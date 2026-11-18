Phụ nữ đừng tìm người đàn ông trưởng thành rồi thất vọng

Khi kết hôn, phụ nữ đặt nhiều tiêu chuẩn cho người đàn ông của mình như: Có việc làm ổn định, biết quan tâm, tâm lý, có trách nhiệm và đủ bản lĩnh để làm chỗ dựa cho gia đình. Điều đó không sai, nhưng quá chú trọng tìm người đàn ông trưởng thành hoàn hảo mọi mặt khiến phụ nữ quên mất rằng không ai có đủ các kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành người chồng, người cha tốt.

Sai lầm khiến vợ chồng đang yêu thương bỗng trở nên im lặng GĐXH - Có những điều vợ chồng muốn chia sẻ nhưng lại ngại nói vì sợ người kia buồn, hoặc hiểu lầm. Họ im lặng để giữ hòa khí, lâu dần sự im lặng ấy lại khiến hai người xa nhau. Sau đây là cách gỡ bỏ sự im lặng đáng sợ đó.

Thực tế, một người đàn ông giỏi việc chưa chắc đã biết cách chia sẻ việc nhà. Người có kinh tế tốt chưa chắc đã hiểu tâm lý vợ con. Ngược lại, một người còn nhiều thiếu sót nhưng biết lắng nghe, có trách nhiệm và sẵn sàng sửa đổi lại để có thể trở thành người bạn đời đáng tin cậy.

Hôn nhân không phải đi tìm người đàn ông trưởng thành hoàn hảo về nhà, càng không phải là nơi để phụ nữ nhào nặn bạn đời theo ý mình - mà là hành trình hai người cùng học cách sống, yêu thương và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thay vì đòi hỏi người chồng hoàn hảo, hãy tự hỏi bản thân đã sẵn sàng xây dựng một mối quan hệ lâu dài hay chưa.

Đàn ông đừng kết hôn chỉ vì thương hại

Đàn ông dễ gặp sai lầm trong tình yêu là nhầm lẫn giữa thương cảm và tình yêu. Có người kết hôn vì thương người kia cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn, hoặc bị nhiều tổn thương. Có người cho rằng chỉ cần mình đủ yêu thương và bao dung thì người kia sẽ thay đổi.

Nhưng thương một người và chọn người ấy làm bạn đời là hai quyết định khác nhau. Bởi vì, sự thương cảm có thể khiến bạn muốn giúp một người vượt qua khó khăn. Nhưng hôn nhân cần nhiều nền tảng nhiều hơn thế. Do đó, hai người cần có tình cảm, sự hòa hợp, thân mật, sự minh bạch về tài chính… và quan trọng nhất là ý thức cùng nhau chịu trách nhiệm với gia đình.

Trong hôn nhân, nếu một người luôn cố gắng vun đắp, còn người kia chỉ quen nhận sự hy sinh - mối quan hệ đó rất dễ mất cân bằng. Lâu dần, tình thương ban đầu có thể biến thành mệt mỏi, trách móc và thất vọng. Vì vậy, trước khi kết hôn mỗi người hãy tỉnh táo nhìn nhận đối phương. Không nên lựa chọn vì sợ người kia buồn, vì áp lực tuổi tác, hay nghĩ có thể thay đổi họ khi về chung một nhà.

Thương một người và chọn người ấy làm bạn đời là hai quyết định khác nhau. Ảnh internet

Đàn ông đổ vỡ hôn nhân trưởng thành hơn

Có quan niệm cho rằng, người đàn ông đổ vỡ hôn nhân một lần sẽ trưởng thành hơn vì đã có kinh nghiệm. Điều này không luôn đúng, bởi có người đàn ông sau đổ vỡ sẽ nhìn lại bản thân, nhận ra những thiếu sót ứng xử trong cuộc hôn nhân thất bại, giúp họ hiểu hơn về trách nhiệm gia đình. Nhưng có người đàn ông sau đổ vỡ vẫn giữ nguyên cách suy nghĩ cũ, thậm chí mang cả tổn thương và định kiến từ mối quan hệ trước vào cuộc hôn nhân mới.

