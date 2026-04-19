Đời thực trong căn biệt thự mặt phố của nữ NSƯT đóng vai mẹ Thanh Sơn phim 'Đồng hồ đếm ngược'

Chủ nhật, 13:29 19/04/2026 | Giải trí
GĐXH - NSƯT Linh Huệ vào vai mẹ của Thành do Thanh Sơn thủ vai trong phim giờ vàng "Đồng hồ đếm ngược". Nếu trên phim, chị thường vào vai người phụ nữ vất vả, chịu nhiều đau khổ thì ở ngoài đời NSƯT Linh Huệ lại có cuộc sống rất khác.

NSƯT Linh Huệ - Hậu ‘sida’ của ‘Gió qua miền tối sáng’: ‘Tôi biết ơn khán giả vì cho mình được sống nhiều cuộc đời’NSƯT Linh Huệ - Hậu ‘sida’ của ‘Gió qua miền tối sáng’: ‘Tôi biết ơn khán giả vì cho mình được sống nhiều cuộc đời’

GĐXH - 28 năm sau ngày phát sóng phim ‘Gió qua miền tối sáng”, NSƯT Linh Huệ - cô Hậu ‘sida’ giờ đã nhiều đổi khác. Chị có một sự nghiệp vững vàng cùng cuộc sống bình yên.

NS ƯT Linh Huệ mới đây đã cùng diễn viên Thanh Sơn vào vai 2 mẹ con trong phim giờ vàng "Đồng hồ đếm ngược". Nữ NSƯT vào vai bà Hòa - một người mẹ đơn thân, hiền lành và có một quá khứ đầy đau đớn. Bà tin người đàn ông mình yêu nên đã bỏ nhà đi theo người này. Quyết định này của bà Hòa được cho là quyết định sai lầm khiến bà ân hận cả cuộc đời.

Với khán giả, NSƯT Linh Huệ không phải gương mặt xa lạ. Khi nhắc đến chị, người ta sẽ nghĩ ngay đến những nhân vật hiền lành, cam chịu.

Bước chân vào con đường nghệ thuật từ khi mới 17–18 tuổi, đến nay NSƯT Linh Huệ đã có hơn 30 năm gắn bó với sân khấu kịch. Trong suốt hành trình hoạt động, chị ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn đa dạng như Quỳnh trong vở "Những bóng đen còn đó", Phương trong "Hai mươi ngày oan trái", cô giáo Quế trong "Điệp khúc vi-rút", chị Hậu trong "Những người con Hà Nội", Son trong "Mảnh đất lắm người nhiều ma hay Tú bà trong "Thúy Kiều".

Không chỉ khẳng định tài năng qua các vai diễn, nữ nghệ sĩ còn gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận với 3 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc tại các liên hoan, cuộc thi sân khấu toàn quốc và khu vực Thủ đô.

Ngoài sân khấu, NSƯT Linh Huệ còn nổi tiếng qua vai Hậu 'sida' trong phim "Gió qua miền tối sáng" và thời gian gần đây, chị được khán giả quen mặt qua các phim truyền hình như: Sinh tử, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Không thời gian...

Nếu ở trên phim chị thường vào vai người phụ nữ khổ sở cam chịu thì ở ngoài đời chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng yêu thương. Tuy nhiên, chị lại có cuộc sống khiêm nhường nói không với hàng hiệu trong cuộc sống hàng ngày. NSƯT Linh Huệ cho biết chị chỉ dùng hàng hiệu khi phải tham gia các hoạt động ngoại giao long trọng. Bên cạnh đó, khi phóng viên Gia đình&Xã hội hỏi về việc chị có muốn thẩm mỹ để gương mặt đẹp hơn, nữ nghệ sĩ cho biết chị không muốn thay đổi gì trên gương mặt của mình. Thứ nhất đó là tính chất nghề nghiệp, chị muốn vào nhiều vai diễn với nhiều biểu cảm gương mặt với những hoàn cảnh sống khác nhau. Thứ 2 về mặt tình cảm, NSƯT Linh Huệ muốn giữ được gương mặt tự nhiên giống với bố chị. "Tôi muốn bố tôi ở trên cao nhìn thấy phiên bản duy nhất còn lại trên đời của ông. Và tôi muốn bố hạnh phúc vì điều đó, chính vì vậy tôi không muôn can thiệp vào đường nét trên gương mặt mình", NSƯT Linh Huệ nói.

Nữ nghệ sĩ có sự khiêm nhường trong cuộc sống, giản dị trong ăn mặc nhưng thực tế ở đời thực chị có cuộc sống rất viên mãn. Hiện tại, NS ƯT Linh Huệ đang sống cùng gia đình ở biệt thự có diện tích 150m2 ở phố Đại Kim (Hà Nội). Chị được chồng doanh nhân thấu hiểu, yêu thương và luôn che chở. Nhờ điều đó, cuộc sống của NSƯT Linh Huệ luôn bình yên và hạnh phúc.

NS ƯT Linh Huệ còn có 2 con trai, gái trưởng thành, hiểu chuyện. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ 2 con rất tự hào về mẹ. Hiện cả 2 đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Ở tuổi trung niên, NSƯT Linh Huệ sống dư dả về vật chất nhưng vẫn rất khiêm nhường, giản dị.

