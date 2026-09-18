Những vướng mắc của người dân khi mua nhà ở xã hội

Những vướng mắc của người dân khi mua nhà ở xã hội

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Trong thời gian qua, các quy định mới về điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua hai câu hỏi thắc mắc phổ biến của công dân liên quan đến nơi cư trú và thủ tục xác nhận thu nhập cho lao động tự do, cùng lời giải đáp chính thức từ Bộ Xây dựng.

Những vướng mắc của người dân khi mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.Làm giả 12 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người ở Phú Thọ bị khởi tố

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến việc làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Những vướng mắc của người dân khi mua nhà ở xã hội - Ảnh 2.Có được mua lại nhà ở xã hội sau khi hết hợp đồng thuê mua 5 năm?

GĐXH - Một trong những vấn đề được nhiều người đang thuê nhà ở xã hội quan tâm là sau khi hết thời hạn thuê 5 năm, liệu có được mua lại căn hộ với giá nhà ở xã hội như quy định trước đây hay không.

Những vướng mắc của người dân khi mua nhà ở xã hội - Ảnh 3.Đã có sổ hồng nhà ở xã hội nhưng chưa đủ 5 năm, có được cho thuê lại?

GĐXH - Nhà ở xã hội là chính sách an sinh được nhiều người dân quan tâm. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, không ít trường hợp phát sinh những tình huống thực tế mà người mua băn khoăn không biết có được phép thực hiện hay không.

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