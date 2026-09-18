Những vướng mắc của người dân khi mua nhà ở xã hội

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 18 - 20/9/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Chi tiết xe ga 125cc của Honda về đại lý Việt phong cách cổ điển sang hơn SH Mode, giá 80 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Honda vừa cập bến đại lý Việt với thiết kế đẹp long lanh, trang bị ấn tượng hơn SH Mode, giá từ 80 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 18/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng tới 1,2 triệu/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 18/9: Đồng Đô la Mỹ lại biến động nhẹGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 18/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lái xe máy điện giá 20 triệu đồng, cốp 21 lít, đi tới 200km/lần sạc dòng giá tốt nhiều phụ huynh muốn sở hữuGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện được trang bị cốp 21 lít, động cơ công suất cực đại 1.550W; bản dùng pin được công bố đi tới 200km/lần sạc.
Xe ga 110cc giá 24,5 triệu đồng đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision về đại lýGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 110cc vừa về đại lý đang khiến Honda Vision phải lép vế bởi thiết kế đẹp như SH Mode, giá cực rẻ chỉ 24,5 triệu đồng.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 20/9/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị cúp điện trên 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Tiểu thương chỉ cách phân biệt sầu riêng Ri6, Thái Monthong, Musang King và Black ThornSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới đặc trưng, được yêu thích nhờ hương vị béo ngậy, thơm ngon. Việt Nam có nhiều giống sầu riêng khác nhau, mỗi loại có đặc điểm riêng về mùi vị, hình dáng và giá trị kinh tế.
Suzuki XL7 Hybrid giá 403 triệu đồng sở hữu 2 phiên bản, tốn ít xăng, màn nâng cấp sắp vào Việt Nam sẽ có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Suzuki XL7 Hybrid có thể sắp được bổ sung phiên bản mới tại Việt Nam khi hồ sơ dán nhãn năng lượng xuất hiện hai cấu hình GL AT và GLX+ AT.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 17/9/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 17/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.