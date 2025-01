Diễn viên nhí 'Đi giữa trời rực rỡ' ấn tượng trong trang phục áo dài của NTK Hoàng Ly

NTK Hoàng Ly vừa trình làng BST áo dài mới nhất mang tên Ánh sáng vũ trụ. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, được lấy cảm hứng từ không gian thiên văn học. Để làm bật chủ đề này, NTK Hoàng Ly đã sử dụng màu sắc và họa tiết từ bầu trời, các hành tinh, vì sao, hoặc các hiện tượng thiên nhiên như ánh sáng cực quang…



NTK Hoàng Ly.

Nói về thông điệp của BST lần này, NTK Hoàng Ly cho biết: "Chinh phục bầu trời, khám phá vẻ đẹp kỳ bí của vũ trụ luôn là khát khao của khoa học hiện đại và thời trang cũng không ngoại lệ. Từ thủa sơ khai của thời trang, cảm hứng từ mặt trăng, mặt trời, các vì sao, hiện tượng thiên nhiên… đã được vận dụng đưa vào các thiết kế thời trang vô cùng sinh động và ấn tượng.

Với BST Ánh sáng vũ trụ, không chỉ đơn thuần là trang phục mà còn mang lại thông điệp về sự kết nối giữa con người với vũ trụ và thiên nhiên, biểu đạt sự khoáng đạt của con người trong sự giao hòa với đất trời như một phần trong vũ trụ ấy.

Cùng với đó, sự kết nối với vũ trụ còn thể hiện ở việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt là thời gian sử dụng dài hạn để giúp người tiêu dùng tiếp tục tận hưởng thời trang mà không gây hại đến hành tinh. Những giá trị bền vững của thời trang sẽ không chỉ giúp chúng ta bảo vệ thiên nhiên, vũ trụ mà con là cách để chúng ta gìn giữ văn hóa, tôn vinh cái đẹp một cách bền vững và có ý nghĩa hơn".

NTK Hoàng Ly gửi gắm thông điệp qua BST: Thời trang không chỉ đơn thuần là trang phục mà còn là sự kết nối giữa con người với vũ trụ và thiên nhiên, biểu đạt sự khoáng đạt của con người trong sự giao hòa với đất trời như một phần trong vũ trụ ấy.

Bộ sưu tập áo dài Ánh sáng vũ trụ được thiết kế theo chủ đề 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại. Mỗi chủ đề, mỗi mùa được thể hiện thông qua các màu sắc và họa tiết đặc trưng. Mùa Xuân có gam màu tươi sáng và họa tiết hoa lá, trong khi mùa Đông mang đến cảm giác ấm áp với những gam màu trầm… Các mẫu áo dài có thể được trang trí với các họa tiết như sao, hành tinh, hay các hiện tượng vũ trụ, tạo nên vẻ đẹp huyền bí và lôi cuốn.

Bộ sưu tập áo dài Ánh sáng vũ trụ được thiết kế theo chủ đề 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Nếu mùa Đông mang đến cảm giác ấm áp với những gam màu trầm thì mùa Hạ là những gam màu tươi sáng, mát mẻ với sắc trắng, xanh và tím.

Về chất liệu, NTK Hoàng Ly sử dụng các loại vải cao cấp, có độ bóng và mềm mại, giúp tôn lên dáng vẻ thanh thoát của áo dài. Các chất liệu có thể phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng giống như ánh sáng từ vũ trụ.

Yếu tố hiện đại trong BST được thể hiện bằng kỹ thuật cắt, kiểu dáng hoặc các chi tiết đính kết pha lê cầu kỳ và tinh tế, mang lại cảm giác mới lạ cho chiếc áo dài truyền thống.

Người mẫu Hoàng Đức và Phí Thu Phương - Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2023.

Trong BST này, NTK Hoàng Ly mời nhiều người mẫu trẻ và các mẫu nhí, như: Người mẫu Hoàng Đức, người mẫu Phí Thu Phương – Hoa khôi thanh lịch Việt Nam 2023, mẫu nhí Trịnh Hoàng Nam Anh, Cammy Khánh An…



Người mẫu Nguyễn Hưng Mạnh, Nguyễn Thị Mai Phương - Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam và hai mẫu nhí Trịnh Hoàng Nam Anh, Camy Khánh An.

Mẫu nhí Camy Khánh An không chỉ biết đến vai trò làm mẫu, gần đây cô bé còn gây chú ý trong lĩnh vực phim truyền hình, trong đó có phim "Đi giữa trời rực rỡ". Với vai Ghến - em gái Pu, Camy Khánh An dù không xuất hiện nhiều nhưng ở mỗi phân đoạn, cô bé đều khiến người xem cảm nhận về một cô bé đáng yêu, lanh lợi. Ngoài "Đi giữa trời rực rỡ", Khánh An còn tham gia một số phim như: Món quà của cha, Hoa sữa về trong gió, Mình yêu nhau bình yên thôi, Gặp em ngày nắng...

Mẫu nhí Camy Khánh An (phải) ngoài vai trò làm mẫu còn gây chú ý với nhiều vai diễn trong phim truyền hình của VFC.

Khánh An còn được khen ngợi với khả năng tạo dáng, trình diễn ấn tượng. Mới 8 tuổi nhưng Khánh An đã sở hữu cho mình loạt thành tích khủng đáng trầm trồ, trong đó phải kế đến Á quân 2 Siêu Mẫu Nhí Việt Nam Toàn Cầu 2024, Á quân 1 Tài Sắc Nhí Việt Nam 2023, Giải thí sinh trình diễn ấn tượng nhất trong cuộc thi The Face Kids 2023,...

NTK Hoàng Ly sử dụng các loại vải cao cấp, có độ bóng và mềm mại, giúp tôn lên dáng vẻ thanh thoát của áo dài.

Với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề, NTK Hoàng Ly từng thực hiện nhiều BST tôn vinh di sản, văn hóa lịch sử của Việt Nam, như: Cố đô ngàn năm, Giọt sương mai, Dấu ấn thời gian, Tinh hoa Việt, Họa sắc Long Phụng và mới đây nhất là BST Cây tre Việt Nam sẽ được trình diễn trong chương trình Festival Thu Hà Nội trong tháng 9 vừa qua.