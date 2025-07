Diệp Lâm Anh có động thái gây chú ý giữa 'bão' tin đồn, fan hết lời khen ngợi

Diệp Lâm Anh tuyên bố chắc nịch sau khi NTK Công Trí bị bắt GĐXH - Tuyên bố mới đây của Diệp Lâm Anh giữa ồn ào bê bối dùng chất cấm của NTK Công Trí đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão, tỉnh Nghệ An đã phải hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Nghệ An kêu gọi cộng đồng bằng tình cảm và trách nhiệm, chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Mới đây nhất, Diệp Lâm Anh đã công khai chuyển khoản số tiền 100 triệu đồng đến Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An. Kèm theo đó, cô chia sẻ lời kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3 (Wipha) từ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

"Diệp Lâm Anh xin được chia sẻ với đồng bào đang chịu ảnh hưởng lũ quét ở Nghệ An. Mong mọi người kiên cường vượt qua", cô viết.

Diệp Lâm Anh chia sẻ về việc vừa gửi tiền ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại vì bão số 3 tại Nghệ An.

Hành động của Diệp Lâm Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự yêu thích, ngưỡng mộ trước cách ủng hộ thiết thực, đáng trân trọng của cựu người mẫu trong tình cảnh nhiều người đang gặp khó khăn vì bão số 3.

Không chỉ gây chú ý bằng hành động ý nghĩa này, những ngày qua Diệp Lâm Anh còn bất đắc dĩ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi xuất hiện tin đồn cho rằng cô có liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Ngay lập tức, cựu người mẫu đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Đồng thời, khi có thông báo từ cơ quan chức năng về vụ việc vừa triệt phá đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất cấm, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ lại bài đăng, kèm lời tuyên bố: "Cây ngay không sợ chết đứng".

Trước Diệp Lâm Anh, Hòa Minzy cũng là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên công khai chuyển khoản 300 triệu đến Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An.

"Như một lời động viên kịp thời từ xa gửi tới bà con và các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đang gồng mình chống bão lũ. Khi nào có thể, Hòa sẽ đến trực tiếp với mọi người sau", nữ ca sĩ chia sẻ.

"Nơi đây Hoà đã từng đến ủng hộ bà con mấy năm trước. Nhưng năm nay mọi người nói còn ảnh hưởng nặng nề và rộng nhiều nơi hơn. Đọc tin mà xót xa không chịu nổi. Tạm thời như vậy, khi nào ổn, đi vào được Hòa sẽ tới sau ạ", giọng ca "Bắc Bling" chia sẻ thêm.

Ca sĩ Huyền Trang, Hòa Minzy, Trần Tùng Anh cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chung tay ủng hộ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Wipha).

Ngoài ra, nhạc sĩ Tuấn Cry - tác giả bản hit "Bắc Bling'' cũng ủng hộ 30 triệu đồng hỗ trợ người dân Nghệ An chống lũ. Ca sĩ Trần Tùng Anh - sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang (cũ) nhưng quê nội ở Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An - chuyển 10 triệu đồng cho Ban cứu trợ địa phương.

Ca sĩ Huyền Trang cũng hướng về quê nhà khi chuyển khoản ủng hộ 100 triệu đồng. Dù sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh nhưng ca sĩ Thuỵ Miên cũng hướng về Nghệ An bằng việc ủng hộ 100 triệu đồng.

Hành động thiết thực cũng như tận dụng sự ảnh hưởng trên mạng xã hội của các nghệ sĩ Việt để kêu gọi, ủng hộ đến các tổ chức uy tín nhằm giúp đồng bào vượt qua khó khăn vì bão số 3 là điều đáng trân trọng.