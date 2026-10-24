Em trai bán căn nhà 12 tỷ đồng bố mẹ để lại, 3 anh trai hỏi tiền thì nhận câu trả lời khiến tất cả chết lặng

Căn nhà 12 tỷ đồng biến mất sau một lần chuyển chỗ ở

Gia đình Khánh có 4 anh em trai, ai cũng đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Sau khi bố qua đời, mẹ sống cùng Quân, người em út trong căn nhà 5 tầng rộng 200m² mà bố mẹ dành dụm cả đời mới có được.

Khi còn sống, bố mẹ luôn cố gắng đối xử công bằng với các con. Mỗi người từng được cho 1 tỷ đồng làm vốn mua căn hộ chung cư. Ba anh trai sử dụng số tiền theo cách riêng, còn Quân mua một căn hộ để cho thuê.

Mọi chuyện tưởng như êm đẹp cho đến 6 tháng trước. Quân thông báo với mẹ rằng gia đình sẽ chuyển sang căn chung cư của mình để tiện sinh hoạt. Khánh và hai người anh không mảy may nghi ngờ, bởi họ nghĩ em út muốn đổi chỗ ở sau nhiều năm sống cùng mẹ.

Cho đến một ngày, Khánh tình cờ nghe tin căn nhà cũ đã có chủ mới. Anh lập tức gọi điện cho Quân. Đầu dây bên kia, em trai thản nhiên thừa nhận đã bán căn nhà với giá 12 tỷ đồng.

Khánh sững sờ. "Nhà của bố mẹ để lại cho cả bốn anh em, sao chú bán mà không bàn bạc với ai một tiếng?", anh hỏi.

Quân đáp tỉnh bơ rằng mình đã đem toàn bộ số tiền đi đầu tư bất động sản. Khi nào thu hồi được vốn, cậu sẽ tính chuyện chia cho các anh.

Câu trả lời ấy khiến Khánh vừa tức giận vừa khó hiểu. Một căn nhà có giá trị lớn như vậy, tại sao em trai út lại tự quyết định mọi chuyện như thể tài sản đó chỉ thuộc về mình?

Bà nói căn nhà là tài sản của vợ chồng bà, được dành lại cho cả bốn người con. Bà chưa bao giờ đồng ý để Quân tự ý bán nhà rồi muốn sử dụng tiền thế nào cũng được. Ảnh minh họa

Mẹ lên tiếng, em trai vẫn xin khất tiền

Không thể để sự việc trôi qua, Khánh hẹn hai em còn lại về nhà để nói chuyện với Quân. Cuộc họp gia đình hôm ấy căng thẳng hơn tất cả tưởng tượng. Người mẹ vốn ít can thiệp vào chuyện riêng của các con cũng không giấu được sự thất vọng.

Bà nói căn nhà là tài sản của vợ chồng bà, được dành lại cho cả bốn người con. Bà chưa bao giờ đồng ý để Quân tự ý bán nhà rồi muốn sử dụng tiền thế nào cũng được.

Trước sức ép của các anh và mẹ, Quân cuối cùng cũng xuống giọng: "Em đã đầu tư hết tiền rồi. Bây giờ bán ra chưa có lãi, cũng chưa thu hồi được vốn. Các anh cho em hai tháng, em sẽ thu xếp để chia."

Khánh dù không hài lòng vẫn cố nhẫn nhịn. Anh nghĩ anh em một nhà, nếu còn có thể giải quyết bằng tình cảm thì chẳng cần đẩy nhau vào cảnh đối đầu.

Hai tháng chờ đợi, anh em Khánh không nhắc lại chuyện tiền bạc, hy vọng Quân sẽ giữ lời. Nhưng hết thời hạn, Quân lại viện lý do chưa bán được bất động sản. Khi các anh hỏi bao giờ mới có tiền, cậu tiếp tục xin thêm thời gian.

Một tháng rồi hai tháng trôi qua, lời hứa ban đầu đã quá hạn thêm bốn tháng mà số tiền vẫn bặt vô âm tín.

Điều khiến Khánh bất an là từ ngày Quân tuyên bố đầu tư bất động sản, chưa ai được xem giấy tờ mua bán, thông tin tài sản hay bất kỳ bằng chứng nào chứng minh 10 tỷ đồng thực sự được sử dụng như lời em trai nói.

Lo sợ tiền có thể đã mất

Khánh bắt đầu mất ngủ vì chuyện gia đình. Anh không muốn nghi ngờ em ruột, càng không muốn mẹ phải đau lòng khi chứng kiến các con tranh giành tài sản. Thế nhưng, càng cố tìm lý do để tin Quân, anh càng thấy nhiều điểm bất thường.

Nếu đầu tư thuận lợi, tại sao Quân không thể đưa ra một kế hoạch hoàn trả rõ ràng? Nếu tiền đang mắc kẹt trong bất động sản, ít nhất cậu cũng phải có giấy tờ chứng minh. Còn nếu làm ăn thua lỗ, chẳng lẽ ba người anh cứ tiếp tục chờ đợi trong vô định?

Một buổi tối, Khánh gọi cho hai em trai. Cả ba đều có chung nỗi lo là 10 tỷ đồng có thể đã không còn nguyên vẹn, nhưng chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu để xác minh.

Người em thứ hai bực tức đề nghị làm lớn chuyện. Em ba lại lo nếu căng thẳng quá mức, tình anh em sẽ không thể cứu vãn.

Khánh rơi vào thế khó. Anh hiểu nhẫn nhịn không có nghĩa là chấp nhận để người khác muốn làm gì với tài sản chung cũng được. Nhưng nếu quyết liệt đòi tiền, anh lại sợ mẹ suy sụp vì gia đình lục đục.

Điều khiến anh đau lòng nhất là căn nhà ấy vốn không chỉ có giá trị 12 tỷ đồng. Đó còn là nơi bố mẹ từng sống, nơi bốn anh em lớn lên và là tài sản cuối cùng ông bà để lại cho các con. Giờ đây, căn nhà đã thuộc về người khác, còn anh em ruột thịt lại nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ.

Khánh tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục chờ đợi để giữ hòa khí, hay phải yêu cầu Quân công khai toàn bộ giấy tờ giao dịch và tình hình sử dụng tiền, đồng thời tìm cách bảo vệ quyền lợi của các anh em theo quy định pháp luật.

Anh không muốn mất em trai, nhưng cũng không thể để lời hứa kéo dài hết tháng này sang tháng khác.

Nếu là Khánh, bạn sẽ tiếp tục tin em út và chờ đợi, hay kiên quyết yêu cầu làm rõ số tiền 10 tỷ đồng trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn?