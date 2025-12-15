Mới nhất
Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đặc biệt

Thứ hai, 15:23 15/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Doãn Hải My đón tuổi mới nhẹ nhàng bên ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai, nhan sắc "mẹ bỉm" một con "gây sốt".

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc ngọt ngào bên con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh 1.Con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm cực đáng yêu trong ngày đặc biệt

GĐXH - Xuất hiện trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, bé Lúa - con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến fan xuýt xoa thích thú.

Doãn Hải My mới đây lại khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai hơn 1 tuổi - Minh Đăng (tên thân mật là Lúa) nhân ngày sinh nhật. Trong loạt ảnh được Doãn Hải My chia sẻ trên trang cá nhân, tiểu thư Hà thành rạng rỡ đón tuổi mới trong không gian ấm cúng, tràn ngập tiếng cười – đủ để thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn bên tuyển thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu sau 2 năm kết hôn.

Trong khung hình, Văn Hậu dành cho vợ nụ hôn đầy yêu thương bên chiếc bánh sinh nhật xinh xắn, trong khi nhóc tỳ hào hứng xuất hiện phía sau mẹ, tạo nên khoảnh khắc gia đình nhỏ vừa đáng yêu vừa ấm áp. Đáng chú ý, khi đã là mẹ bỉm một con, Doãn Hải My vẫn ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc trong trẻo, gương mặt tươi tắn và thần thái nhẹ nhàng. Diện trang phục đơn giản, cô vẫn khiến netizen không ngớt lời khen vì vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, mặn mà.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc ngọt ngào bên con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh 2.

Không cần tiệc tùng hoành tráng, sinh nhật Doãn Hải My - mới đây vẫn khiến dân tình "tan chảy" bởi những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc ngọt ngào bên con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh 3.

Doãn Hải My khoe khoảnh khắc đáng yêu bên con trai trong ngày đặc biệt.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My còn gây "bão" mạng xã hội khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Trong bộ ảnh, Doãn Hải My diện váy trắng bồng bềnh, mái tóc búi cao và layout trang điểm nhẹ nhàng giữa sảnh khách sạn sang trọng, sánh đôi cùng ông xã Đoàn Văn Hậu trong bộ tuxedo lịch lãm. Cả hai di chuyển giữa dàn nhiếp ảnh, nắm tay nhau bước xuống cầu thang hay đứng trong thang máy đều toát ra khí chất và niềm hạnh phúc.

Từ khi "về chung một nhà", Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp, kín tiếng nhưng ngập tràn năng lượng tích cực. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay những khoảnh khắc đời thường giản dị, lúc nào cũng toát lên vẻ hạnh phúc viên mãn.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc ngọt ngào bên con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh 4.

Sau khi lập gia đình và chào đón con đầu lòng, Doãn Hải My ngày càng xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự quan tâm lớn.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc ngọt ngào bên con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh 5.

Cô nàng đang tận hưởng cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc bên Văn Hậu và con trai trong căn biệt thự bao người mơ ước - nơi có yêu thương, gia đình và những người bạn thân thiết luôn đồng hành.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc ngọt ngào bên con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh 6.
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc ngọt ngào bên con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh 7.

Đoàn Văn Hậu không ngần ngại khoe tổ ấm hạnh phúc cùng người đẹp Hà thành.


