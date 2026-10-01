Hà Anh và chồng Tây nghiêm khắc, kỷ luật nhưng không áp đặt khi nuôi dạy con

Siêu mẫu Việt Nam quyền lực cầm trịch cuộc thi 'Mister International' là ai? GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã đáp tới Bangkok (Thái Lan) để tham gia cuộc thi Mister International 2026 với vai trò Giám khảo chính thức. Để ngồi ở vị trí "ghế nóng" này, cô đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên nổi tiếng khác.

Hà Anh và chồng luôn đặt con lên ưu tiên hàng đầu

Hai bé Mila và Luca của chị rất đáng yêu và phát triển tốt về thể chất, chị và chồng có bí quyết gì giúp con được phát triển toàn diện như vậy?

- Việc ăn uống của các con vốn là nỗi trăn trở của các bà mẹ. Một đứa trẻ không chịu ăn uống sẽ là nỗi lo và sốt ruột của rất nhiều người.

Tôi may mắn khi cả hai con đều có tình yêu đối với thức ăn. Tôi nghĩ con có thích ăn và ăn tốt hay không thì có rất nhiều yếu tố: gien, nết ăn của con - có những đứa trẻ mê ăn hơn đứa trẻ khác, ví dụ như Myla "háu ăn" hơn Luca nhiều. Luca chỉ thích ăn những món con đặc biệt thích và ăn ngon miệng nhất khi đói chứ không phải lúc nào cũng mê ăn như chị.

Thứ hai là khả năng tiêu hoá và hấp thụ của con. Tôi nghĩ nếu trẻ con tiêu hoá/chuyển hoá thức ăn chậm, chúng sẽ không có cảm giám đói hay thèm ăn nhiều, vì vậy bố mẹ sẽ thấy chúng không tha thiết chuyện ăn uống lắm.

2 con đáng yêu của Hà Anh và chồng Tây.

Thứ ba nữa là niềm vui ăn uống. Từ khi bé tôi đã thiết lập cho con thói quen cùng bố mẹ, thấy bố mẹ ăn uống ngon miệng cũng sẽ cảm thấy vui hơn, thay đổi món ăn khác biệt thường xuyên giúp con không chán khi ăn những món lặp đi lặp lại, thức ăn nóng hổi đẹp mắt, không đầy ụ, chan nước để vữa ra mà vẫn ăn... ăn đến đâu lấy đến đấy. Tôi hay đặt cảm xúc của chính mình và các con, nếu mình nhìn thấy không hấp dẫn thì không thể nào con thấy ngon. Thường xuyên nếm thử đồ ăn của con, thịt rau có đủ mềm, bún mì có nhão quá không...

Tiếp nữa là thói quen ăn rất quan trọng. Nhiều mẹ nói con không chịu ăn bữa chính nhưng họ chỉ 2,3 tiếng trước đó đã cho con ăn bánh, uống sữa, khiến con đã mất cảm giác đói, làm sao bữa chính con còn muốn ăn cơm?

Đối với các món ăn tôi cho con thử mọi thứ không giới hạn để chúng được trải nghiệm, nếu có món không thích mình không ép, sẽ tiếp tục giới thiệu vào lần ăn khác chứ không từ bỏ để khẩu vị con "dễ" và đa dạng hơn.

Một điều quan trọng nữa là trẻ phải đủ hoạt động thể chất để tiêu hao năng lượng và dẫn đến có cảm giác đói. Ông xã Hà Anh rất chịu khó đưa con xuống sân cho con chạy nhảy leo trèo. Nên khi ăn uống con thường đói và ngon miệng.

Hà Anh và con gái nhỏ Mila xinh xắn.

Mila và Luca được lớn lên trong một gia đình có cả văn hóa Việt Nam và Anh. Vợ chồng chị làm thế nào để các con vừa hiểu, yêu những giá trị văn hóa Việt, vừa tự tin với nền tảng văn hóa Anh của mình?

- Nếu bản thân bố mẹ yêu và tự hào về văn hoá của mình, chủ động cho con hiểu và tiếp xúc với văn hoá của mình qua các câu truyện kể,... thì những nét văn hoá sẽ dần được quyện vào đời sống và thói quen của chúng mỗi ngày. Nếu bản thân bố mẹ đã không có lòng tự hào hoặc bản thân không quá quan trọng những truyền thống đó trong cuộc sống hàng ngày thì trẻ con cũng sẽ bỏ qua.

Ví dụ như có con, tôi và ông xã càng nỗ lực hơn để ăn mừng ngày lễ Độc lập, Tết cổ truyền, Trung thu, hay cùng quây quần Noel, Tết Tây... thì các con cũng sẽ háo hức đón chờ những ngày này và lấy làm tự hào về những món ăn, tập tục, truyền thống từ những ngày lễ mang lại.

Trong việc nuôi dạy con, hai vợ chồng có phân chia vai trò như thế nào? Có khi nào quan điểm của Hà Anh và ông xã khác nhau về cách chăm sóc, giáo dục các con và hai người giải quyết sự khác biệt đó ra sao?

