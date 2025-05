Diva Hà Trần: 'Tôi thích Hoàng Thùy Linh!'

Sát ngày diễn liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát, Diva Hà Trần thông báo hoãn vì không đủ kinh phí GĐXH - Live concert Thiên hà tinh khôi kỷ niệm 30 năm ca hát của Diva Hà Trần tại TP HCM và Hà Nội phải tạm hoãn vì không đủ kinh phí.

Sống thong thả, chậm lại một nhịp

Từ năm ngoái, sau khi bất ngờ hủy chuỗi concert kỷ niệm 30 năm ca hát, đến hiện tại khán giả vẫn không thấy Hà Trần có kế hoạch với dự án mới!?

- Concert "Thiên hà tinh khôi" năm trước phải dừng lại vì nhiều lý do. Sau đó cả ê-kíp cũng dự định cuối năm tổ chức lại xong rồi lại dừng hẳn vì thực sự năm 2024 thị trường âm nhạc có quá nhiều nghệ sĩ tổ chức concert. Cảm thấy khán giả cũng bị bão hòa. Vì trong một năm kinh tế không mạnh, nói thẳng là bấp bênh nên khán giả cũng sẽ phải cân nhắc đi xem concert của ai, không xem concert của ai. Tôi không ham "nhảy" vào dòng chảy đó nên quyết định cứ thong thả, chậm lại một nhịp đến lúc đầy đủ về nhân lực, tài lực thì làm lớn một trận.

Dù không làm concert nhưng năm vừa rồi rồi tôi đã ra 2 album rồi. Năm nay chắc là không ra album nữa đâu.

Tuy nhiên, tôi vẫn đang có những dự án nhỏ nhỏ như tổ chức những show nhạc riêng theo quy mô nhỏ hơn nhưng là tự tổ chức sản xuất chứ không theo kiểu thông qua nhà sản xuất như trước.

Tại sao chị lại chọn cách tự tổ chức như vậy?

- Nói đơn giản thế này, ví dụ như anh Tùng Dương năm nào cũng làm show là do công ty của anh ấy tổ chức, team của anh ấy làm nên chủ động được mọi vấn đề. Còn như tôi, làm dự án âm nhạc mà hợp tác với các nhà sản xuất khác thì cũng phụ thuộc xu hướng theo thời thế của từng đơn vị. Mỗi nhà sản xuất có định hướng cách quảng cáo, bán vé, tuyên truyền theo ý của họ,... Nghệ sĩ như tôi hợp tác chỉ phụ trách nghệ thuật, biểu diễn chứ không thể kiểm soát hết được.

Như thế cũng là "5 ăn, 5 thua", có khi cách thức làm việc đó hợp với nghệ sĩ hoặc không hợp, có thể bán vé tốt hoặc không tốt. Nghệ sĩ phải chấp nhận.

Còn tự làm thì tất cả đều do mình chủ động, có thể thua sạch cũng có thể thắng hết. Nhưng 100% quyền chủ động của mình. Tôi muốn tự mình làm chủ như thế!

Như chị vừa chia sẻ, nhiều nghệ sĩ trong nước tổ chức concert như thế, liệu chị có từng nghĩ sẽ "khác người" bằng một show riêng ở nước ngoài không?

- Có. Hiện cũng có người muốn hợp tác với tôi làm show ở nước ngoài. Nhưng tôi nghĩ mình phải làm tốt ở Việt Nam trước, vượt qua được các trở ngại thì mới làm được ở nước ngoài. Giờ tôi cứ bị kẹt, kiểu "nấc cụt" mãi chưa "trôi" được concert trong nước nên vẫn phải theo thứ tự, nhảy qua các chướng ngại vật rồi mới làm tiếp được.

Hà Trần quyết định cứ thong thả, chậm lại một nhịp đến lúc đầy đủ về nhân lực, tài lực thì làm một show lớn.

Nói về nhạc Hà Trần thì không cần bàn cãi nhưng gần đây trong một số đêm nhạc, khán giả thấy chị hát phá cách ca khúc xưa như nhạc Văn Cao chẳng hạn và không phải lần nào cũng nhận phản hồi tích cực. Chị cảm thấy thế nào về điều này?

- Tôi nghĩ các nhạc sĩ là tượng đài, âm nhạc đã "sống" qua rất nhiều thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ. Nhưng 100 năm trôi qua thì sẽ có bao nhiêu thế hệ ca sĩ? Có những điều được thực hiện ở thế hệ trước không có sự kết nối với thế hệ sau nữa. Như bây giờ tôi nghe lại tác phẩm của bác Văn Cao, các nghệ sĩ thời ông hát vẫn rất hay, hay theo thời đại ấy - của những người cùng thời.

Nhưng âm nhạc cần có sự kết nối với thời đại. Và tôi sẽ hát nhạc Văn Cao theo thời của tôi - với tinh thần kế thừa và phát huy. Tôi chắc chắn nghệ sĩ sau thời của tôi cũng sẽ hát khác đi. Tôi nghĩ âm nhạc truyền thống phải được thể hiện bởi những người nghệ sĩ mới, mang hơi thở thời đại thì mới sống được lâu dài.

Vậy nên nhiều ca sĩ trẻ bây giờ như: Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy,... rất biết đổi mới âm nhạc. Chị thấy họ có hợp không?