Vì vậy, điều quyết định sự trưởng thành của đàn ông không ở số lần kết hôn, mà ở khả năng nhìn nhận sai lầm, chịu trách nhiệm và thực sự thay đổi.

Phụ nữ trải qua đổ vỡ cũng vậy. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ không làm họ mất đi giá trị, hay cơ hội có được hạnh phúc mới. Quan trọng là họ biết nhìn lại những gì đã qua, hiểu rõ nhu cầu, giới hạn và giá trị của bản thân để lựa chọn sáng suốt hơn.

Biết yêu thương bản thân không phải là ích kỷ, mà là không đánh đổi lòng tự trọng và sự bình yên chỉ để giữ một mối quan hệ.

Hạnh phúc gia đình ngoài tình yêu cần có những mục tiêu chung về cuộc sống, cách nuôi dạy con, quản lý tài chính, trách nhiệm với hai bên gia đình và định hướng tương lai. Ảnh internet

Hạnh phúc là công trình cần hai người cùng xây dựng

Hạnh phúc gia đình chỉ có tình yêu chưa đủ. Hai người còn cần có những mục tiêu chung về cuộc sống, cách nuôi dạy con, quản lý tài chính, trách nhiệm với hai bên gia đình và định hướng tương lai.

Vợ chồng không nhất thiết phải cùng sở thích, hay chung quan điểm trong mọi vấn đề. Nhưng họ cần biết tôn trọng sự khác biệt và tìm được tiếng nói chung trong những quyết định quan trọng.

Người vợ có thể khích lệ chồng phát triển, người chồng cũng có thể giúp vợ tự tin và trưởng thành hơn. Khi một người mắc sai lầm, người kia có thể góp ý thay vì chì chiết. Khi một người gặp khó khăn, người kia sẵn lòng chia sẻ, chứ không đứng ngoài phán xét.

Nhưng cùng nhau trưởng thành không phải là một người phải chịu đựng sự vô trách nhiệm, thiếu tôn trọng, hoặc những hành vi gây tổn thương của người kia. Bởi vì, bao dung cần có giới hạn. Yêu thương phải đi cùng trách nhiệm. Sự thay đổi phải xuất phát từ ý thức tự thân.

Gia đình như một khu vườn, muốn cây xanh tốt không trông vào một người chăm sóc mà cần cả hai cùng vun đất, tưới nước, kiên nhẫn trước những mùa cây thay lá. Người bạn đời tốt không phải là người chưa từng mắc sai lầm, mà là người biết nhận lỗi, biết sửa mình và không ngừng nỗ lực vì gia đình. Vì vậy, thay vì dành cả thanh xuân tìm kiếm bạn đời hoàn hảo, đáng quý hơn là tìm tiếng lòng chung.

Phụ nữ không sinh ra để sửa chữa một người đàn ông. Đàn ông cũng không sinh ra để gánh hết cuộc đời phụ nữ. Hai người trưởng thành rồi cùng xây dựng một mái ấm - đó mới là tình yêu có trí tuệ, có tự trọng và có trách nhiệm.

Vì vậy, đừng tìm bạn đời là người mình có thể thay đổi. Hãy tìm một người muốn thay đổi cùng mình. Hôn nhân không phải công trình của riêng người vợ hay người chồng, mà là mái nhà được xây bằng trách nhiệm của cả hai.

'Good job' - lời khen nhỏ mang lại cho con tự tin lớn GĐXH - 'Good job' là câu đang dần quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại, một từ đơn giản, dễ hiểu nhưng rất nhiều người cần phải học để đơn giản là biết cách ghi nhận sự nỗ lực, nuôi dưỡng phẩm chất tích cực, tự tin cho người thân - đặc biệt là con cái mình.



