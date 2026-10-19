Dùng bánh kẹo dụ dỗ trẻ em vào nơi vắng để xâm hại

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GĐXH - Lợi dụng sự ngây thơ, đối tượng ở Thanh Hóa dùng bánh kẹo dụ dỗ cháu nhỏ vào nơi vắng để xâm hại.

Trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương, trong khi các đối tượng xấu có thể lợi dụng sự ngây thơ, thiếu kỹ năng tự bảo vệ của trẻ để thực hiện hành vi xâm hại. Một vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian gần đây là lời cảnh báo đối với mỗi gia đình trong công tác bảo vệ, giáo dục và phòng ngừa xâm hại trẻ em.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 16h30 ngày 4/9, Lê Văn Đức (SN 2009, trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) nhìn thấy một cháu nhỏ đi xe đạp ngang qua nhà. Lợi dụng thời điểm vắng người, Đức đã dụ dỗ cháu bằng bánh kẹo, đưa cháu vào khu vực kín và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Sau đó, Đức còn tìm cách che giấu hành vi và yêu cầu cháu không được nói với người khác.

Dùng bánh kẹo dụ dỗ trẻ em vào nơi vắng để xâm hại - Ảnh 1.

Đối tượng dùng bánh kẹo dụ dỗ cháu nhỏ vào nơi vắng để xâm hại. Ảnh minh họa.

Sau khi sự việc bị phát giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Đức để điều tra, xử lý về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại, gia đình đóng vai trò như một "lá chắn" chủ động và toàn diện, cơ quan công an khuyến cáo cha mẹ cần dạy trẻ kỹ năng tự vệ cơ bản, không nhận quà hay đi theo người lạ đến nơi vắng vẻ, không cho người khác đụng chạm vùng riêng tư, dứt khoát nói "không" và lập tức tìm kiếm sự trợ giúp khi thấy bất an.

Quan trọng hơn, hãy tạo cho trẻ niềm tin tuyệt đối để sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện mà không lo bị trách mắng, nhất là khi có người bắt giữ bí mật.

Bên cạnh việc sát sao theo dõi tâm lý, lịch trình của con và không để trẻ ở một mình với người chưa đủ tin tưởng, phụ huynh cần giữ bình tĩnh khi phát hiện sự cố, tập trung an ủi, bảo vệ tâm lý cho con thay vì đổ lỗi, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Dùng bánh kẹo dụ dỗ trẻ em vào nơi vắng để xâm hại - Ảnh 2.Thái Nguyên: Bắt đối tượng xâm hại trẻ em từ thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội

GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng L.C.B (SN 1992, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

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