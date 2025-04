Giả danh người chồng nhắn tin cho vợ, chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng

Ngày 17/4, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự 2 anh em trai cùng trú tại xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định là Hà Văn Hào (SN 2001) và Hà Mạnh Cường (SN 1998) để điều tra, xử lý về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Hà Văn Hào từng chịu án 24 tháng tù giam về tội "Hiếp dâm" vào năm 2018.

Hà Văn Hào đã mạo danh người chồng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỉ đồng người vợ. Ảnh: Công an tỉnh Nam Định

Theo Công an tỉnh Nam Định, Hà Văn Hào có chơi với anh Đ.V.P (ngụ xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh). Khi biết anh P đang bị cơ quan công an tạm giam về hành vi đánh bạc, Hào đã mạo danh là anh P nhắn tin cho vợ của anh P để lừa tiền với lý do để mua thêm đồ ăn trong trại giam và lo chạy tại ngoại.

Nhầm tưởng đối tượng lừa đảo là chồng, người vợ đã 10 lần chuyển tiền vào những số tài khoản được người chồng mạo danh cung cấp với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Ngoài mạo danh, để lừa tiền của vợ anh Đ.V.P, Hà Văn Hào còn nhắn tin với một người bạn thân của gia đình anh P đề nghị được vay tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của người này.

Hà Mạnh Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nam Định

Trong vụ việc này, Hà Mạnh Cường (em trai Hào) không can ngăn hay tố giác mà lại tiếp tay, giúp sức cho hành vi phạm pháp của em trai. Cường đã mượn tài khoản ngân hàng của nhiều người để Hào sử dụng làm tài khoản nhận tiền lừa đảo của các nạn nhân. Sau mỗi lần lừa tiền thành công, Hào sẽ chia cho Cường một ít tiền.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 1/2025, Hà Văn Hào đã mạo danh anh P để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của vợ và bạn anh P tổng số tiền 4,630 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.