- Tôi thích Hoàng Thùy Linh lắm! Tôi thấy bạn ấy rất là hay. Bạn ấy rất có trí tuệ, sáng tạo, vừa giữ được truyền thống dân gian vừa làm mới theo hơi thở thời đại. Bạn ấy làm việc rất thông minh, tử tế và có tâm, có dấu ấn.

Còn như Phương Mỹ Chi thì tôi không nghe nhiều vì khoảng cách thế hệ lớn quá. Với thế hệ của tôi thì các bạn như Linh, Đen, Bích Phương, tôi sẽ nắm được hơn, vì gần với mình hơn. Còn một số bạn trẻ khác thì thú thật tôi chưa nghe nhiều.

Diva Hà Trần

Nhân nói đến nghệ sĩ cùng thời, thế hệ của chị nhiều diva divo rất đắt show và có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Chị có từng nghĩ một diva Hà Trần sẽ khác nếu năm đó không quyết định rời Việt Nam khi đang ở đỉnh cao không?

- Không hề. Tôi không nhìn lại theo cách như vậy. Bởi đi hay ở đều là lựa chọn cá nhân. Mọi người nghĩ tôi thiệt thòi khi đi nhưng tôi lại nhận được rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống mà nếu ở lại thì không có được.

Khi người ta còn trẻ dễ nghĩ rằng bản thân có thể quyết định được tất cả mọi thứ, làm được tất cả mọi thứ và làm nên thành công của bản thân, thay đổi được thế giới. Tuổi trẻ hay nghĩ vĩ mô như thế. Nhưng có tuổi rồi, từng trải hơn trong cuộc đời rồi thì biết tất cả số phận của con người đều có "bản đồ", được hoạch định sẵn rồi.

Ở tuổi này tôi nhìn nhận ra mọi thứ: Tài năng, sắc đẹp, may mắn, giàu có,... đều tương đối. Mỗi người sẽ lăn theo vòng xoáy của mình, sẽ đi đến chỗ phải đến. Tôi nên cảm thấy mọi thứ bình thường, là bình tĩnh ấy, không có gì phải "xoắn" lên cả.

"Tôi thích làm bạn đồng hành với con gái"

Gia đình ủng hộ chị thế nào với mỗi quyết định?

- Người thân luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, chỉ mong tôi được hạnh phúc. Nhà tôi là gia đình nghệ sĩ nên luôn trân trọng, coi trọng sức khỏe tinh thần. Bố mẹ và người thân không đặt nặng chuyện thành công hay sự nghiệp, họ chỉ muốn tôi có cuộc sống an nhiên, vui vẻ. Họ thấy mình hạnh phúc với hôn nhân gia đình là yên tâm rồi.

Hà Trần và con gái.

Trong một bài phỏng vấn, chị từng chia sẻ sang bên Mỹ ngoài nghệ thuật chị "rất nhạt", là bà nội trợ, chỉ chăm chồng, chăm con. Một Hà Trần cá tính trên sân khấu nên nói "nhạt", khó ai tin được!?

- Là tôi nói đùa thế chứ sao Hà Trần "nhạt" được! (Cười).

Ở bên Mỹ, đi biểu diễn thường vào cuối tuần chứ không hoạt động quanh năm như ở Việt Nam. Ngoài nghệ thuật tôi sống đúng phụ nữ gia đình, chăm lo chồng con. Như những người mẹ khác, tôi thức dậy lúc 7h, nấu ăn sáng, đưa con gái đi học rồi trở về tập thể dục, kiểm tra email để xem có những việc gì cần giải quyết ở Việt Nam. Sau đó, tôi đi chợ, nấu cơm, ăn trưa và chuẩn bị đón con lúc 14h30.

Khi con còn nhỏ, tôi không thể về Việt Nam nhiều, nhưng giờ con đã lớn rồi, tôi có thể đi lâu ngày hơn khi về nước. Khi mẹ vắng nhà thì bố sẽ chăm sóc con. Con gái cũng lớn rồi, 13 tuổi rồi ra dáng thiếu nữ nên mẹ cũng yên tâm hơn.

Tuổi 13 cũng là độ tuổi ẩm ương của con gái, cũng có nhiều vấn đề đáng lo. Chị đồng hành với con thế nào khi thường đi biểu diễn xa?

- Con gái tôi rất hiểu chuyện. Hơn nữa, 2 mẹ con thường đồng hành cùng nhau nên như 2 người bạn. Có khi con gái theo tôi đi diễn từ 2h chiều đến 11h30 đêm mà không than phiền, luôn ủng hộ tinh thần cho mẹ. Về tới nhà, bé chỉ nói buồn ngủ rồi chào bố mẹ và về phòng riêng. Con gái cũng rất chuyên tâm học tập, chỉ theo mẹ đi làm vào cuối tuần hoặc trong kỳ nghỉ.

Tôi thích làm bạn đồng hành của con gái. Tâm lý này khiến tôi rất đồng cảm và xúc động với câu chuyện về tình mẹ con trong phim "Everything Everywhere All at Once" (Dương Tử Quỳnh đóng chính). Tôi sẽ bên con gái ở bất cứ nơi đâu con bé cho phép tôi.

Cảm ơn chia sẻ của diva Hà Trần!