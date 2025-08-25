Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi
GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Đông Nhi đăng loạt ảnh chúc mừng sinh nhật con gái Hannie tròn 1 tuổi.
Nữ ca sĩ viết: "Chào ngày đặc biệt của 'cục năng lượng cười mồi' của gia đình Nhi Thắng – Hannie. Hạnh phúc vì có một em bé đáng iu, hay cười, luôn mang niềm vui cho mọi người xung quanh và đặc biệt luôn xem chị hai là số 1.
Tròn tuổi mới, mong em trộm vía măm măm giỏi, khoẻ mạnh, bình an và vui vẻ. Ba mẹ và chị hai iu em nhất trên đời".
Trong hình ảnh được chia sẻ, ái nữ thứ 2 nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, kháu khỉnh với đôi mắt to tròn, hai má phúng phính. Dù mới chỉ 1 tuổi nhưng Hannie khiến dân tình xuýt xoa với loạt biểu cảm siêu đáng yêu. Sau khi chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến bé.
Hannie tên thật là Ông Gia Hân, con gái thứ 2 của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Bé chào đời vào ngày 21/8. Đông Nhi chia sẻ: "Cái tên Gia Hân đơn giản là vì ba mẹ mong muốn có một gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều tiếng cười. Gia đình nhỏ biết ơn các cô chú đã yêu thương và dành nhiều lời chúc thời gian qua nha".
Trước đó, vợ chồng Đông Nhi đã có một bé gái tên Winnie, hiện đã 5 tuổi và là một trong những em bé có lượng follow khủng trên mạng xã hội.
Hàng loạt hình ảnh đáng yêu của em bé Hannie trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi:
Nguồn ảnh: Facebook Đông Nhi
Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHanThế giới showbiz - 3 ngày trước
Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.
Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025Thế giới showbiz - 3 ngày trước
Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".
Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40Thế giới showbiz - 3 ngày trước
Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'Thế giới showbiz - 5 ngày trước
Ở tuổi 37, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy có những chia sẻ thẳng thắn về thành công, tình yêu và cách sống của một người phụ nữ hiện đại.
Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thânThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam khởi động với tiêu chí đáng chú ý là thí sinh phải chưa từng đăng ký kết hôn nhưng có thể chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân.
Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tôngThế giới showbiz - 1 tuần trước
Nữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.
Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con traiThế giới showbiz - 1 tuần trước
NSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.
Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Thông tin đạo diễn Phước Sang nhập viện cấp cứu ngày 15/8 vì đột quỵ tái phát khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng.
Con gái út nhà Beckham quyết tâm thay đổi diện mạoGiải trí - 1 tuần trước
GĐXH - Tiểu công chúa nhà Beckham đã quyết tâm lột xác ở tuổi 14 dưới sự giúp đỡ của mẹ.
Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gáiThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Đôi tất công nghệ Huy Trần – ông xã Ngô Thanh Vân mua cho con gái trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chiếc tất này có điểm gì đặc biệt?
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổiThế giới showbiz
GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.