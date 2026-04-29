Doãn Hải My có động thái gây chú ý

Mới đây, Doãn Hải My trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng con trai - bé Lúa - trong chuyến về quê chồng.

Trong ảnh, giữa cánh đồng lúa xanh mướt, yên bình, người đẹp gốc Hà thành diện một chiếc váy sát nách màu xanh mòng két, xuất hiện rạng rỡ. Cô hạnh phúc khi được con trai thể hiện tình cảm. "Mẹ và em Lúa", bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ để lại bình luận khen cảnh quê yên bình, khen vợ và con trai Đoàn Văn Hậu: "Hai mẹ con Lúa đáng yêu"; "Này là tìm về cuộc sống yên bình sau sóng gió"; "Tone lúa xanh này mà chị My với Lúa diện outfit màu trắng thì xinh hơn nữa, nổi luôn";...

Doãn Hải My khoe hình ảnh chụp cùng con trai ở quê lúa nhà chồng.

Bên cạnh đó, cũng có một vài ý kiến chú ý đến vòng 2 của bà xã Văn Hậu. Đặc biệt ở những góc chụp nghiêng, động tác tạo dáng điệu đà của Doãn Hải My khéo che vòng 2 làm dấy lên nghi vấn cô mang thai lần 2.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên tin đồn Doãn Hải My mang thai lần 2 rộ lên. Thời gian gần đây, phong cách thời trang của bà xã Đoàn Văn Hậu đã có sự thay đổi rõ rệt từ những bộ cánh ôm sát khoe đường cong "đồng hồ cát", Doãn Hải My liên tục ưu tiên các thiết kế rộng rãi tại các sự kiện cũng như đời thường.

Nhiều góc chụp khiến người hâm mộ đồn đoán Doãn Hải My có tin vui.

Đứng trước những lời đồn đoán không ngớt từ phía dư luận, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My không lên tiếng chia sẻ. Gần đây nhất, xuất hiện cùng chồng trong lần hạn hợp đồng với CLB CAHN, Doãn Hải My diện váy sơ mi kiểu dáng chữ A mix phụ kiện thắt lưng.

Cách đây không lâu, khi dân tình có những nghi vấn đầu tiên, Doãn Hải My từng đăng tải đoạn video diện đồ bó sát như một động thái ngầm phủ nhận việc mang bầu.

Doãn Hải My xuất hiện tươi tắn cùng Đoàn Văn Hậu giữa tháng 4.

Đoàn Văn Hậu, sinh năm 1999, trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Anh là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu là trụ cột trong chiến tích giành Á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).

Doãn Hải My sinh năm 2001, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải "Người đẹp tài năng". Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5/2023, theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh.

Người đẹp Hà thành đăng ký kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, hồi tháng 10/2023, tổ chức đám cưới sau đó một tháng. Họ đón con trai đầu lòng, bé Lúa, vào tháng 5/2024.



