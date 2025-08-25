Mới nhất
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thứ hai, 20:42 25/08/2025 | Thế giới showbiz
GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Đông Nhi đăng loạt ảnh chúc mừng sinh nhật con gái Hannie tròn 1 tuổi.

Nữ ca sĩ viết: "Chào ngày đặc biệt của 'cục năng lượng cười mồi' của gia đình Nhi Thắng – Hannie. Hạnh phúc vì có một em bé đáng iu, hay cười, luôn mang niềm vui cho mọi người xung quanh và đặc biệt luôn xem chị hai là số 1.

Tròn tuổi mới, mong em trộm vía măm măm giỏi, khoẻ mạnh, bình an và vui vẻ. Ba mẹ và chị hai iu em nhất trên đời".

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi - Ảnh 1.

Bé Hannie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi hôm 21/8. Ảnh: FB Đông Nhi

Trong hình ảnh được chia sẻ, ái nữ thứ 2 nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, kháu khỉnh với đôi mắt to tròn, hai má phúng phính. Dù mới chỉ 1 tuổi nhưng Hannie khiến dân tình xuýt xoa với loạt biểu cảm siêu đáng yêu. Sau khi chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến bé.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi - Ảnh 2.

Loạt ảnh gia đình được Đông Nhi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: FB Đông Nhi

Hannie tên thật là Ông Gia Hân, con gái thứ 2 của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Bé chào đời vào ngày 21/8. Đông Nhi chia sẻ: "Cái tên Gia Hân đơn giản là vì ba mẹ mong muốn có một gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều tiếng cười. Gia đình nhỏ biết ơn các cô chú đã yêu thương và dành nhiều lời chúc thời gian qua nha".

Trước đó, vợ chồng Đông Nhi đã có một bé gái tên Winnie, hiện đã 5 tuổi và là một trong những em bé có lượng follow khủng trên mạng xã hội.

Hàng loạt hình ảnh đáng yêu của em bé Hannie trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi:

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi - Ảnh 3.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi - Ảnh 4.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi - Ảnh 5.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi - Ảnh 6.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi - Ảnh 7.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi - Ảnh 8.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi - Ảnh 9.

 Nguồn ảnh: Facebook Đông Nhi

L.Vũ (th)
