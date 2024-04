Điều hối tiếc của Vua Charles III trong cách nuôi dạy các con

Vua Charles III đi nghỉ dưỡng cùng Harry và William ở Klosters, Thụy Sĩ, vào ngày 31/3/2005. Ảnh: AFP

"Hoàng tử Harry và Vua Charles III từng vô cùng thân thiết. Tôi nghĩ Charles có lẽ hối hận vì đã không nghiêm khắc với Harry và William hơn", chuyên gia hoàng gia Ingrid Sewar nói với Fox News. Tác giả cuốn My Mother and I cũng cho rằng vợ cũ quá cố của quốc vương, Công nương Diana, có "cách nuôi dạy con cái theo phong cách tự do". Vua Charles III cũng làm theo Diana cho đến khi bà qua đời đột ngột vào năm 1997.

Seward nói: "Diana ít nhiều cho phép các con làm những điều họ muốn. Điều này rất thời thượng vào thời đó. Bạn để bọn trẻ tự làm mọi việc. Tôi nghĩ Charles có lẽ hối hận vì đã không cứng rắn hơn một chút, vì điều đó có thể giúp hai chàng trai biết thêm một vài ranh giới".

"Tất cả trẻ em đều cần biết giới hạn và tôi nghĩ William và Harry không có quá nhiều chuyện bị đặt giới hạn", Tổng biên tập tạp chí Majesty nói thêm.

Hoàng gia Anh dự lễ Giáng sinh năm 2018. Ảnh: UK Press

Hiện mối quan hệ của Vua Charles III và con trai út không còn được tốt đẹp như xưa. Công tước xứ Sussex cùng vợ và hai con đã rời bỏ hoàng gia, chuyển tới định cư tại California, Mỹ. Hồi tháng Hai, Harry từng bay về London để thăm cha sau khi nghe tin ông mắc ung thư. "Nghe này, tôi yêu gia đình mình. Tôi rất biết ơn vì mình vẫn có thể lên máy bay đến gặp cha và dành thời gian bên cha", Harry nói với chương trình Good Morning America vào thời điểm đó.

Khi được hỏi liệu căn bệnh của vua cha có thể giúp gia đình đoàn tụ không, công tước 39 tuổi đáp: "Chắc chắn rồi".

Trong khi đó, Vua Charles III và con trai cả, Thân vương William, vẫn thân thiết. Tuy nhiên, William không đi cùng cha đến dự lễ nhà thờ nhân Phục sinh hôm 31/3 do vợ anh, Kate, đang dưỡng sức sau đợt hóa trị ung thư. Thay vào đó, nhà vua và Hoàng hậu Camilla trải qua kỳ nghỉ cùng Hoàng tử Andrew, vợ chồng Công chúa Anne và vợ chồng Hoàng tử Edward.