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Xe máy điện là gì?

Xe máy điện là phương tiện giao thông đường bộ chạy hoàn toàn bằng động cơ điện, không có bàn đạp trợ lực và được phân loại thuộc nhóm xe gắn máy. Theo quy chuẩn kỹ thuật, xe có công suất động cơ tối đa không vượt quá 4 kW và tốc độ thiết kế lớn nhất không quá 50 km/h.

Tuy xuất hiện muộn hơn xe máy chạy bằng xăng, nhưng xe máy điện hiện nay dần được nâng cấp đáng kể, mang lại khả năng vận hành vượt trội và sự tiện dụng tối đa cho người dùng.

Đi xe máy điện có bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy?

Theo Điều 2 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng mua bảo hiểm xe máy như sau:

- Chủ xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi tham gia giao thông đường bộ người điều khiển phương tiện phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; mang theo các giấy tờ còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm như: Giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới…

Theo quy định nêu trên, xe máy điện (phương tiện có động cơ điện thiết kế dưới 4kW và vận tốc dưới 50 km/h có biển số) là một trong những phương tiện bắt buộc phải có bảo bảo hiểm xe máy.

Theo quy định, mức phí đóng bảo hiểm xe máy đối với xe máy điện là 55.000 đồng/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Ảnh minh họa: TL

Mức phí đóng bảo hiểm xe máy đối với xe máy điện

Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, mức phí bảo hiểm xe máy bắt buộc cho thời hạn bảo hiểm 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được quy định như sau:

Như vậy, mức phí đóng bảo hiểm xe máy bắt buộc đối với xe máy điện là 55.000 đồng/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người tham gia bảo hiểm xe máy là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định giới hạn trách nhiệm bảo hiểm như sau:

1. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

2. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản:

a) Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

b) Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Theo đó, tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm là:

Về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra: Mức bồi thường là 150 triệu đồng/người/vụ.

Về thiệt hại tài sản: Mức bồi thường là 50 triệu đồng/vụ.

Trường hợp nào bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy? GĐXH - Mua bảo hiểm xe máy bắt buộc là nghĩa vụ pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn, đồng thời giúp chủ xe tránh phải tự gánh toàn bộ chi phí bồi thường dân sự. Trường hợp nào bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy?