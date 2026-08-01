Trường hợp nào bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy?

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Ai bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024:

Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy quy định tại khoản 4 Điều này. Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

- Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;

- Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật;

- Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bảo hiểm xe máy là loại giấy tờ bắt buộc người đi xe máy cần phải có khi tham gia giao thông. Ảnh minh họa: TL

Ngoài ra, theo Điều 2 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng mua bảo hiểm xe máy như sau:

- Chủ xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo các quy định nêu trên, bảo hiểm xe máy bắt buộc (giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự) của chủ xe cơ giới vẫn là một trong những giấy tờ người điều khiển phương tiện phải mang theo khi tham gia giao thông.

Các trường hợp bắt buộc mua bảo hiểm xe máy bao gồm:

- Mọi cá nhân hoặc tổ chức sở hữu xe chạy xăng từ 50cc trở lên.

- Phương tiện có động cơ điện thiết kế dưới 4kW và vận tốc dưới 50 km/h có biển số.

Các mức đóng bảo hiểm xe máy được quy định thế nào?

Mức phí bảo hiểm xe máy bắt buộc cho thời hạn bảo hiểm 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được quy định như sau:

Không có bảo hiểm xe máy bắt buộc khi tham gia lưu thông bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tham gia giao thông, người điều khiển xe máy bắt buộc phải có bảo hiểm xe máy còn hiệu lực.

Trường hợp, người điều khiển xe máy tham gia giao thông nếu không xuất trình được loại giấy tờ này sẽ bị phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng năm 2026 GĐXH - Theo quy định, khi tham gia giao thông người điều khiển xe máy bắt buộc phải mang đầy đủ các loại giấy tờ trong đó có bảo hiểm xe máy. Trường hợp quên mang hoặc không có sẽ bị phạt theo luật định.