Giá vàng hôm nay 14/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Sáng 14/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở quanh mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với lúc giá vàng lên cao nhất 191 triệu đồng/lượng, giá bán hiện tại đã giảm tới 6 triệu đồng/lượng sau 2 tuần giao dịch. Tương ứng, nếu người mua vàng miếng từ đỉnh này đã chịu khoản lỗ lên tới 9 triệu đồng/lượng chỉ sau hơn chục ngày nắm giữ.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn sáng 14/3 cũng giảm xuống mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng mỗi chiều.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 5h00 sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 5.017,7 USD/ounce. So với một ngày trước, giá vàng thế giới giảm 74,3 USD.

Trong bối cảnh lo ngại lạm phát đình trệ gia tăng, vàng vẫn được xem là một trong những tài sản phòng thủ quan trọng của nhà đầu tư. Một số phân tích cho rằng nếu giá vàng duy trì vững trên vùng hỗ trợ quanh 5.000–5.100 USD/ounce, kim loại quý này có thể sớm phục hồi và hướng tới các mốc cao hơn.

Đà tăng của vàng vẫn có thể chịu áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Trong thời gian tới, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Theo bà Laks Ganapathi, Giám đốc điều hành Unicus Research, vàng có thể tiếp tục đóng vai trò tài sản trú ẩn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro.

Hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương do lạm phát kéo dài, nợ công tăng và sự mở rộng nhanh của thị trường tín dụng tư nhân.

Theo bà Ganapathi, thị trường tín dụng tư nhân đã tăng từ khoảng 40 tỷ USD năm 2000 lên gần 2.000 tỷ USD hiện nay. Phần lớn hoạt động của lĩnh vực này nằm ngoài khuôn khổ giám sát chặt chẽ như hệ thống ngân hàng truyền thống.

Bà Ganapathi cảnh báo nhiều khoản vay trong thị trường này không được xếp hạng tín nhiệm và thường được định giá bằng các mô hình nội bộ. Điều này khiến nhà đầu tư khó đánh giá rủi ro thực sự. Nếu niềm tin vào thị trường tín dụng suy giảm, rủi ro có thể lan sang các lĩnh vực khác của hệ thống tài chính.

Ganapathi cho rằng kinh tế toàn cầu có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm và lạm phát cao trong những năm tới. Môi trường này thường được coi là thuận lợi cho vàng.

Ông Ross Norman, CEO của trang dữ liệu kim loại quý Metals Daily, cũng cho biết đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Giá dầu tăng do nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới - có thể khiến lạm phát kéo dài. Điều này buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, qua đó làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lợi như trái phiếu chính phủ so với vàng, vốn là tài sản không mang lại lợi suất.

Ngân hàng UOB Singapore dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce trong quý II/2026, tăng lên 5.600 USD/ounce trong quý III, 5.800 USD/ounce trong quý IV/2026 và tiến tới 6.000 USD/ounce vào quý I/2027.

Diễn biến của giá dầu, vàng cũng như các tài sản tài chính trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào mức độ leo thang của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng như phản ứng chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.