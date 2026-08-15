Thái Nguyên: Cảnh báo tình trạng xâm hại trẻ em

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, trong tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 2 vụ, 3 đối tượng liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em. Trong đó, có 1 vụ, 1 đối tượng thực hiện hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; 1 vụ, 2 đối tượng thực hiện hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan công an, các hành vi xâm hại trẻ em bao gồm: bạo hành, ngược đãi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, dụ dỗ tham gia các hoạt động trái pháp luật hoặc lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, lừa gạt trẻ em. Đáng chú ý, nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý nhẹ dạ, cả tin của trẻ để thực hiện hành vi phạm tội thông qua mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và các ứng dụng nhắn tin.

Trong tháng 7/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, giải quyết 2 vụ với 3 đối tượng liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em, trong đó có hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi - (ảnh minh họa).

Để chủ động phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo cha mẹ, người giám hộ thường xuyên quan tâm, theo dõi, quản lý việc học tập, vui chơi và sử dụng Internet của con em mình; trang bị cho trẻ các kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng nhận biết nguy cơ bị xâm hại và kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết; hướng dẫn trẻ không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư cho người lạ trên mạng xã hội; không gặp gỡ người quen qua mạng khi chưa có sự đồng ý của gia đình. Nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi có dấu hiệu xâm hại trẻ em đến cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để được xử lý theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em hoặc nghi ngờ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, hãy nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc các cơ quan chức năng để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi sự quan tâm, mỗi hành động kịp thời sẽ góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo đảm cho trẻ em được sống, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

