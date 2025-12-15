Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đặc biệt
GĐXH - Doãn Hải My đón tuổi mới nhẹ nhàng bên ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai, nhan sắc "mẹ bỉm" một con "gây sốt".
Doãn Hải My mới đây lại khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai hơn 1 tuổi - Minh Đăng (tên thân mật là Lúa) nhân ngày sinh nhật. Trong loạt ảnh được Doãn Hải My chia sẻ trên trang cá nhân, tiểu thư Hà thành rạng rỡ đón tuổi mới trong không gian ấm cúng, tràn ngập tiếng cười – đủ để thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn bên tuyển thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu sau 2 năm kết hôn.
Trong khung hình, Văn Hậu dành cho vợ nụ hôn đầy yêu thương bên chiếc bánh sinh nhật xinh xắn, trong khi nhóc tỳ hào hứng xuất hiện phía sau mẹ, tạo nên khoảnh khắc gia đình nhỏ vừa đáng yêu vừa ấm áp. Đáng chú ý, khi đã là mẹ bỉm một con, Doãn Hải My vẫn ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc trong trẻo, gương mặt tươi tắn và thần thái nhẹ nhàng. Diện trang phục đơn giản, cô vẫn khiến netizen không ngớt lời khen vì vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, mặn mà.
Trước đó, hồi cuối tháng 10, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My còn gây "bão" mạng xã hội khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Trong bộ ảnh, Doãn Hải My diện váy trắng bồng bềnh, mái tóc búi cao và layout trang điểm nhẹ nhàng giữa sảnh khách sạn sang trọng, sánh đôi cùng ông xã Đoàn Văn Hậu trong bộ tuxedo lịch lãm. Cả hai di chuyển giữa dàn nhiếp ảnh, nắm tay nhau bước xuống cầu thang hay đứng trong thang máy đều toát ra khí chất và niềm hạnh phúc.
Từ khi "về chung một nhà", Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp, kín tiếng nhưng ngập tràn năng lượng tích cực. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay những khoảnh khắc đời thường giản dị, lúc nào cũng toát lên vẻ hạnh phúc viên mãn.
Đoàn Văn Hậu không ngần ngại khoe tổ ấm hạnh phúc cùng người đẹp Hà thành.
Tuấn Hưng có 4 tháng rơi vào 'cận trầm cảm' khi mẹ bị bệnh nặngGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Tuấn Hưng đã có quãng thời gian suýt trầm cảm và luôn cô đơn, lạc lõng dù có gia đình ở bên cạnh. Đó quãng thời gian mẹ anh bắt đầu bệnh và bản thân anh còn bị mổ dây thanh quản.
Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa ChấnXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 31 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa buộc Chấn phải làm theo ý mình.
Tuấn Hưng thay đổi sau biến cố, thừa nhận thời kỳ đỉnh cao đã quaXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
Tuấn Hưng cho biết anh của hiện tại đã khác, không còn sống bốc đồng hay thích gì làm nấy như trước, mà chọn cách chậm lại và cân bằng hơn.
7 tháng sau đám cưới, Hồ Quỳnh Hương sống chậm để lắng nghe bản thânGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương của hiện tại có một cuộc sống bình yên không sắp đặt và thuận theo duyên số. Và mới đây, thuận theo tự nhiên, sau 11 năm làm album "Tĩnh lặng", cô quyết định sản xuất album "Khi em hát".
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặp nhóm khách 'bom hàng', bị em trai thúc ép gửi tiền về quêXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Vừa mới làm shipper, ông Phi đã gặp rất nhiều tình huống éo le xảy ra, ông còn phát hiện ra vợ lén lút vay tiền từ nhà thông gia tương lai.
Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc mang đến thử thách trong Chung kết 'Tân binh toàn năng'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Chung kết "Tân binh toàn năng" vừa được ghi hình với sự góp mặt của nhóm nhạc thần tượng KPop TEMPEST, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc với khán giả.
Long Oliver & Bom làm 'nóng' khán giả trẻ với Lễ hội âm nhạc sôi động chưa từng cóGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Long Oliver & Bom đã khiến lễ hội âm nhạc sôi động chưa từng có với những màn trình diễn đẹp mắt và đã tai.
Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Nổi tiếng nhờ hiện tượng âm nhạc "Thu cuối" vào năm 2012, cuộc sống của nữ ca sĩ này có nhiều thay đổi.
3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễnGiải trí - 19 giờ trước
Ba nữ ca sĩ tên Hương: Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương và Bùi Lan Hương đều thăng hoa với nghề, có cuộc sống viên mãn bên chồng, bạn trai nổi tiếng.
Thân thế nam diễn viên điển trai có 8 năm vướng tin đồn hẹn hò Mỹ TâmGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Mai Tài Phến là chàng diễn viên 9X đời đầu nổi tiếng với khán giả khi đóng MV cùng Hương Tràm và sau này là Mỹ Tâm. Sau sự hợp tác với "họa mi tóc nâu", Mai Tài Phến vướng tin đồn hẹn hò cùng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng.
Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThế giới showbiz
GĐXH - Tùng Yuki mới đây đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với vai trò phụ trách an ninh. Ông khiến khán giả ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp.