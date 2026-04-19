Đời thực trong căn biệt thự mặt phố của nữ NSƯT đóng vai mẹ Thanh Sơn phim 'Đồng hồ đếm ngược'

Nếu ở trên phim chị thường vào vai người phụ nữ khổ sở cam chịu thì ở ngoài đời chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng yêu thương. Tuy nhiên, chị lại có cuộc sống khiêm nhường nói không với hàng hiệu trong cuộc sống hàng ngày. NSƯT Linh Huệ cho biết chị chỉ dùng hàng hiệu khi phải tham gia các hoạt động ngoại giao long trọng. Bên cạnh đó, khi phóng viên Gia đình&Xã hội hỏi về việc chị có muốn thẩm mỹ để gương mặt đẹp hơn, nữ nghệ sĩ cho biết chị không muốn thay đổi gì trên gương mặt của mình. Thứ nhất đó là tính chất nghề nghiệp, chị muốn vào nhiều vai diễn với nhiều biểu cảm gương mặt với những hoàn cảnh sống khác nhau. Thứ 2 về mặt tình cảm, NSƯT Linh Huệ muốn giữ được gương mặt tự nhiên giống với bố chị. "Tôi muốn bố tôi ở trên cao nhìn thấy phiên bản duy nhất còn lại trên đời của ông. Và tôi muốn bố hạnh phúc vì điều đó, chính vì vậy tôi không muôn can thiệp vào đường nét trên gương mặt mình", NSƯT Linh Huệ nói.