Dự báo tử vi tháng 1 âm lịch Ất Tỵ 2025 của các con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

Tháng Giêng – tháng 1 âm lịch 2025 Ất Tỵ dự báo 3 con giáp tài lộc khởi sắc, tình duyên nở rộ GĐXH – Xem tử vi tháng Giêng năm 2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã cho biết, 3 con giáp dưới đây may mắn sở hữu tài lộc rủng rỉnh, tình duyên nở rộ ngay tháng đầu năm.

1. Tuổi Tý

Tử vi tháng 1 âm lịch 2025 Ất Tỵ dự báo, tuổi Tỵ có xu hướng hành động theo cảm xúc, thiếu lý trí, đó là nguyên nhân khiến một số việc không được như mong đợi. Thời gian này đòi hỏi bản mệnh cần phải bám thật chặt vào kế hoạch của mình đã đề ra. Con giáp tuổi Tý nên thận trọng hơn trong cách hành xử thường ngày. Đơn giản là tập trung vào công việc của mình để khai phá sức mạnh của bản thân.

Tài chính tháng này của tuổi Tý có nhiều cơ hội được cải thiện với sự che chở của Chính Tài. Đây thực sự là tín hiệu lạc quan khi mà mọi người thường tin rằng tháng đầu tiên năm mới suôn sẻ thì mọi sự cũng sẽ thuận lợi trong cả năm nay. Từ đó, nhắc nhở tuổi Tý nên tiếp tục cố gắng, đừng để hoàn cảnh hiện tại trói buộc bạn.

Ngũ hành tương sinh mang sự hài hòa, kết nối giữa các mối quan hệ của tuổi Tý trong tháng đầu tiên của năm mới. Thời gian đầu năm sẽ vô cùng thuận lợi cho sự phát triển cá nhân của tuổi Tý, khi nguồn năng lượng dồi dào giúp nâng cao sức hấp dẫn của bản mệnh. Người độc thân có cơ hội thu hút được người vừa ý để thoát đời độc thân trong thời gian này.

Bên cạnh đó, tuổi Tý trong tháng 1/2025 này cũng được khuyên nên dành thời gian quý giá để củng cố mối quan hệ gia đình bền chặt. Họ sẽ là nguồn động lực lớn lao cho bạn trong cuộc sống.

2. Tuổi Sửu

Tử vi tháng 1 âm lịch 2025 Ất Tỵ dự báo, Kiếp Tài xuất hiện trong tháng đầu năm mới gây ra một số vấn đề làm tuổi Sửu phiền lòng. Con giáp này dễ gặp thị phi. Vì vậy, hãy thật cẩn thận trước khi trở nên quá thân thiết với ai đó nhé

Nguyệt lệnh Trường Sinh cho thấy tuổi Sửu say mê với công việc, không đủ thời gian chăm sóc khía cạnh tình cảm. Điều này có nghĩa là vận trình sự nghiệp tăng tiến nhưng mối quan hệ của bạn ngày càng trở nên lạnh lùng hơn.

Bản mệnh là người hào phóng, bao dung, luôn biết cách giúp đỡ người khác phù hợp. Chính điều này đã làm tăng thêm phúc thọ, tài lộc, con cái, có lợi ích cho sự sinh nở.

Trong thời gian này, không ít người tuổi Sửu đếm mỏi tay với số tiền tích lũy và kiếm thêm. Đây cũng là lúc hợp lý để xem xét lại các kế hoạch và chiến lược đầu tư, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận trong tương lai, đảm bảo cho bản mệnh tiền tiêu rủng rỉnh suốt cả năm.

3. Tuổi Dần

Theo tử vi tháng 1 âm lịch Ất Tỵ 2025 của 12 con giáp dự báo, tuổi Dần gặp không ít trở lại trong tháng đầu tiên của năm mới. Tuy nhiên, đừng đẩy mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực. Bạn có thể xem đây là cơ hội để nỗ lực nhiều hơn nhằm khẳng định vị thế của mình.

Bạn cũng nên dành thời gian để phát triển bản thân, học và trau dồi các kỹ năng mới để hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt đẹp hơn. Khi đó, bạn sẽ có thể tự động nâng cấp vị thế của bản thân trong công việc.

Tháng này, hãy thật cẩn trọng, vì một số người tiếp cận với bạn với mục đích không tốt đẹp, họ có thể đang tìm kiếm một lợi ích hoặc điều gì đó từ bạn, được che giấu đằng sau vỏ bọc hòa nhã. Tuổi Dần nên học cách nhìn người để có phán đoán khôn ngoan hơn nhé.

4. Tuổi Thìn

Tử vi tháng 1/2025 âm lịch dự báo, tháng đầu của năm mới tuổi Thìn dễ bị vây quanh bởi những thị phi. Khi dự báo có tiểu nhân ngáng đường, bạn hãy luôn phải đề cao cảnh giác. Đó cũng là lý do khía cạnh sự nghiệp của bản mệnh không thực sự suôn sẻ trong giai đoạn này.

Nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan trong các quyết định, nên cân nhắc trước sau cẩn thận. May mắn là có Tam Hội nâng đỡ nên vòng tay của người thân xung quanh che chở mang lại cho bạn niềm tin. Đó là điểm sáng quan trọng giúp bạn vượt qua những thăng trầm lúc này.

Quan Đới nhập mệnh cho thấy hành trang mà tuổi Thìn có lúc này đó là sự lạc quan và tinh thần sôi nổi của mình. Cho dù cuộc sống hiện tại không thực sự rực rỡ hay như ý nhưng bản mệnh vẫn giữ vững niềm tin rằng mình sẽ có ngày thành công.

Vận trình tình cảm không được như mong muốn cũng là vì bạn kỳ vọng quá nhiều. Dường như mọi thứ khác xa so với thực tế nên bạn buồn bực. Lý do chủ yếu là bạn so sánh bản thân mình với những người khác quá nhiều.

5. Tuổi Tỵ

Tử vi tháng 1 âm lịch Ất Tỵ 2025 dự báo, Tương Hại có thể gây ra những thăng trầm nhất định cho con giáp tuổi Tỵ. Lâm Quan nhập mệnh là lúc bản mệnh cho thấy tinh thần mạnh mẽ đứng lên sau những khó khăn. Hơn nữa, may mắn là tháng này Thiên Đức mang tới điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp và tài lộc. Nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua sẽ đơm hoa kết trái. Dù là trong công việc thăng tiến hay đầu tư sinh lời, họ đều đạt được thành quả mãn nguyện.

Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, kéo theo tài lộc thăng hoa và chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể.

Dự báo tháng này có những thay đổi không tốt cho khía cạnh tình cảm của bản mệnh. Nữ mệnh tuổi Tị có thể vì lúc này ham mê sự nghiệp mà có phần lạnh nhạt với chồng con.

6. Tuổi Mùi

Cuộc sống của tuổi Mùi tháng này có nhiều thăng trầm vì một phần do tính cách thiếu dứt khoát và quyết đoán của họ. Những người có tính cạnh tranh cao, đầu năm càng quyết tâm cao độ nhưng với tuổi Mùi, đây là thời điểm bạn dễ thỏa hiệp, không muốn phải đấu tranh để bảo vệ cho một điều gì đó.

Công việc của bản mệnh lúc này có chút bấp bênh, thường có sự thay đổi, nhiều người muốn tìm việc nhưng khó khăn trong thời điểm đầu năm mới. Điều đó là tác nhân khiến bạn cảm thấy dễ lạc hướng, hay mất hướng đi.

Nam tuổi Mùi may mắn có người vợ hiền, đảm đang, biết lo toan cho gia đình nên bản mệnh tận hưởng được khoảng thời gian khá êm ấm. Trong khi đó một số cặp đôi có chút mâu thuẫn chỉ vì nghi ngờ nhau.

Điểm sáng trong tháng này của bản mệnh đó là tài chính có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Tử Vi hỗ trợ để tuổi Mùi có thể thu hút tài lộc dồi dào vào cuộc sống của mình trong tháng đầu tiên của năm mới. Dù tiền chi ra nhiều nhưng tiền vào túi cũng rủng rỉnh không kém.

