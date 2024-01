Đón xuân về, dân sành chơi hoa Tết đều biết đến 5 loại đào này, có loại giá bán lên đến cả trăm triệu

Chưa đến 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán. Người người nhà nhà tất bật lo toan để chuẩn bị cho tháng “củ mật”, gom góp mọi thứ để đón một năm mới đủ đầy. Dù năm cũ có thăng trầm ra sao, buồn vui thế nào, ai cũng mong trong nhà có bánh chưng, mứt kẹo, chậu mai xuân, cành đào, cây quất... Vậy mới gọi là có không khí Tết.



Hoa đào là một trong những biểu tượng truyền thống của Tết Nguyên đán

Riêng với phong tục truyền thống phía Bắc thì ngày Tết không thể thiếu hoa đào, bởi loài hoa xinh xắn dịu dàng này mang trong mình nhiều ý nghĩa đặc biệt:

- Là tinh hoa đất trời mùa xuân, thanh khiết, trong lành, xua đuổi tai ương.



- Càng nhiều lộc nhiều hoa thì năm mới càng sung túc viên mãn, vạn sự hanh thông.

- Là loài hoa mang ý nghĩa đoàn viên, gắn kết tình cảm người thân, gia đình.

- Cầu chúc một năm an khang thịnh vượng, may mắn bình an.



Thấy hoa đào là thấy Tết, nhưng Tết xưa và nay không chỉ có duy nhất 1 loại đào. Liệu bạn có phân biệt được hết những loại hoa đào nổi tiếng nhất mỗi mùa Tết đến xuân về không?

1. Đào bích

Đào bích (hay bích đào) là loại phổ biến được rất nhiều người ưa chuộng, cũng là giống đào nổi tiếng ở làng Nhật Tân, Hà Nội. Đặc điểm của đào bích là hoa màu hồng đỏ rực rỡ, cánh kép mềm mại xếp chồng lên nhau, cành dày nụ, hương thơm nồng nàn tràn đầy sức sống.

Đào bích có màu hồng đậm rất đặc trưng

Giá đào bích không quá đắt đỏ, chỉ vài trăm nghìn là có thể sắm 1 cành to dáng chiếc nơm với hoa nở chi chít. Nguyên cây to thì dao động giá khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Đào bích bền đẹp, hoa nở lâu nên được nhiều gia đình yêu thích lựa chọn để trang trí ngày Tết.

Hoa đào bích rất dày, bông xòe to

Ngoài đào bích dạng cành quen thuộc còn có cả đào bích nguyên thuỷ. Loại này hiếm hơn và giá cũng cao hơn đào bích thường. Với những người sành chơi hoa thì sắm được một chậu đào bích nguyên thủy có gốc to xù xì, lâu năm và dáng đẹp là một thú vui sang chảnh.

Giá của đào bích có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, tuổi của cây, chất lượng, và thời điểm trong năm, đặc biệt là quanh dịp Tết Nguyên đán khi mà nhu cầu mua sắm tăng cao. Mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng Việt Nam cho một cây đào bích.

2. Đào bạch

Đào bạch (hay bạch đào) là giống hoa vô cùng quý hiếm, khó trồng và khó chăm sóc để nở đúng dịp Tết. Hiện nay số lượng bạch đào cổ truyền thống chỉ còn lại rất ít và được nhiều đại gia săn lùng với giá cao ngất ngưởng.

Bạch đào có hoa màu trắng tinh khôi, bông to, cánh kép, nụ hoa dày, mọc đều khắp cành.

Bạch đào là dòng khó mua nhất, đẹp thanh tao với màu trắng như tuyết

Giá cây đào Bạch ở miền Bắc có thể dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước và hình dáng của cây.

3. Đào phai

So với đào bích thì đào phai cũng là dòng hoa đại trà dịp Tết với giá cả phong phú bình dân. Màu sắc hoa y như tên gọi, hồng phớt nhạt giống đôi má thiếu nữ e ấp đón gió xuân.

Đào phai thường có 5 cánh đơn hoặc đa cánh, nụ xếp đều cành xen với búp lá, hương thơm nhẹ. Số lượng hoa trên cành ít hơn đào bích, cánh mỏng hơn và dễ rụng hơn. Làng đào Nhật Tân (Hà Nội) nổi tiếng với những vườn đào phai hút khách.

