Thái Nguyên: Bắt đối tượng xâm hại trẻ em từ thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội

Ngày 26/6, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng L.C.B (SN 1992, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 28/5/2026, L.C.B sử dụng mạng xã hội Popup (ứng dụng hẹn hò trực tuyến) để tìm kiếm bạn bè và làm quen với cháu D.T.H.O (SN 2012, trú tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi kết bạn qua ứng dụng Zalo, hai bên thường xuyên nhắn tin trò chuyện và nảy sinh quan hệ tình cảm.

Buổi tối ngày 04/6/2026, B nhắn tin rủ đi chơi và đến đón cháu O, sau đó, đưa đến khách sạn, hai bên đã tự nguyện thực hiện hành vi giao cấu 02 lần. Sau khoảng 01 tuần, B tiếp tục dụ cháu O đi chơi và đưa đến một nhà nghỉ tại địa bàn phường Phổ Yên thì bị gia đình cháu phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ. Dù hành vi xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên, tuy nhiên tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, cháu D.T.H.O mới hơn 13 tuổi.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với L.C.B để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

