở thành phường vào cuối năm 2026.

1. Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Ngân Hạnh

Dự án thứ nhất là Khu nhà ở xã hội tại thôn Ngân Hạnh có tổng vốn đầu tư hơn 1.835 tỉ đồng, do Liên danh C BHI - THC INVEST - HHB làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích GPMB khoảng 3,7 ha (gồm 2,84 ha đất nông nghiệp của 89 hộ dân và 0,86 ha đất công), cung cấp khoảng 1.390 căn hộ chung cư và 47 căn liền kề cho gần 3.600 người. Dự án góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, người lao động và thực hiện Đề án 1 triệu căn NOXH của Chính phủ.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội.

2. Dự án Nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Quân đội tại thôn Kênh Xá

Dự án thứ hai là Nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Quân đội tại thôn Kênh Xá với quy mô 9,4 ha, tổng vốn khoảng 2.331 tỉ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm. Do Liên danh Thiết bị Vật tư Du lịch - Thành An 386 - Trưởng Phú làm chủ đầu tư, dự án gồm 3 tòa nhà cao 15 tầng với khoảng 1.900 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 7.600 người.

Tại các hội nghị, chính quyền xã Hoàn Long và Ban Quản lý dự án đã công khai các căn cứ pháp lý, quy trình giải phóng mặt bằng cùng chính sách bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, đại diện địa phương cũng trực tiếp giải đáp các thắc mắc của người dân về nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường và tài sản trên đất, tạo sự đồng thuận để quá trình thu hồi đất diễn ra minh bạch, đúng tiến độ và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

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