Em họ tôi ly hôn vì một chiếc tất bốc mùi

Câu chuyện được một người chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

"Em họ tôi rất sạch sẽ và không chịu được chút bừa bộn nào trong nhà. Nhưng cô thường thấy đôi tất bốc mùi của chồng trên ghế sofa, gầm giường và cạnh nhà vệ sinh.

Cách đây một thời gian, trong một lần dọn dẹp cuối tuần, cô nhặt được chiếc tất bốc mùi khác dưới ghế sofa.

Nhìn thấy chiếc tất hôi hám này, em họ tôi suy sụp, cảm thấy vô cùng oan ức và khóc rất lâu trên ghế sofa. Đêm đó, cô đệ đơn ly hôn.

Nhiều người nói cô đạo đức giả, cảm thấy chuyện vặt vãnh như vậy một thời gian cũng có thể qua đi, cần gì phải bận tâm.

Nhưng em họ tôi rất kiên quyết, theo lời của cô ấy là "23 năm qua tôi đã khổ sở rồi, tôi không muốn lo lắng nữa".

Những chuyện vặt vãnh có thể từng chút một nuốt chửng mối quan hệ giữa hai người. Ảnh minh hoạ

Trong xã hội ngày nay, người ta luôn cho rằng ngoại tình là sát thủ số một của hôn nhân. Nhưng cách đây ít lâu, Tòa án Nhân dân tỉnh Chiết Giang công bố dữ liệu lớn về ly hôn đã cho thấy điều ngược lại.

Theo khảo sát, gần 50.000 cặp vợ chồng và 100.000 vụ ly hôn vào năm 2018, ngoại tình chỉ chiếm 2,51% lý do ly hôn. Còn lý do lớn nhất chiếm 34,21% đến từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Nhìn chung, những chuyện vặt vãnh có thể từng chút một nuốt chửng mối quan hệ giữa hai người.

Ngoại tình không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến ly hôn

Sự vô tâm

Sự vô tâm hời hợt khi không nhận ra những thay đổi của đối phương và có hành động, lời nói thiếu tinh tế là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

Đặc biệt là phụ nữ sống bằng cảm xúc nên thường nhạy cảm và luôn muốn nhận sự quan tâm.

Đối với họ đôi khi không cần quà cáp xa xỉ mà chỉ cần câu thăm hỏi hoặc hành động phụ giúp của chồng cũng đủ để họ thấy ấm lòng và vui vẻ cả ngày.

Đàn ông cũng vậy, họ cũng mong muốn nhận được những quan tâm yêu thương dịu dàng của bạn đời.

Để người ngoài ảnh hưởng quá nhiều đến hôn nhân

Một cuộc hôn nhân lành mạnh cần có sự hỗ trợ của người thân và bạn bè, nhưng một số mối quan hệ bên ngoài có thể gây ảnh hưởng quá mức.

Cha mẹ, bạn bè hoặc thậm chí một đứa trẻ cũng có thể có những ảnh hưởng không phù hợp đến cuộc hôn nhân của bạn.

David Tzall, nhà trị liệu có trụ sở tại Brooklyn, New York, cho biết: "Khi bên thứ ba tham gia quá nhiều vào quá trình ra quyết định của một cặp vợ chồng, điều đó thường dẫn đến xung đột và những quyết định có thể không phù hợp với các giá trị và ưu tiên riêng của cặp đôi đó.

Sự hiện diện của bên thứ ba có thể làm xói mòn lòng tin. Nếu một người cảm thấy ý kiến và sở thích của họ liên tục bị lấn át, họ có thể mất niềm tin vào sự cam kết của vợ/chồng đối với mối quan hệ".

Ngoài ra, Tzall cho rằng, để bảo vệ cuộc hôn nhân của bạn khỏi quá nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài, việc thiết lập ranh giới là điều vô cùng quan trọng.

Nếu im lặng quá lâu, ít giao tiếp với nhau sẽ tạo nên bức tường xa cách giữa hai vợ chồng. Ảnh minh hoạ

Xúc phạm

Nguyên nhân tiếp theo khiến hôn nhân rơi vào bế tắc và có nguy cơ đổ vỡ chính là xúc phạm đối phương.

Trong cơn tranh cãi tức giận, người ta hay dùng những câu từ thô tục để xúc phạm bạn đời.

Thậm chí, nhiều người còn nhắc đến quá khứ sai trái của đối phương để chỉ trích khiến họ bị tổn thương.

