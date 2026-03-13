Mới nhất
Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Thứ sáu, 10:44 13/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục suy yếu, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên sáng.

Giá vàng hôm nay 13 / 3: Vàng SJC và Bảo Tín giảm Mạnh , cập nhật nhanh chóng - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay điều chỉnh giảm lúc mở cửa, nhưng ngay lập tức tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 13 / 3: Vàng SJC và Bảo Tín giảm Mạnh , cập nhật nhanh chóng - Ảnh 2.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, xuống mức 181,3-184,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên 12/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 183,3–186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giảm 900.000 đồng/lượng, chốt phiên ở mức 183–186 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 183,3–186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng, xuống còn 183,3–186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thị trường quốc tế, lúc 8h44' ngày 13/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.112 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đêm qua. Sáng 13/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 163,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 23h ngày 12/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.127 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce.


