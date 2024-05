Điểm tên 13 tuyến đường ở TP.HCM 'cứ mưa là ngập'

Thông tin trên được ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng nói tại cuộc họp báo các vấn đề kinh tế - xã hội ở TP.HCM chiều 9/5.

Theo đó, toàn thành phố hiện có 13 tuyến đường trục chính ngập do mưa, gồm: đường Phan Anh, Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm), Hồ Học Lãm, quốc lộ 1A, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Bạch Đằng, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng.

5 tuyến trục chính ngập do triều cường gồm: đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè) và quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Tuyến đường ở TP.HCM cứ mưa to là ngập.

Theo kế hoạch năm 2024, TP.HCM thực hiện xóa, giảm ngập do mưa với 4 dự án: cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ; đường Quang Trung (từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Chợ Cầu); đường Lê Đức Thọ (từ Phạm Văn Chiêu - đến Cầu Cụt).

Với các tuyến ngập do triều cường, TP.HCM phấn đấu hoàn thành và vận hành dự án chống ngập do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư (hiện nay đã hoàn thành 93%). Từ đó, giải quyết việc ngập do triều cường ở cả 5 tuyến đường nêu trên.

Ông Long cho hay, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trước mắt, để đảm bảo công tác thoát nước, giảm ngập trong thời gian chờ các dự án được hoàn thành, Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống, kênh rạch, cửa thu và xả.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc vận hành các van ngăn triều đã được lắp đặt, vận hành tất cả các trạm bơm cố định để thoát nước, xây dựng các đoạn đê tạm ngăn triều, phối hợp với các đơn vị liên quan đấu nối cống, mở hướng thoát nước mới…

Bên cạnh đó, phối hợp cùng Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tăng cường kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp chế tài, xử lý đối với trường hợp cố tình xả rác làm tắc nghẽn hệ thống.