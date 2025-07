Hà Nội sắp bắn pháo hoa tại khu vực trường đua F1: Cư dân mạng háo hức 'lên lịch sống ảo'

Ngày 24/7, UBND TP Hà Nội đã chính thức ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình chính luận đặc biệt mang tên "Tổ quốc trong tim".

Sự kiện nhằm tạo không khí phấn khởi, đoàn kết và tinh thần yêu nước trong nhân dân, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2025).

Chương trình “Tổ quốc trong tim” kết hợp pháo hoa hoành tráng tại Mỹ Đình (Ảnh minh hoạ)

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa

- Thời gian: 22h00 – 22h08, tối ngày 10/8/202

- Địa điểm: Đường đua F1, phường Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Quy mô: 300 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp

Chương trình được thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Ai tổ chức và đảm bảo an ninh sự kiện?

Các cơ quan, đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì tổ chức, triển khai vận chuyển, xây dựng trận địa bắn; hiệp đồng với Công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Công an thành phố xây dựng phương án an ninh, giao thông, phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo vệ an ninh khu vực bắn trước, trong, sau khi bắn pháo hoa…

