Giữ nguyên giá xăng dầu, tiếp tục chi mạnh quỹ bình ổn tới 5.000 đồng/lít
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh trong đêm 13/3 theo hướng giữ nguyên, trong khi quỹ bình ổn tiếp tục được sử dụng.
Giá xăng dầu trong nước
Cụ thể, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.
Hiện giá xăng E5 RON92 được bán ở mức không cao hơn 22.504 đồng/lít, giá xăng RON95 không cao hơn 25.575 đồng/lít.
Giá dầu diesel không cao hơn 27.025 đồng/lít. Giá dầu không cao hơn 26.932 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 18.661 đồng/kg.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Lúc 6h ngày 14/3, giá dầu WTI ở mức 98,71 USD/thùng, tăng 1,79 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 103,14 USD/thùng, tăng 2,68 USD/thùng so với phiên giao dịch hôm qua.
Theo Reuters , giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng sau khi xuất hiện thông tin cho thấy một tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ thực tế không đi qua eo biển Hormuz mà khởi hành từ Oman, ở phía đông eo biển này khu vực đã bị phong tỏa kể từ khi bùng phát xung đột Trung Đông.
Một quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết tàu chở dầu treo cờ nước này đang di chuyển ở phía đông eo biển Hormuz, chở xăng tới châu Phi. Thông tin này trước đó đã khiến thị trường hiểu nhầm rằng con tàu đã đi qua eo biển Hormuz.
Mỹ đã cấp giấy phép kéo dài 30 ngày cho các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết động thái này nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.
Theo đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, quyết định này liên quan tới khoảng 100 triệu thùng dầu thô của Nga, tương đương gần một ngày sản lượng dầu toàn cầu.
Ông Bjarne Schieldrop, trưởng bộ phận phân tích hàng hóa của SEB, nhận định, dầu Nga thực tế đã được chuyển tới người mua, vì vậy quyết định này không làm tăng thêm nguồn cung trên thị trường, nhưng giúp giảm bớt một số trở ngại trong giao dịch.
Theo ông, thị trường ngày càng lo ngại rằng cuộc chiến có thể kéo dài. Nỗi lo lớn nhất là cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị phá hủy nghiêm trọng, dẫn tới tổn thất nguồn cung lâu dài.
Thông báo liên quan tới dầu Nga được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Washington sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của giá dầu.
Kế hoạch này được phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổ chức đã nhất trí giải phóng tổng cộng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược, bao gồm cả phần đóng góp của Mỹ.
Tuy nhiên, theo nhà phân tích Tony Sycamore của IG, tác động hạ nhiệt tạm thời từ việc xả kho dự trữ của IEA nhanh chóng bị xóa nhòa khi rủi ro tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent trung bình trong tháng 3 sẽ vượt 100 USD/thùng và ở mức khoảng 85 USD/thùng trong tháng 4, khi thị trường năng lượng tiếp tục biến động mạnh do cuộc chiến với Iran, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng Trung Đông và gián đoạn tại eo biển Hormuz.
