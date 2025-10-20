Con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm cực đáng yêu trong ngày đặc biệt

Đoàn Văn Hậu vừa chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu bên vợ con trong ngày kỷ niệm đặc biệt: "Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới 20/10/2023 & 20/10/2025".

Trong bộ ảnh, Doãn Hải My diện váy trắng bồng bềnh, mái tóc búi cao và layout trang điểm nhẹ nhàng giữa sảnh khách sạn sang trọng, sánh đôi cùng ông xã Đoàn Văn Hậu trong bộ tuxedo lịch lãm. Cả hai di chuyển giữa dàn nhiếp ảnh, nắm tay nhau bước xuống cầu thang hay đứng trong thang máy đều toát ra khí chất và niềm hạnh phúc.

Bên cạnh những khoảnh khắc lãng mạn thể hiện niềm hạnh phúc, hình ảnh con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm đáng yêu đã thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Lâu nay, quý tử nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng mỗi lần xuất hiện.

Đoàn Văn Hậu chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Sắc vóc của Doãn Hải My và đặc biệt biểu cảm bé Lúa - con trai hơn 1 tuổi của cặp đôi khiến fan thích thú.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu cũng gây "bão" mạng xã hội khi đăng tải video hậu trường trong bộ ảnh cưới.

Từ khi kết hôn, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp, kín tiếng nhưng ngập tràn năng lượng tích cực. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay những khoảnh khắc đời thường giản dị, lúc nào cũng toát lên vẻ hạnh phúc viên mãn.

Gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My mỗi lần xuất hiện đều khiến dân tình xuýt xoa.

