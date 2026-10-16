Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng du lịch Thượng Hải, Hàng Châu

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, là ca sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Khóc, Bối rối, Bad Boy, Xin anh đừng và We Belong Together. Cô ghi dấu ấn qua nhiều năm hoạt động âm nhạc, đồng thời được biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ năng động, có sức ảnh hưởng với khán giả trẻ.

Ông Cao Thắng sinh năm 1986, từng là thành viên nhóm nhạc Weboys trước khi chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh và sản xuất âm nhạc. Anh thành lập công ty giải trí, hỗ trợ phát triển sự nghiệp của Đông Nhi và góp phần xây dựng nền tảng cho các dự án âm nhạc của cô.