Cứ mỗi mùa Tết đến, đào phai được bày bán rất nhiều ở các chợ hoa

Đào phai có rất nhiều nhánh, cành cao và thẳng

Do đó, giá đào phai năm nay sẽ tăng hơn so với mọi năm khoảng 200 - 300 nghìn đồng/cây. Hiện tại, giá đào của các vườn phổ biến từ 500 nghìn - 2 triệu đồng/cây.

4. Đào thất thốn

Được tôn là "vua của các loại hoa đào", đào thất thốn sở hữu vẻ đẹp vô cùng ấn tượng. Điểm đặc biệt của giống đào này chính là hoa có thể mọc ở cả cành, ngọn, thân, thậm chí cả gốc cây.

Có nhiều cách giải thích khác nhau cho cái tên "thất thốn":

- Cứ khoảng 7 "thốn" (1 thốn bằng 1 đốt ngón tay) lại chia ra các cành nhỏ, mỗi đầu cành ra hoa thường có 7 bông tượng trưng cho chữ thất.

- Lá đào thất thốn dài 7 khoảng “thốn” (7 đốt ngón tay), gấp 3 - 4 lần so với lá đào thường.



- Cứ 7 năm đào thất thốn mới ra hoa kép 7 tầng, mỗi tầng hoa có 7 cánh.



Đào thất thốn có giá trị cao cả về thẩm mỹ lẫn kinh tế, gốc đào càng lâu năm thì càng quý hiếm đắt đỏ

Dù hiểu theo nghĩa nào thì đây vẫn luôn là giống đào độc lạ, xa xỉ trong các loại hoa chơi Tết. Muốn "tậu" về thì khách phải bỏ ra số tiền từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng. Có những cây đào thất thốn không thể bán, chỉ cho thuê với giá trên trời nhưng vẫn có người đam mê mang về chưng Tết, mong rước phú quý giàu sang đến nhà.



Hoa của đào thất thốn có màu đỏ hồng sang trọng với vô số cánh cụp giống hoa trà

Cành đào thất thốn mọc thẳng, ít phân nhánh với những nụ mầm đan xen dày đặc

Vì hình dáng đậm nét quý phái, cộng thêm bông hoa có kích thước lớn, cánh dày xếp bồng bềnh như mây, màu đỏ hồng rực rỡ bắt mắt nên xưa kia đào thất thốn chỉ dành cho vua chúa và nhà giàu thưởng lãm. Ngày nay hoa đào thất thốn đã được nhân giống phổ biến hơn, tuy nhiên cũng có loại đào mini mang đặc điểm hình dáng giống đào thất thốn, nên cần chú ý tìm hiểu kỹ khi muốn mua về trang trí nhà dịp Tết.

Đào Thất Thốn giá rẻ nhất 7-10 triệu đồng/cây, cao nhất lên tới hơn 100-200 triệu đồng/cây.

5. Đào đá

Khác với những loại hoa đào kể trên, đào đá mang vẻ đẹp mộc mạc vùng sơn cước với lớp vỏ xù xì xám bạc. Từ gốc đến cành đào đá bám đầy rêu, địa y, nấm mốc... Đào đá phù hợp với người thích hoa dáng tự nhiên và không cần uốn nắn cầu kỳ.

Loại hoa đào này có giá khá cao do nguồn gốc từ rừng núi. Mỗi cây đào đá đều có kích thước lớn, gốc nặng, cứng cáp, cành rậm nhiều nhánh, ít lá trông giống “củi khô”. Tuy nhiên khi đâm chồi nở hoa thì ai cũng bất ngờ vì đào đá mang vẻ đẹp vô cùng khác lạ. Bông đào 5 cánh đơn xòe to, viền trắng, hồng sậm dần từ ngoài vào đến nhuỵ, nở rất bền.

Theo tìm hiểu, đào đá Lào gốc lớn, thế đẹp có giá hàng trăm triệu đồng. Cây, cành nhỏ có giá từ 2-8 triệu đồng được nhiều người dân tìm mua về chơi trong dịp Tết trong những năm gần đây.