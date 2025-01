Doãn Quốc Đam, Duy Hưng nói gì khi 'Độc đạo' ẵm giải Phim truyền hình ấn tượng VTV Awards?

Bất ngờ với 2 diễn viên ẵm giải ấn tượng ở VTV Awards 2024 GĐXH - Thanh Hương, Duy Hưng đã giành giải thưởng Diễn viên nam/nữ ấn tượng tại VTV Awards 2024 vào tối 1/1/2025.

Lễ trao giải Ấn tượng VTV – VTV Awards 2024 đã tìm ra chủ nhân của 9 hạng mục đề cử năm nay.

Ở hạng mục Phim truyền hình ấn tượng 2024, "Độc đạo" đã bất ngờ vượt qua "Trạm cứu hộ trái tim" trở thành phim truyền hình ấn tượng nhất năm. Trước đó, ở Vòng bình chọn 2, tính đến 12h ngày 29/12/2024, "Độc đạo" vẫn kém "Trạm cứu hộ trái tim" về tổng số điểm bình chọn quy đổi.

Trong đêm trao giải, đạo diễn Phạm Gia Phương chia sẻ: "Đây là giải thưởng rất bất ngờ với cả ê - kíp phim. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể hoàn thành bộ phim Độc đạo, bởi có rất nhiều khó khăn mà ê - kíp chưa từng gặp phải và không thể tưởng tượng ra nhưng cứ làm là đến", nam đạo diễn nói.

Ê-kíp "Độc đạo" nhận giải Phim truyền hình ấn tượng.

Vai Khương "liều" của Duy Hưng trong "Độc đạo" giành giải thưởng Diễn viên nam ấn tượng. Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng, Duy Hưng xúc động, gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức, Ban lãnh đạo Nhà hát kịch Hà Nội, ê-kíp làm phim đã trao cho anh nhiều cơ hội để có ngày hôm nay. Đặc biệt, nam diễn viên bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới khán giả - những người luôn đồng hành, yêu mến và ủng hộ tất cả các nghệ sĩ nói chung và thế hệ trẻ nói riêng.

Duy Hưng cũng bày tỏ sự bất ngờ và khẳng định tất cả những đề cử đều được khán giả yêu mến và đều rất xứng đáng, anh chỉ may mắn hơn. "Một giải thưởng đối với mỗi người diễn viên khi đứng trên sân khấu lớn, đối với tôi quý giá lắm! Bởi vì khi làm nghề, cống hiến với nghề thì điều tôi mong muốn nhất là sự tin yêu của khán giả, ủng hộ của khán giả. Giành được giải thưởng là một điều tuyệt vời và động viên tôi phải cố gắng hơn để phục vụ khán giả tốt hơn", nam diễn viên chia sẻ.

Dàn diễn viên vinh dự với giải thưởng của phim.

Là nam chính của phim, Doãn Quốc Đam thể hiện niềm tự hào khi "Độc đạo" ẵm giải thưởng. Nam diễn viên ngắn gọn chia sẻ hình ảnh chiếc cúp và gọi tên "Độc đạo" - "One Way Out" (phim gốc).

Trung Ruồi khoe bức ảnh hậu trường phim kèm chia sẻ: "Chúc mừng Độc đạo. Kỷ niệm bức ảnh đầu tiên trong phân đoạn đầu tiên của mình với bộ phim".

"Độc đạo" là một bộ phim truyền hình thuộc loạt phim Cảnh sát hình sự, được sản xuất bởi Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Tác phẩm do bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi thực hiện, với sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn từ Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Ngay khi ra mắt, "Độc đạo" đã tạo nên một hiện tượng trên màn ảnh nhỏ và các nền tảng mạng xã hội nhờ nội dung hấp dẫn, tình tiết kịch tính khó đoán, cùng sự thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên chính và phụ, mỗi vai diễn đều để lại dấu ấn đậm nét.