Hãy nhớ dù có tức giận, khó chịu đến đâu cũng không thể thốt ra những câu nói khiến bạn đời đau đớn hơn cả hành động vũ phu bạo hành.

Không có chung quan điểm về tiền bạc

Sẽ không sao nếu bạn và đối phương có một số quan điểm khác nhau về tiền bạc, nhưng việc hai người ở hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về tài chính sẽ gây căng thẳng nghiêm trọng cho mối quan hệ.

Cuộc sống hàng ngày đòi hỏi vô số quyết định về tiền bạc, vì vậy các triết lý tài chính khác nhau có thể gây ra khó khăn hàng ngày.

Tzall cho biết, việc các cặp đôi thảo luận bằng ngôn từ gay gắt về tiền bạc là bình thường (thậm chí là lành mạnh), nhưng một mối quan hệ lành mạnh được chứng thực bằng cách giải quyết những xung đột này.

"Các cặp đôi cần thảo luận về giá trị của tiền bạc trong cuộc sống cũng như ý nghĩa của nó đối với họ. Các cặp đôi hầu như luôn khác nhau về thói quen chi tiêu và có thể bất đồng về những chủ đề đó. Vì vậy, họ cần cố gắng hiểu nhau và hướng tới sự thỏa hiệp. Những bất đồng về tài chính không nhất thiết phải khiến hai người xa lánh nhau", Tzall nói.

Im lặng

Trong cơn nóng giận tranh cãi, sự im lặng rất cần thiết để cả hai có thể tĩnh tâm và soi vào bên trong chính mình, nhận ra được cái sai của mình và thông cảm với bạn đời.

Nhưng nếu im lặng quá lâu, ít giao tiếp với nhau sẽ tạo nên bức tường xa cách giữa hai vợ chồng.

Vì chỉ khi giao tiếp giãi bày thẳng thắn thì vấn đề mới được giải quyết dứt điểm. Chính sự im lặng, mất kết nối của hai vợ chồng sẽ dần gặm nhấm và dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân.

Kiểm soát

Sự kiểm soát, can thiệp quá nhiều vào các công việc cũng như mối quan hệ của đối phương sẽ khiến họ cảm thấy ngột ngạt và bức bối.

Bản thân mỗi người chỉ nên làm tròn bổn phận là vợ hoặc là chồng chứ đừng làm bố mẹ của bạn đời mình.

Đừng nhân danh tình yêu thương để kìm kẹp sự tự do của đối phương. Khi bạn để cho người ấy tự do cũng chính là cho chính mình được tự do.

Mỗi người khi bước vào hôn nhân đều đã là người trưởng thành nên để họ tự chủ và tự chịu trách nhiệm 100% về lựa chọn và cuộc sống của bản thân.

Để sự thờ ơ len lỏi vào mối quan hệ

Cảm giác chán nản có thể gây tổn hại cho hôn nhân. Một nghiên cứu trên Tạp chí Trị liệu Tình dục & Hôn nhân cho thấy sự thờ ơ với bạn tình là lý do chính khiến các cặp đôi tìm đến giải pháp điều trị tâm lý.

Sự thờ ơ có thể xuất hiện khi bạn và vợ/chồng bỏ bê thời gian bên nhau, không chia sẻ sở thích hoặc đơn giản là rơi vào lối mòn.

Tzall nói: "Mặc dù sự ổn định là điều cần thiết nhưng thói quen quá mức có thể dẫn đến cảm giác đơn điệu và không hứng thú.

Những căng thẳng bên ngoài như công việc, vấn đề tài chính hoặc vấn đề gia đình cũng có thể khiến sự chú ý và năng lượng cảm xúc rời xa cuộc hôn nhân".

Những xung đột hoặc oán giận lâu dài không được giải quyết cuối cùng sẽ tạo ra khoảng cách tình cảm.

Để giữ lửa trong cuộc hôn nhân của bạn, hãy chống lại sự thờ ơ bằng một chút phấn khích.

"Xác định các mục tiêu hoặc dự án chung mà các bạn có thể cùng nhau thực hiện. Hợp tác vì những mục tiêu chung có thể củng cố mối quan hệ. Và tất nhiên, việc thường xuyên trao đổi với đối phương về cảm xúc, nhu cầu và mong muốn của bạn sẽ giúp mối quan hệ bền chặt hơn", Tzall nói.

