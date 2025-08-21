Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái Lan

Diện áo tắm kiểu Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi đủ khiến fan trầm trồ GĐXH - Dù đã trải qua sinh nở nhưng Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi khoe dáng trong bộ đồ bơi liền thân vẫn khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì sắc vóc quyến rũ.

Đông Nhi đang có chuyến đi đến Thái Lan. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh "đọ sắc" cùng đàn em: Ninh Dương Lan Ngọc, Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân.

Bên cạnh những lời khen sắc vóc nuột nà của "bà mẹ 2 con" thì điều khiến fan chú ý nhất là bức ảnh chụp chung cùng ông xã - Ông Cao Thắng. Có thể nói, từ sau khi kết hôn Đông Nhi - Ông Cao Thắng không có nhiều khoảnh khắc riêng tư, hầu hết các hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ đều là ảnh gia đình. Vì thế đây được coi là những khoảnh khắc hiếm hoi cặp đôi "trốn con" đi chơi xa.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng trong chuyến đi Thái.

Từ sau khi có con, Đông Nhi và Ông Cao Thắng rất ít khi có những chuyến đi riêng. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những chuyến đi cùng gia đình, đặc biệt là các hoạt động cùng các con.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2009, kết hôn sau 10 năm bằng đám cưới quy tụ dàn sao đình đám trong showbiz. Sau 5 năm kết hôn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường trên trang cá nhân.

Sau khi kết hôn, Ông Cao Thắng gần như lui về hậu trường để phát triển công ty giải trí còn Đông Nhi rất tích cực hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ tâm sự ông xã luôn là điểm tựa vững chắc về tinh thần, ủng hộ cô hết lòng với đam mê.

15 năm đồng hành cùng Ông Cao Thắng, Đông Nhi nói viên mãn về gia đình, sự nghiệp. "Tình cảm gia đình giúp tôi xoa dịu mọi thứ, vượt qua mọi áp lực. Tôi luôn giữ được năng lượng tích cực, tinh thần tươi mới vì đang hạnh phúc", nữ ca sĩ bộc bạch.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Đông Nhi tên thật Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988. Cô nổi tiếng qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt ngào, Cho em một lần yêu, Pink Girl, Vì ai vì anh... Đông Nhi từng được vinh danh ở các giải thưởng Cống hiến, Mai Vàng, Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA 2015, Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc của EMA 2016...

Ông Cao Thắng sinh năm 1986, là thành viên cũ nhóm nhạc WEboys. Năm 2015, Ông Cao Thắng dừng công việc ca hát, thành lập công ty giải trí riêng.