NSƯT Linh Huệ - vợ Chí Trung "Thông gia ngõ hẹp": Nhan sắc đời thường giản dịNSƯT Linh Huệ - vợ Chí Trung 'Thông gia ngõ hẹp': Nhan sắc đời thường giản dị

GiadinhNet - Giống như tạo hình trên phim, ngoài đời NSƯT Linh Huệ - vợ Chí Trung "Thông gia ngõ hẹp" giản dị, đằm thắm.

Cùng chuyên mục

Cưng xỉu khoảnh khắc con trai MC Mai Ngọc tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc con trai MC Mai Ngọc tròn 1 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi con trai tròn 1 tuổi. Cô bày tỏ tình cảm sâu sắc và những niềm vui giản dị trong cuộc sống làm mẹ.

'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ

'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Diễn Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh nay đã trở thành "Soái ca" phim VTV, anh có sự nghiệp thăng hoa và hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp luôn ủng hộ chồng.

Thanh Thảo gặp lại người yêu cũ ở tuổi trung niên, phản ứng khiến fan chú ý

Thanh Thảo gặp lại người yêu cũ ở tuổi trung niên, phản ứng khiến fan chú ý

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Thanh Thảo và Quang Dũng tái ngộ đầy cảm xúc, chia sẻ ký ức đẹp trong quá khứ. Chuyện tình bạn sau chia tay của cả hai khiến người ngưỡng mộ.

'Bản hùng ca trên sông': Ký ức không quên ở bến phà Gianh

'Bản hùng ca trên sông': Ký ức không quên ở bến phà Gianh

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - “Bản hùng ca trên sông” tại bến phà Gianh tái hiện ký ức lịch sử bi tráng. Đây là lời tri ân thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã chiến đấu, anh dũng hy sinh tại bến phà Gianh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trang Pháp tiếp tục làm đội trưởng, sẽ bứt phá ở Công diễn 2 'Đạp Gió 2026'?

Trang Pháp tiếp tục làm đội trưởng, sẽ bứt phá ở Công diễn 2 'Đạp Gió 2026'?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trang Pháp tiếp tục giữ vai trò đội trưởng ở Công diễn 2 "Đạp Gió 2026", bước vào những thử thách mới.

Sắc vóc đời thực của 3 mỹ nhân đóng phim 'Hẹn em ngày nhật thực'

Sắc vóc đời thực của 3 mỹ nhân đóng phim 'Hẹn em ngày nhật thực'

Giải trí - 18 giờ trước

Ít ai biết, có tới ba mỹ nhân bước ra từ các đấu trường nhan sắc lớn của Việt Nam cùng hội ngộ trong dự án này.

Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễn

Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễn

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có những thời điểm chông chênh, muốn bỏ cuộc trước khi khẳng định bản thân với nghề diễn.

Hòa Minzy và màn ứng xử 'vừa lòng người hỏi, đẹp lòng người thương' tại giải Cống hiến

Hòa Minzy và màn ứng xử 'vừa lòng người hỏi, đẹp lòng người thương' tại giải Cống hiến

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Câu trả lời của ca sĩ Hòa Minzy tại lễ trao giải Cống hiến đã gây ấn tượng mạnh với fan và ý trung nhân. Nữ ca sĩ khéo léo cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi.

Nhiều đạo diễn gạo cội tranh tài tại Liên hoan phim Cannes 2026

Nhiều đạo diễn gạo cội tranh tài tại Liên hoan phim Cannes 2026

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2026 vừa công bố danh sách phim chính thức, với sự trở lại của nhiều đạo diễn tên tuổi của điện ảnh thế giới.

Tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ

Tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ sau gần 2 tháng con trai qua đời.

Xem nhiều

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang có tin vui

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang có tin vui

Thế giới showbiz

GĐXH - Công ty của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang được trao cup Khát vọng Cống hiến vì những thành tựu đào tạo ra những thế hệ cầu thủ vàng cho CLB bóng đá Hà Nội cũng như nhiều hoạt động thể thao đỉnh cao, phong trào khác.

Hòa Minzy và màn ứng xử 'vừa lòng người hỏi, đẹp lòng người thương' tại giải Cống hiến

Hòa Minzy và màn ứng xử 'vừa lòng người hỏi, đẹp lòng người thương' tại giải Cống hiến

Giải trí
Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà có bạn gái, thái độ của mẹ gây chú ý

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà có bạn gái, thái độ của mẹ gây chú ý

Giải trí
Thanh Thảo gặp lại người yêu cũ ở tuổi trung niên, phản ứng khiến fan chú ý

Thanh Thảo gặp lại người yêu cũ ở tuổi trung niên, phản ứng khiến fan chú ý

Giải trí
Đời thực trong căn biệt thự mặt phố của nữ NSƯT đóng vai mẹ Thanh Sơn phim 'Đồng hồ đếm ngược'

Đời thực trong căn biệt thự mặt phố của nữ NSƯT đóng vai mẹ Thanh Sơn phim 'Đồng hồ đếm ngược'

Giải trí

