Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji có còn giảm?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC không thay đổi so với kết phiên hôm qua

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (15/10), giá vàng miếng SJC không thay đổi so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức niêm yết ở cuối phiên trước, giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 14/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 14/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới lúc 8h32 ngày 15/10 đạt 4.144,1 USD/ounce, tăng 39,2 USD/ounce, tương đương 0,96%, theo bảng giá Kitco.

Lúc 8h32 ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.144,1 USD/ounce mua vào và 4.146,1 USD/ounce bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 2 USD/ounce.

Biểu đồ giá cho thấy kim loại quý vừa trải qua những nhịp biến động mạnh, với mức cao nhất được ghi nhận là 4.171 USD/ounce và thấp nhất là 4.073 USD/ounce. Biên độ dao động lên tới 98 USD/ounce.

Sau khi giảm sâu về vùng 4.073 USD/ounce, giá vàng dần phục hồi, có thời điểm giằng co quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại trên 4.140 USD/ounce.

So với mức thấp nhất trên biểu đồ, giá mua vào hiện cao hơn 71,1 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn thấp hơn 26,9 USD/ounce so với mức đỉnh 4.171 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.092 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh 4.108 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 5,6%, tương ứng giảm 243 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 14/10.