- Thực ra ông xã khắt khe hơn, tôi lại thích nghiêm nhưng có điểm buông để con có tính cách thoải mái, không bị gò bó trong tính cách và mất đi sự sáng tạo. Ông xã làm rất tốt khi thiết lập 70% kỷ luật để tôi dạy con cách sống với cá tính riêng, bay bổng và tận hưởng cuộc sống với 30% còn lại. Ông xã dạy văn hoá, thể chất, tôi chăm sóc nét ăn nét mặc và nuôi dưỡng sự tự tin, đời sống tinh thần.

Cũng có những lúc ông xã cho rằng tôi hơi thoải mái quá, còn tôi có lúc nghĩ rằng ông xã bài bản quá. Tôi sẽ tôn trọng một số kỷ luật của ông xã những sẽ đưa ra những lý luận và dẫn chứng cho quan điểm của mình. Nói chung là cả hai dung hoà khá tốt với nhau trong cách nuôi dậy con.

Chồng Tây luôn đồng hành cùng vợ chồng quá trình nuôi dạy con.

Là một người mẹ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thường xuyên bận rộn với công việc, Hà Anh làm thế nào để cân bằng giữa sự nghiệp, chăm sóc con và dành thời gian thực sự chất lượng cho các bé?

- Tôi luôn đặt các con lên ưu tiên hàng đầu dù có bận rộn đến đâu. Tôi luôn tin rằng mình là người nắm trách nhiệm cao nhất và không bao giờ phó mặc con cho bất kỳ ai - nhà trường, thầy cô hay bảo mẫu.

Các con còn nhỏ tôi lên kế hoạch từng bữa ăn của con sao cho thú vị, ngon lành và đầy đủ dinh dưỡng. Các con phải được ăn trái cây mỗi ngày, thoa kem dưỡng sau mỗi lần tắm, mặc quần áo sạch thơm và đa dạng mỗi ngày. Ngoài ra cuối tuần hai vợ chồng phải nghĩ ra những hoạt động giải trí cho hai con... tóm lại là mình phải thiết lập, quan sát, giám sát và dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm, và dạy con. Nếu có những ngày phải đi công tác dài ngày, ngay sau khi trở về Hà Anh sắp xếp thời gian để bù đắp cho con- đưa con đi học, đi chơi, tắm cho con, cho chúng ăn... để thiết lập lại sự gắn kết và lòng tin với con.

Hà Anh và chồng không muốn con yêu sớm

Với các con mang hai dòng máu Anh – Việt, Hà Anh và ông xã có chú trọng việc sử dụng song ngữ trong gia đình không? Hai bé hiện được khuyến khích giao tiếp và học tiếng Việt như thế nào?

- Có chứ, tôi chỉ sử dụng tiếng Việt và duy nhất tiếng Việt khi giao tiếp với con và ông xã thì nói tiếng Anh với hai bé. Việc phân biệt rõ ràng hệ thống 2 ngôn ngữ giúp cho con hiểu và sử dụng hai ngôn ngữ mạch lạc và tự tin hơn. Nhiều bố mẹ vì tiện nên đôi khi nói tiếng Anh với con, sẽ khiến con ngại sử dụng tiếng Việt. Nên từ khi Myla bắt đầu vào học trường quốc tế và có dấu hiệu muốn nói tiếng Anh với mẹ nhưng tôi nhất quyết không đồng ý.

Tôi nói rằng mẹ con mình là người Việt Nam nên phải nói tiếng Việt, khi con bảo không biết từ đấy bằng tiếng Việt thì tôi bảo con cứ cố nói đi mẹ sẽ sửa cho con. Ngoài ra, tôi cho Myla tăng cường chơi với các bạn bè và anh chị em họ chỉ nói tiếng Việt để bé tự tin sử dụng tiếng Việt hơn. Đối với Luca, tôi cũng dự định làm vậy để dạy tiếng Việt với khả năng nghe nói, đọc viết thật tốt cho con.

Gia đình hạnh phúc viên mãn của Hà Anh và chồng Tây.

Khi con lớn lên trong môi trường quốc tế, có nhiều lựa chọn về lối sống và tư duy, vợ chồng Hà Anh đặt ra những nguyên tắc nào để các con hiểu về gia đình, lòng tự trọng, sự lễ phép và trách nhiệm với bản thân?

- Tôi thích "tôn ti trật tự" của văn hoá gia đình châu Á nhưng cũng thích nét gần gũi thân thiết và thể hiện tình yêu giữa bố mẹ và con cái trong gia đình của phương Tây. Rất may là tôi được nuôi dậy với đúng sự giao duyên này nên tôi biết rất rõ mình phải làm gì. Tôi không tin vào sự tự do không giới hạn giữa bố mẹ và con cái của một số nước phương Tây.

Con cái có quyền trình bày quan điểm nhưng vẫn phải tôn trọng, không được xúc phạm, nói láo với bố mẹ. Nếu bố mẹ quyết định vẫn sẽ là quyết định cuối cùng và tối cao mà con phải nghe theo.

