Sai lầm khiến yêu thương lại khiến người ta im lặng

Một buổi tối, chị Mỹ An (Hải Phòng) chợt nhận ra gần đây chồng ít trò chuyện hơn trước. Chị muốn hỏi anh có điều gì phiền lòng, nhưng đắn đo rồi im lặng vì sợ chồng cho rằng mình nghĩ nhiều.

Anh Phan Văn Hải cũng thấy vợ có vẻ không vui. Anh định hỏi han rồi lại nghĩ có lẽ vợ chỉ mệt sau một ngày làm việc - thế là anh cũng im lặng cho qua. Cứ thế, cả hai đều có điều muốn nói mà chẳng ai mở lời. Cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt, nhà vẫn ấm đèn, chỉ những cuộc trò chuyện giữa họ ngày một thưa dần.

'Good job' - lời khen nhỏ mang lại cho con tự tin lớn GĐXH - 'Good job' là câu đang dần quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại, một từ đơn giản, dễ hiểu nhưng rất nhiều người cần phải học để đơn giản là biết cách ghi nhận sự nỗ lực, nuôi dưỡng phẩm chất tích cực, tự tin cho người thân - đặc biệt là con cái mình.

Nhiều cặp vợ chồng tối nào cũng ngồi cạnh nhau, mỗi người lướt một chiếc điện thoại. Người này có điều muốn hỏi, người kia có tâm sự muốn kể. Một người sợ bị cho là đòi hỏi, người còn lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hoặc một người cứ chờ bạn đời tự hiểu. Người kia lại nghĩ mọi chuyện bình thường. Cuối cùng, những điều chưa được nói ra trở thành phỏng đoán, để lâu có thể thành nỗi băn khoăn "Hay anh ấy chẳng còn muốn nói chuyện với mình?". Sai lầm trên khiến hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, nhưng lại trở thành lý do khiến người ta im lặng.

Hãy tôn trọng sự khác biệt của bạn đời

Thực tế, có người lớn lên trong gia đình có cha mẹ ít bày tỏ tình cảm, hiếm khi trò chuyện về những chuyện riêng tư. Khi lập gia đình, họ vẫn yêu thương bạn đời, nhưng có thể lúng túng khi phải nói về cảm xúc, hay mong muốn của mình.

Trong cuộc sống hôn nhân, không phải cứ yêu thương nhau, sống với nhau lâu là phải hiểu hết nhau. Hãy tôn trọng sự khác biệt của bạn đời, bởi có người này thích bày tỏ thẳng thắn, nhưng người kia lại cần thời gian để mở lòng. Họ chưa hiểu rằng, vợ chồng sống với nhau lâu năm vẫn có thể hiểu khác nhau về cùng một chuyện. Điều người này thấy dễ nói có khi lại khiến người kia ngượng ngùng - nhất là chuyện chăn gối, sự thân mật, riêng tư.

Chuyên gia tư vấn gia đình Xuân Hường từng khuyên các cặp vợ chồng rằng, khi có khác biệt về nhu cầu, hay quan niệm sống, mỗi người hãy nói rõ điều mình mong muốn và hỏi xem người kia cảm thấy thế nào. Cả hai cần thời gian để hiểu nhau, không nên lấy sự hiểu biết, hay kinh nghiệm, mong muốn của mình để làm thước đo "bắt" bạn đời phải thay đổi ngay. Bởi như thế, sẽ khiến bạn đời cảm thấy bị gây áp lực.

Trong cuộc sống hôn nhân, không phải cứ yêu thương nhau, sống với nhau lâu là phải hiểu nhau. Ảnh internet

Cách xóa bỏ im lặng giữa hai vợ chồng

Cách mở lời quyết định bạn đời có muốn nghe tiếp hay không. Câu: "Tại sao anh lại như vậy?" - sẽ khiến bạn đời thấy mình đang bị trách. Hãy bắt đầu bằng câu nhẹ nhàng: "Em muốn chia sẻ một điều vì em mong hai vợ chồng hiểu nhau hơn".

Khi bạn đời lên tiếng, hãy nghe họ nói hết, không nên ngắt ý, cắt lời. Hạn chế nói những lời như "Có thế mà cũng nghĩ nhiều", hay "Anh làm gì có ý đó" – vì có thể khiến bạn đời rơi vào im lặng, ngại chia sẻ tiếp. Bởi vì, dù bạn đời có diễn đạt chưa khéo thì cảm xúc họ đang cố nói ra vẫn cần bạn lắng nghe.

Nếu bạn đời chưa sẵn sàng nói về một chuyện nhạy cảm, hãy cho họ thời gian. Sự chân thành cần đi cùng sự tự nguyện và tôn trọng những giới hạn. Ví như, khi cả hai đang căng thẳng, có thể tạm dừng và hẹn lúc bình tĩnh hơn sẽ nói tiếp. Với những chuyện riêng tư, mỗi người có quyền quyết định mình muốn chia sẻ điều gì, khi nào sẵn sàng, điều gì mình có thể đồng ý...

Đôi khi chỉ một cái ôm, một lời hỏi han cũng tạo được sự thân mật, ấm áp, cảm thông giữa hai vợ chồng. Ảnh internet

Thân mật, gần gũi bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Sự gần gũi, thân mật trong gia đình được nuôi dưỡng từ những việc bình dị - đó là lúc bạn đặt điện thoại xuống để nghe bạn đời kể hết câu chuyện trong ngày. Hay khi thấy người kia mệt thì chủ động làm một phần việc nhà. Đôi khi chỉ một cái ôm không kèm theo đòi hỏi, hay một lời hỏi han giữa ngày bận rộn cũng tạo được sự thân mật, ấm áp, cảm thông, khiến hai vợ chồng vẫn cảm nhận được rằng được mình vẫn được quan tâm.

Cũng từ những cuộc trò chuyện thường ngày, bạn đời sẽ dần quen với việc nói ra điều mình nghĩ, kiên nhẫn nghe nhau, nhận lỗi khi lỡ lời, sẽ quen dần với việc tập hỏi han nhau từ lúc mọi chuyện còn bình thường... giúp hai vợ chồng dễ mở lời với nhau hơn khi có điều khó nói.

Sự thân mật gần gũi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, nhưng có tác dụng rất lớn là kéo gần yêu thương và đề phòng nảy sinh sự im lặng giữa hai vợ chồng. Nếu lỡ hai vợ chồng đã có một khoảng lặng, hãy xóa bỏ im lặng bằng cách có thể mở lời với câu nói giản dị: "Anh muốn hiểu điều em đang nghĩ" - rồi kiên nhẫn nghe câu trả lời, dù điều nghe được có khác với những gì bạn vẫn tưởng.

Khi vợ chồng có thể nói thật với nhau về cảm xúc, tin rằng mình đang được lắng nghe thì những chuyện khó nói dần có chỗ trong cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng.

'Good job' - lời khen nhỏ mang lại cho con tự tin lớn GĐXH - 'Good job' là câu đang dần quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại, một từ đơn giản, dễ hiểu nhưng rất nhiều người cần phải học để đơn giản là biết cách ghi nhận sự nỗ lực, nuôi dưỡng phẩm chất tích cực, tự tin cho người thân - đặc biệt là con cái mình.







