Từng được ngưỡng mộ vì các video ngọt ngào, cặp đôi nổi tiếng tố nhau trên livestream với những tình tiết gây sốc

Mới đây, mạng xã hội Malaysia rúng động trước một buổi livestream đầy kịch tính của hot TikToker Siti Jamumall (26 tuổi), khi chồng cô Aiman Tak Kisah (22 tuổi) bất ngờ tuyên bố ly hôn ngay trước hàng ngàn người đang theo dõi.

Cặp đôi nổi tiếng với những video ngọt ngào, hài hước, giúp tài khoản của Siti trên TikTok thu hút hơn 830.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, hình ảnh "cặp đôi hoàn hảo" nhanh chóng sụp đổ chỉ trong vài phút của một phát sóng trực tiếp gần đây, khi mâu thuẫn tích tụ lâu ngày giữa hai vợ chồng bùng nổ thành một cuộc tranh cãi công khai.

Aiman thẳng thắn nói ra những oán giận tích tụ suốt nhiều năm. Anh cho biết luôn cảm thấy bị kiểm soát, không được tôn trọng trong hôn nhân và thậm chí bị gia đình vợ, đặc biệt là anh rể, đối xử hai mặt.

Trong buổi phát sóng, Aiman tỏ ra vô cùng tức giận, cho rằng Siti đang cố tình nhấn mạnh chuyện mình đang mang thai để lấy lòng thương hại từ cộng đồng mạng.

Anh còn chia sẻ về cảm giác bị coi thường chỉ vì xuất thân khiêm tốn. Anh nhiều lần bị tổn thương tinh thần vì liên tục bị hiểu lầm và không được lắng nghe.

Trước những lời chỉ trích từ chồng, Siti không giữ im lặng. Trong nước mắt, cô tố chồng thường xuyên nói dối, coi nhà như khách sạn, chỉ trở về như một điểm dừng tạm bợ.

Cô bày tỏ sự bất an khi chồng trả lời lấp lửng mỗi khi cô hỏi về lịch trình, trong khi cô luôn cố gắng minh bạch về bản thân.

Cô cũng bày tỏ nghi ngờ anh có người thứ ba nhưng Aiman đã phủ nhận chuyện này.

Aiman cáo buộc Siti dùng truyền thông để công kích cá nhân và khiến anh mất mặt trước công chúng.

Anh cho biết, với lượng người theo dõi đông đảo, vợ anh luôn có lợi thế dư luận trong mọi tình huống, bất kể đúng sai.

Aiman chia sẻ rằng anh đã thay đổi từ khi lấy vợ. "Tôi không còn là người đàn ông trước kia", anh nói.

Anh thừa nhận từng có hành vi bạo lực với vợ trong quá khứ nhưng nay anh đã biết kiềm chế hơn. Nếu vợ chồng cãi nhau, nổi nóng, anh thường chọn cách rời đi thay vì tức giận, đánh vợ.

Những lời chia sẻ khiến người xem không khỏi bất ngờ và thương cảm cho một người đàn ông cảm thấy bị tổn thương trong chính tổ ấm của mình.

Đỉnh điểm của buổi phát sóng là khi Aiman tuyên bố ly hôn ngay trên livestream. Trong nước mắt, Siti hoàn toàn sụp đổ, còn Aiman dù xúc động vẫn giữ nguyên quyết định.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là một "drama mạng" mà phản ánh rõ nét những tổn thương thật trong hôn nhân, ẩn sau vẻ ngoài hạnh phúc thường thấy trên mạng xã hội.

Người thật sự hạnh phúc thường không khoe trên mạng xã hội

Tờ Times of India từng viết: "Mỗi ngày có 2 điều rất chắc chắn sẽ xảy ra: mặt trời mọc và những bài đăng tràn ngập sự vui vẻ, hạnh phúc trên mạng.

Hãy hiểu rằng, bạn có 900 bạn bè trên Facebook không có nghĩa là bạn có 900 người bạn thật sự. Và cũng không vì 1.000 người like bức ảnh của bạn đồng nghĩa có 1.000 người thực sự quan tâm đến bạn".

Những người hay chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của mình không chắc là đang có cuộc sống tốt và những người "sống ẩn" không có nghĩa là cuộc sống của họ khó khăn. Ảnh minh hoạ

Theo Washington Post, các chuyên gia cho biết, một số tính năng của mạng xã hội như bộ đếm lượt thích và khả năng cuộn vô hạn có thể khiến não bộ tiết ra dopamine (một loại chất dẫn truyền thần kinh do cơ thể tạo ra) không liên tục, khiến người dùng phụ thuộc vào những chiếc điện thoại thông minh.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội để thể hiện bản thân hạnh phúc, sung túc và vui vẻ ra sao. Tuy nhiên, không nhiều người thực sự cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ đằng sau những bức ảnh hào nhoáng chia sẻ trên trang cá nhân.

Những người hay chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của mình không chắc là đang có cuộc sống tốt và những người "sống ẩn" không có nghĩa là cuộc sống của họ khó khăn.

Con người không cần phải trở thành bất kỳ ai để làm hài lòng và được người khác quý mến.

Thậm chí, một nghiên cứu chỉ ra rằng những người hay khoe bản thân hạnh phúc thường dễ tự ái và thích khoe khoang. Họ có xu hướng tìm kiếm những lời khen ngợi và sự công nhận từ không gian ảo vì không có quá nhiều sự ủng hộ ngoài đời thực.

Tác giả nổi tiếng Steven Furtick chia sẻ: "Lý do chúng ta đấu tranh với sự bất an là vì chúng ta so sánh hậu trường của mình với đoạn phim nổi bật của người khác. Bạn thấy bất an khi so sánh cuộc sống thực của mình với nội dung đã được chọn lọc để chia sẻ trên mạng xã hội".

Vì vậy, không ít người đã chọn "cách ly", tách rời khỏi mạng xã hội, chỉ dùng nó để phục vụ công việc, học tập.

Thực chất, không phải mong muốn chia sẻ và bày tỏ của họ giảm đi mà vì họ cảm thấy việc đăng bài không còn cần thiết.

Theo thời gian, họ trở nên điềm tĩnh và tỉnh táo hơn, không còn bận tâm bởi cuộc sống trực tuyến.

Thậm chí, những người thật sự hạnh phúc thậm chí không hoạt động mạng xã hội thường xuyên.

Theo Boldsky, những người này có rất nhiều việc để làm mà không cần phải thông báo cho cả thế giới biết họ đang hạnh phúc hay có tâm trạng tồi tệ.

Bên cạnh đó, việc chia sẻ tâm trạng lên mạng cũng được cho là vô nghĩa, lãng phí thời gian.