7. Tuổi Thân

Theo tử vi tháng 1 âm lịch Ất Tỵ 2025 của 12 con giáp, tinh thần làm việc của tuổi Thân dường như không còn chút nào khi đầu năm với nhiều hoạt động vui chơi từ du Xuân cho tới tụ tập ăn mừng năm mới. Nếu bị ai đó nhắc nhở về công việc thậm chí bạn sẽ giận hờn.

Thời gian này, có thể nói tuổi Thân có xu hướng chỉ thích tận hưởng cuộc sống vui vẻ, không thích hoạt động. Bạn có thể ở nhà suốt ngày không cần đi đâu hay giao tiếp với ai.

Ảnh hưởng của Tương Xung nên bản mệnh cũng dễ gây ra xung đột với bạn bè, người thân, thậm chí là nửa kia của mình. Tình cảm không đạt được mong muốn cũng vì tính bảo thủ của bạn, thích bảo vệ cái tôi mà thiếu đi sự lắng nghe, thấu hiểu một nửa của mình.

Đại Hao xuất hiện trong tháng này báo hiệu việc tài chính của bản mệnh dễ rơi vào tình trạng không kiểm soát được khi mà tiền liên tục phải chi ra mỗi ngày.

8. Tuổi Dậu

Tử vi tháng 1 âm lịch Ất Tỵ 2025 dự báo, tuổi Dậu với những thách thức và cơ hội đan xen đòi hỏi con giáp này tập trung vào phát triển bản thân. Tuổi Dậu thiếu ý chí chiến đấu, nhất là khi gặp khó khăn trong công việc. Bạn có cảm giác mình đã đuối sức, không muốn đấu tranh hay đứng lên vì điều gì nữa.

Tháng này cũng nên tránh theo đuổi danh lợi vì không có lợi cho bản mệnh. Nhưng lại tốt cho việc học hỏi, quay vào bên trong, sống hướng nội hơn. Tuổi Dậu cũng mất khá nhiều thời gian để giải quyết những hiểu lầm trong cuộc sống, đồng thời tốn công sức mới có thể làm dịu không khí căng thẳng.

Vận trình tài lộc của tuổi Dậu trong tháng này nếu giữ được ở mức ổn định đã là rất tốt rồi. Để đảm bảo tài chính, bạn nên lập chiến lược và giải quyết các thách thức một cách. Tiểu Hao gây ra những ảnh hưởng không nhỏ khiến tiền bạc bị rỏ rỉ. Dù là một khoản nhỏ nhưng cũng tác động tới kế hoạch tương lai của bản mệnh.

Sức khỏe được ưu tiên, lời khuyên là bạn áp dụng các thói quen chánh niệm và giải độc để có sức khỏe lâu dài.

9. Tuổi Hợi

Tử vi tháng 1 âm lịch Ất Tỵ 2025 dự báo, tuổi Hợi dễ gặp rắc rối trong công việc do tác nhân từ bên ngoài hoặc chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của thị trường. Đó là lúc khiến tuổi Hợi cảm thấy mất phương hướng nhất vì không biết nên làm gì lúc này.

Bạn nên duy trì sự kiên nhẫn và giữ niềm tin vào bản thân vì đó mới là điều quan trọng nhất trong giai đoạn hiện tại. Ngoài ra, hãy không ngừng học hỏi, cải thiện các kỹ năng, đừng lãng phí thời gian cho việc buồn phiền.

May mắn là có Thái Âm cát tinh nâng đỡ nên cuộc sống của nữ mệnh đỡ vất vả hơn, từ khía cạnh công việc cho tới tình cảm giữ được ổn định và có nhiều điều khá hứa hẹn. Những người tuổi Hợi hiện đang làm về lĩnh vực nhà hàng, kinh doanh ăn uống thì đây là thời điểm lý tưởng trong năm.

Người tuổi Hợi có cơ hội tốt để cải thiện tài lộc của mình, khi vận may tới bạn rất dễ được cho tiền, nhận quà... nhìn chung tài chính nhờ thế mà khá rủng rỉnh. Có tài chính được đảm bảo đồng thời tạo điều kiện cho bạn du lịch nhiều hơn, đặc biệt trong mùa lễ hội đầu năm mới.

Dự báo các mối quan hệ và cuộc sống gia đình sẽ hòa hợp, nhìn chung bạn luôn có được chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.