Tôi và ông xã cũng không tin vào việc con cái có thể tự do yêu đương khi mới nhỏ tuổi. Tầm 16,17 với những rung động chắc chắn bố mẹ sẽ hướng dẫn trong khuôn khổ cho phép. 13,14 tuổi thì nhất định không khuyến khích hay coi đó là điều bình thường. Hồi tôi mới lớn ba tôi rất khắt khe, hồi ấy rất khó chịu và cảm thấy bị kiểm soát quá nhiều, nhưng lớn lên thì lại thấy rất may vì nhờ vậy tuổi thơ trong sáng của mình được kéo dài hơn. Có rất nhiều thời gian để dành cho yêu đương sau này khi mình trưởng thành hơn.

Hà Anh từng chia sẻ nhiều quan điểm khá hiện đại về việc tôn trọng cá tính và sự độc lập của trẻ. Trong thực tế nuôi dạy con, chị làm thế nào để vừa tôn trọng lựa chọn của con, vừa đặt ra những giới hạn cần thiết?

- Tôi luôn đặt bản thân vào cảm xúc của con. Hồi bé và cả mới lớn, Hà Anh đã luôn là một đứa trẻ có suy nghĩ và lập luận riêng. Nên tôi sẽ hiểu cho một số những cảm xúc và quan điểm của con, không quá đánh giá, tôn trọng sự khác biệt của con mà không áp đặt bản thân mình cho con quá nhiều. Tuy nhiên giới hạn là sự an toàn! Tôi đang dạy cho rất nhiều em về phong thái tự tin, ứng xử tuổi 15,16...

Tôi luôn mang lại cô bé Hà Anh tuổi đó để trò chuyện lắng nghe các em, nhưng cũng không quên nhắc nhở các em về sự an toàn và chỉ cho các em những giới hạn. Tôi thấy rằng các con rất thông minh và đa số có sự nhạy cảm để hiểu, nhưng chúng cần mình ân cần thấu hiểu và yêu thương khi chỉ ra những điều này chứ không phải dùng quyền tối ưu của người lớn để bắt buộc chúng mà không chỉ ra được lý do hay logic.

Khi các con bắt đầu có những suy nghĩ, sở thích hoặc tính cách khác với bố mẹ, vợ chồng Hà Anh ứng xử thế nào để các bé cảm thấy được lắng nghe thay vì bị áp đặt? Có điều gì trong cách nuôi dạy con khiến chị nhận ra mình cũng phải thay đổi?

- Ngày xưa tôi nghĩ dạy một đứa bé 2 tuổi và 8 tuổi sẽ không cần nghĩ nhiều nhưng thực sự phải rất "đấu trí". Để dạy con làm điều tốt thì mình phải tốt trước đã. Không thể dạy con ngoan khi hành xử của mình ngông nghênh, bất chấp, thiếu tôn trọng với những người xung quanh. Không thể dạy con nếu mình không gần gũi làm bạn với chúng trước mà chỉ dùng thế bố mẹ mà ra lệnh.

Có rất nhiều tỉ tê, lý giải, thuyết phục đi kèm. Đơn cử riêng việc tắt ti vi để con đi ăn tối hay đi ngủ, tôi cũng phải hiệu lệnh đếm ngược 2 lần để con biết và chuẩn bị tư tưởng là sắp tắt ti vi và vui vẻ đi ăn, ngủ. Nếu mình đang xem cái gì hay mà có ai vào tắt phựt đi mình cũng sẽ rất tức, con cũng vậy, nên mình phải hành động có lý với con. Tuyệt đối không nói dối, hứa suông với con để lừa con làm những thứ mình muốn. Như vậy sẽ thiết lập lòng tin và uy "nói một là một, hai là hai", để khi bố mẹ nói, con sẽ không lèo nhèo vì biết bố mẹ sẽ không mềm lòng.

Hà Anh và chồng Tây ngọt ngào bên nhau.

Nhìn lại hành trình làm cha mẹ đến hiện tại, điều gì khiến Hà Anh và ông xã cảm thấy hài lòng nhất trong cách nuôi dạy hai con? Và anh chị mong muốn các con sẽ mang theo những giá trị nào của cả gia đình Việt Nam và Anh khi trưởng thành?

- Nuôi dạy con là cả một quá trình dài nên tôi không dám vỗ ngực, tâm sinh lý con sẽ thay đổi và mình cũng sẽ phải tuỳ chỉnh, nhưng nguyên tắc yêu thương, tin tưởng, tôn trọng sẽ luôn là kim chỉ nam cho cả gia đình!

Cảm ơn siêu mẫu Hà Anh!

Hà Anh sinh năm 1982, là một trong những người mẫu Việt Nam có nhiều hoạt động nổi bật trên truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò host, giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều chương trình, cuộc thi về thời trang và người mẫu. Đáng chú ý, Hà Anh từng là host kiêm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2010, giám khảo Elite Model Look Việt Nam 2014 và huấn luyện viên chương trình Cuộc chiến sắc đẹp 2016. Năm 2022, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ với vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh đó, Hà Anh còn góp mặt trong nhiều cuộc thi thời trang và sắc đẹp với vai trò giám khảo, qua đó khẳng định vị trí và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, giải trí.