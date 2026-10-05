Myla - con gái lai Tây của Hà Anh: 8 tuổi có vóc dáng phổng phao, sống tình cảm

Con trai út nhà Đăng Khôi - Thủy Anh đáng yêu gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Con trai út nhà Đăng Khôi - Thủy Anh mới đây đã xuất hiện cùng bố mẹ tại một sự kiện. Cậu bé ở tuổi lên 2 vẫn giữ nét ngây thơ đáng yêu.
Hà Anh sinh năm 1982, là một trong những người mẫu Việt Nam có nhiều hoạt động nổi bật trên truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò host, giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều chương trình, cuộc thi về thời trang và người mẫu.
Đáng chú ý, Hà Anh từng là host kiêm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2010, giám khảo Elite Model Look Việt Nam 2014 và huấn luyện viên chương trình Cuộc chiến sắc đẹp 2016. Năm 2022, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ với vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh đó, Hà Anh còn góp mặt trong nhiều cuộc thi thời trang và sắc đẹp với vai trò giám khảo, qua đó khẳng định vị trí và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, giải trí.
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GĐXH - Con trai út nhà Đăng Khôi - Thủy Anh mới đây đã xuất hiện cùng bố mẹ tại một sự kiện. Cậu bé ở tuổi lên 2 vẫn giữ nét ngây thơ đáng yêu.
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