Gia đình Hà Anh tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc

Hoa hậu Phan Thị Mơ thế nào sau 8 năm đăng quang cuộc thi quốc tế?Câu chuyện văn hóa -
Đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, Phan Thị Mơ nhanh chóng được nhiều người quan tâm, cuộc sống của cô cũng có nhiều thay đổi.
Siêu mẫu Hà Anh cho biết, theo gợi ý của bạn bè trên Facebook đang sinh sống tại Brisbane (Úc), gia đình cô đã tới New Farm Park để các con vui chơi tại khu vận động ngoài trời dành cho trẻ em, đồng thời ngắm hoa phượng tím nở.
Hà Anh chia sẻ, những chuyến đi cùng trẻ nhỏ đòi hỏi mọi người phải đi chậm hơn, dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng từng khoảnh khắc, thay vì di chuyển liên tục như khi chỉ có hai vợ chồng. Dù lịch trình không quá dày đặc, cô vẫn cảm thấy vui vẻ khi được cùng các con khám phá những điều mới mẻ.
Hà Anh sinh năm 1982, là một trong những người mẫu Việt Nam có nhiều hoạt động nổi bật trên truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò host, giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều chương trình, cuộc thi về thời trang và người mẫu.
Đáng chú ý, Hà Anh từng là host kiêm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2010, giám khảo Elite Model Look Việt Nam 2014 và huấn luyện viên chương trình Cuộc chiến sắc đẹp 2016. Năm 2022, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ với vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh đó, Hà Anh còn góp mặt trong nhiều cuộc thi thời trang và sắc đẹp với vai trò giám khảo, qua đó khẳng định vị trí và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, giải trí.
Ảnh: NVCC
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Đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, Phan Thị Mơ nhanh chóng được nhiều người quan tâm, cuộc sống của cô cũng có nhiều thay đổi.
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