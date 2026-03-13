Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, xuống mức 181,3-184,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên 12/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 183,3–186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giảm 900.000 đồng/lượng, chốt phiên ở mức 183–186 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 183,3–186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng, xuống còn 183,3–186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thị trường quốc tế, lúc 8h44' ngày 13/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.112 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đêm qua. Sáng 13/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 163,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 23h ngày 12/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.127 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce.



