Gia đình Hà Anh tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc

Thứ ba, 10:00 13/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh mới đây chia sẻ cô đang ở Úc tận hưởng mùa hoa phượng tím. Trong chuyến đi này, cô cùng chồng và 2 con có nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Hà Anh và chồng Tây cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 1.Myla - con gái lai Tây của Hà Anh: 8 tuổi có vóc dáng phổng phao, sống tình cảm

GĐXH - Myla - con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh ở tuổi lên 8 khiến khán giả bất ngờ bởi vóc dáng lớn phổng phao, cùng tính cách hướng thiện.

Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 1.
Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 2.
Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 3.

Siêu mẫu Hà Anh cho biết, theo gợi ý của bạn bè trên Facebook đang sinh sống tại Brisbane (Úc), gia đình cô đã tới New Farm Park để các con vui chơi tại khu vận động ngoài trời dành cho trẻ em, đồng thời ngắm hoa phượng tím nở.

Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 4.

Sau đó, cả nhà thong thả dạo quanh những cửa hàng nhỏ xinh trong phố rồi cùng nhau tổ chức một buổi dã ngoại tại công viên. Những hoạt động giản dị ấy cũng đủ khiến gia đình cô dành gần trọn một ngày để tận hưởng không khí trong lành và nhịp sống thư thái nơi đây.

Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 5.
Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 6.

Hà Anh chia sẻ, những chuyến đi cùng trẻ nhỏ đòi hỏi mọi người phải đi chậm hơn, dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng từng khoảnh khắc, thay vì di chuyển liên tục như khi chỉ có hai vợ chồng. Dù lịch trình không quá dày đặc, cô vẫn cảm thấy vui vẻ khi được cùng các con khám phá những điều mới mẻ. 

Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 7.

Với Hà Anh, những trải nghiệm bình dị như vậy cũng đủ mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 8.

Trong 9 năm hôn nhân, mỗi khi rảnh rỗi, cặp đôi lại đi "đổi gió" để tận hưởng không khí mới. 

Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 9.

Họ cho các con trải nghiệm những vùng đất lạ và khám phá thiên nhiên lẫn văn hóa ở nơi đặt chân đến.

Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 10.

Chính vì vậy, 2 con của siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây luôn năng động, nhanh nhẹn và hoạt bát trong mọi hoạt động của cuộc sống. 

Vợ chồng Hà Anh cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 11.

Với Hà Anh, dù bận rộn, Hà Anh vẫn dành thời gian cho những chuyến đi cùng chồng con. Những kỳ nghỉ không chỉ là dịp để các thành viên thư giãn mà còn giúp gia đình có thêm khoảng thời gian bên nhau, tạm gác lại công việc thường ngày. Với nữ siêu mẫu, niềm vui đôi khi đến từ những điều rất đỗi bình thường: cùng các con khám phá một vùng đất mới, dạo chơi trong công viên hay tận hưởng một ngày không có lịch trình quá dày đặc.

Hà Anh sinh năm 1982, là một trong những người mẫu Việt Nam có nhiều hoạt động nổi bật trên truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò host, giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều chương trình, cuộc thi về thời trang và người mẫu.

Đáng chú ý, Hà Anh từng là host kiêm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2010, giám khảo Elite Model Look Việt Nam 2014 và huấn luyện viên chương trình Cuộc chiến sắc đẹp 2016. Năm 2022, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ với vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh đó, Hà Anh còn góp mặt trong nhiều cuộc thi thời trang và sắc đẹp với vai trò giám khảo, qua đó khẳng định vị trí và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, giải trí.

Ảnh: NVCC

Hà Anh và chồng Tây cùng các con tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc - Ảnh 13.Hà Anh và chồng Tây nghiêm khắc, kỷ luật nhưng không áp đặt khi nuôi dạy con

GĐXH - Hà Anh chia sẻ quá trình nuôi 2 con luôn có sự đồng hành cùng chồng Tây. Với họ, con cái luôn được đặt lên hàng đầu nhưng vẫn phải dạy dỗ nghiêm khắc.

 

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