Những vướng mắc của người dân khi mua nhà ở xã hội

Làm giả 12 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người ở Phú Thọ bị khởi tố GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến việc làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Có được mua lại nhà ở xã hội sau khi hết hợp đồng thuê mua 5 năm? GĐXH - Một trong những vấn đề được nhiều người đang thuê nhà ở xã hội quan tâm là sau khi hết thời hạn thuê 5 năm, liệu có được mua lại căn hộ với giá nhà ở xã hội như quy định trước đây hay không.