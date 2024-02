Đốt pháo hoa không rõ nguồn gốc, hai thanh niên phải 'ăn Tết xa nhà'

Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lại Văn Dũng (SN 1983) và Lại Tuấn Anh (SN 1996; cùng trú tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư) về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ Luật hình sự.



Lai Tuấn Anh và Lại Văn Dũng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/2/, Tổ công tác Công an xã Tân Hòa trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn, bất ngờ phát hiện có tiếng pháo nổ tại khu vực khu dân cư thôn Thọ Bi. Sau đó, Tổ công tác kiểm tra, phát hiện có pháo hoa được bắn lên tại gia đình Lại Văn Dũng và báo cáo về Công an huyện Vũ Thư để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Lại Văn Dũng khai nhận đã cùng với Lại Tuấn Anh mua pháo hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng xã hội về đốt. Trước khi bị Tổ công tác phát hiện, Lại Văn Dũng và Lại Tuấn Anh còn đốt 1 bệ pháo nổ không rõ nguồn gốc xuất xứ (loại 100 ống) tại ngã ba giao nhau giữa đường trục xã Tân Hòa và đường dẫn vào khu dân cư nhà Dũng sinh sống.

Hiện, Công an huyện Vũ Thư đã thu giữ vỏ pháo hoa tại nhà Dũng, 1 vỏ bệ pháo (100 ống) và đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

